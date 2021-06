Meilleurs étuis Sony Xperia 1 II 2021

Meilleur

Il existe de nombreuses options pour les meilleurs étuis Sony Xperia 1 II, même si Sony n’a pas une énorme base de fans ici aux États-Unis. Grâce à son design élégant et ses spécifications phares, le Xperia 1 II est déjà un concurrent pour le meilleur Android téléphoner. Ajoutez la matrice à trois caméras à l’arrière avec quelques fonctionnalités “empruntées” des caméras Alpha de Sony, et c’est l’une des meilleures caméras vidéo Android. Avec un smartphone aussi prometteur, vous voudrez certainement le protéger, et ce sont les meilleurs étuis pour votre nouveau téléphone.

Facile à choisir : Spigen Rugged Armor Case



Le Spigen Rugged Armor a tout ce dont vous avez besoin pour un étui solide et léger. Fabriqué à partir de TPU, le Rugged Armor est conçu pour résister aux chutes, et la conception en fibre de carbone est familière et a toujours fière allure. Il y a aussi un rembourrage supplémentaire dans les quatre coins pour encore plus d’absorption des chocs.

12 $ sur Amazon

Protection familière : étui en fibre de carbone CruzerLite



Les étuis CruzerLite étaient autrefois à la mode, mais maintenant, la société se contente de fabriquer des coques en TPU solides pour vos appareils. L’option fibre de carbone est l’un des meilleurs étuis Sony Xperia 1 II, grâce au fait qu’il arbore un design texturé pour réduire les taches et les empreintes digitales, tandis que les bords surélevés éliminent les risques d’endommagement de l’écran lorsque vous placez votre téléphone face vers le bas.

9 $ sur Amazon

À peine là : la couverture ultra-fine Anccer



Personne n’aime avoir des étuis qui ajoutent beaucoup de volume, surtout si vous voulez éviter de rayer votre nouveau téléphone. C’est là qu’intervient la couverture ultra-fine Anccer. Elle mesure seulement 0,3 mm d’épaisseur tout en couvrant les quatre coins et les deux côtés. Il y a même des découpes pour vos boutons de volume et d’alimentation, ainsi que la conception ouverte en bas pour votre chargeur.

12 $ sur Amazon

Soyez adhérent : Entaifeng Grippy Cover



Gardez votre téléphone dans votre main et ne le laissez pas glisser avec la housse Entiafeng Grippy Cover. Cet étui est disponible avec cinq motifs différents, mais tous sont conçus pour ajouter de l’adhérence à votre Xperia 1 II. Le boîtier lui-même est fabriqué en TPU et est non seulement écologique, mais offre également une excellente absorption des chocs.

6 $ sur Amazon

Familier et clair : Spigen Liquid Crystal



Avec le Spigen Liquid Crystal, vous obtiendrez un étui mince et ajusté pour votre Xperia 1 II. Cela le rend facile à tenir, ajoute un peu d’adhérence et vous permet de montrer ce design élégant. De plus, Spigen a renforcé ces boutons afin qu’ils restent tactiles tout en étant protégés de tout ce qui peut arriver.

11 $ sur Amazon

Flexibilité ultime : pare-chocs flexible PULEN



Ce pare-chocs en TPU de PULEN vous donne ce look classique en fibre de carbone sans ajouter une tonne de poids à votre Xperia 1 II. Les quatre coins sont dotés d’un rembourrage en TPU renforcé pour une meilleure absorption des chocs, et les bords avant de l’étui sont surélevés pour lutter contre les micro-rayures qui peuvent se produire lorsque vous placez votre téléphone face vers le bas.

7 $ sur Amazon

Obtenez un portefeuille: Étui portefeuille en cuir Foluu Slim



C’est bien beau d’avoir un étui portefeuille qui ressemble au même portefeuille que vous mettriez dans votre poche, mais le portefeuille Foluu Slim en cuir vous permet de laisser l’ancien portefeuille à la maison. Il y a une seule fente pour carte sur le rabat intérieur tout en gardant votre téléphone protégé dans le pare-chocs en TPU intégré.

11 $ sur Amazon

Restez simple : étui en TPU Kwmobile



Garder les choses simples ne signifie pas sacrifier la qualité. L’étui en TPU Kwmobile est fait de caoutchouc TPU souple et flexible qui offre une sensation de douceur et de prise en main et offre un amorti et une absorption des chocs en cas d’accident. La conception mince est un ajustement parfait et pratique qui comprend des découpes pour les boutons, les ports et les appareils photo.

