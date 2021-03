Meilleurs étuis Samsung Galaxy Tab S7 Plus 2021

Meilleur

Coques Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Android Central

2021

L’une des meilleures tablettes Android ne mérite que les meilleurs étuis Galaxy Tab S7 +. Le modèle a la capacité d’agir comme une tablette normale ou comme un ordinateur à part entière avec la prise en charge d’applications multi-fenêtres lorsque vous avez besoin de faire avancer les choses. Que vous souhaitiez un folio, une coque de clavier ou tout simplement quelque chose pour protéger le dos des rayures, ce sont les meilleurs étuis Galaxy Tab S7 à acheter en ce moment.

Les meilleurs étuis Galaxy Tab S7 + renforcent votre expérience

Si vous voulez l’expérience folio classique, il est difficile de se tromper avec le Neepanda Slim Tri-Fold, qui est d’un excellent prix et propose plusieurs options de couleur. Ce folio est peut-être un peu moins flexible avec ses angles, mais il est plus fin, ce qui, je pense, compense largement le compromis. Si vous avez besoin d’un folio plus ajustable, vous serez plus satisfait de l’Infiland Multi-Angle, qui a également l’avantage de couvrir complètement la fente du S Pen lorsqu’il est fermé avec ce rabat magnétique.

Si vous recherchez un étui plus difficile – ce qui est parfaitement raisonnable avec une tablette de cette taille – mon argent est sur le Spigen Tough Armor, qui dispose d’une béquille robuste tout en gardant les choses relativement minces. Les découpes autour des ports et de la caméra sont réalisées de manière experte, avec suffisamment de rembourrage pour que les câbles et les adaptateurs de connexion ne soient pas un problème, mais pas trop larges pour laisser votre tablette exposée.

Une fois que vous avez sélectionné la bonne coque, n’oubliez pas de prendre également un protecteur d’écran pour votre Galaxy Tab S7 + afin de vous assurer non seulement que le corps est protégé, mais que l’écran est exempt de fissures, de taches, d’empreintes digitales, de poussière. et les débris.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.