9 $ sur Amazon

Mince et collant : CoverON FlexGuard



L’étui FlexGuard de CoverON est fabriqué à partir d’un matériau TPU de qualité supérieure qui ajoute l’absorption des chocs nécessaire que vous souhaitez, tout en rendant l’étui plus adhérent. Il y a des bords surélevés autour de l’écran et du module de caméra pour une protection supplémentaire contre les rayures, et le FlexGuard fait tout cela tout en conservant une conception mince et discrète.

8 $ sur Amazon

Robuste et résistant : le boîtier hybride LiuShan Combo



Certains ont besoin d’un étui de base qui n’offre pas beaucoup de protection, mais d’autres ont besoin de quelque chose de plus substantiel. C’est là qu’intervient l’étui hybride LiuShan Combo avec sa conception robuste. L’étui est composé de deux pièces : une coque intérieure en TPU souple et une coque en polycarbonate dur pour ajouter encore plus de protection. De plus, il y a une béquille intégrée quand il est temps de se détendre.

9 $ sur Amazon

Comme un char : LOVE MEI Heavy Duty Case



Ce n’est pas souvent que vous trouvez un étui avec trois couches de protection, mais c’est là que l’étui LOVE MEI Heavy Duty entre en jeu. Avec la combinaison d’aluminium, de silicone et de verre trempé, votre Xperia 1 II est sûr de résister à tout ce que vous lui lancez, et même plus. Cette chose est construite comme un tank et peut garder votre nouveau téléphone mobile sans problème.

33 $ sur Amazon

Protection renforcée : BiubiuCase Metal Frame Case



Lorsqu’il s’agit de trouver les meilleurs étuis Sony Xperia 1 II, une exigence majeure est la protection. Le boîtier à cadre en métal BiubiuCase fait un excellent travail de protection avec son cadre en alliage d’aluminium, ainsi que le processus d’installation unique qui aide à le garder en sécurité. Alors que les boutons de volume sont couverts, il y a une découpe pour le bouton d’alimentation afin que vous puissiez toujours utiliser le lecteur d’empreintes digitales pour déverrouiller votre appareil.

27 $ sur Amazon

Ajustement parfait : Olixar Sentinel



Il peut être difficile de trouver un étui et un protecteur d’écran qui fonctionnent bien ensemble. Avec l’Olixar Sentinel, ce ne sera pas un problème car il fournit les deux pièces du puzzle. Bien que vous deviez installer vous-même le protecteur d’écran, Olixar offre une garantie de deux ans si vous ne l’installez pas correctement ou si le protecteur d’écran se brise.

20 $ sur Amazon

Portefeuille Premium : Couverture de portefeuille pour livres 32e série



Si vous essayez de réduire le nombre de choses dont vous devez vous souvenir avant de quitter la maison, vous voudrez probablement un étui portefeuille. La couverture de portefeuille pour livres de la 32e série est élégante, est disponible en deux couleurs différentes et possède une fermeture magnétique pour éviter que le rabat ne s’ouvre accidentellement.

12 $ sur Amazon

Adapté aux voyages : l’étui portefeuille Kalibri



Cet étui portefeuille résistant aux chocs et durable est livré avec une couverture de style livre en cuir véritable qui est élégante et protège contre l’usure quotidienne et les rayures. L’étui dispose même d’une fonction de béquille pour faciliter le visionnage de films sur un long vol ou les trajets domicile-travail. Vous pouvez glisser une carte de crédit et de l’argent liquide dans l’étui sans vous soucier de son ouverture, grâce à sa fermeture magnétique.

24 $ sur Amazon

Protégez votre investissement avec les meilleures coques Sony Xperia 1 II

Il peut être difficile de rechercher simplement un bon étui pour votre nouveau Sony Xperia 1 II, car il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir. Cependant, ceux qui veulent un étui basique mais protecteur voudront vérifier le Spigen Rugged Armor. Cet étui arbore une conception familière en fibre de carbone tout en offrant une excellente absorption des chocs et une réponse tactile pour vos boutons. La finition brossée à l’arrière de l’étui contribuera à améliorer la prise en main globale, laissant votre téléphone dans votre main où il appartient.

Parfois, il est impératif de regrouper vos accessoires du quotidien, ce qui peut être fait facilement avec la coque en TPU Kwmobile. Cet étui offre un design mince pour un ajustement parfait et pratique qui comprend des découpes pour les boutons, les ports et les appareils photo. Non seulement il a l’air bien, mais il abrite votre téléphone dans un pare-chocs en TPU pour offrir une protection supplémentaire.

