Meilleurs étuis Sony Xperia 1 III 2021

in

Meilleur

Coques Sony Xperia 1 III Android Central 2021

Bien que Sony n’ait pas encore annoncé de date de livraison officielle pour son dernier téléphone phare, vous aurez toujours besoin de l’un des meilleurs étuis Sony Xperia 1 III pour protéger cet appareil très attendu. Il devrait être un rival direct du Samsung Galaxy S21 Ultra et peut-être l’un des meilleurs téléphones Android avec une fiche technique impressionnante comprenant un écran 120 Hz 4K et un téléobjectif à double focale. Voici les meilleures coques pour protéger le dernier Sony Xperia 1 III et son puissant appareil photo.

Étui Spigen Rugged Armor : Défense classique



Choix du personnel

L’étui Spigen Rugged Armor classique est fabriqué en TPU léger mais durable et reste un favori du personnel lors de la protection du dernier Sony Xperia, tout comme il l’a fait pour le Sony Xperia 1 II. Non seulement il a l’air élégant, mais cet étui est construit avec la technologie Air Cushion qui protégera tous les coins de votre téléphone et a des bords surélevés pour assurer la meilleure protection d’écran.

25 $ chez Spigen

Étui portefeuille en cuir véritable Olixar : multifonctionnel



Si vous aimez l’idée de regrouper votre portefeuille et votre téléphone en un seul, l’étui portefeuille en cuir véritable Olixar est un excellent choix. Il est fait de cuir grainé souple et cet étui sécurise votre téléphone dans un cadre à la fois solide et sécurisé. Le portefeuille comprend des emplacements conçus pour contenir des cartes de crédit et des pièces d’identité et peut facilement devenir un support lorsque vous en avez besoin.

26 $ chez Olixar

Étui Amosry : Couleur coordonnée



L’étui Amosry est fabriqué en polycarbonate robuste et protégera votre téléphone et son appareil photo de toute chute ou égratignure accidentelle. L’étui lui-même est léger, fin et a un design micro-mat qui ne tombera pas facilement de votre prise ou ne laissera pas de traces d’empreintes digitales. Cet étui simple mais efficace est également disponible dans une variété de couleurs traditionnelles pour s’adapter à votre style.

11 $ sur Amazon

Etui Finon Coton : Tendance



Si vous recherchez un étui qui ne protège pas seulement votre téléphone, mais qui soit également tendance, l’étui en coton Finon est ce qu’il vous faut. Disponible en différentes couleurs, cette coque a une double structure en TPU et polycarbonate ainsi qu’un extérieur en coton. Bien qu’il ne soit probablement pas aussi durable que certains autres boîtiers, il est résistant aux chocs et remplira la fonction de base de protéger votre appareil tout en ayant l’air plutôt cool.

23 $ sur Amazon

Olixar Sentinel Case et Glass Screen Protector : Protection totale



L’étui Sentinel d’Olixar a une conception texturée antidérapante qui offre une prise sûre sur votre appareil. Le corps est fabriqué avec un TPU flexible mais résistant et des bords plus profonds qui absorberont tout impact si votre téléphone tombe. En prime, l’étui est même livré avec un protecteur d’écran en verre pour vous assurer que votre nouvel appareil reste hors de danger.

26 $ chez Olixar

Étui portefeuille Foluu Flip Folio : Faux sûr



L’étui portefeuille Foluu Flip Folio est un étui en similicuir avec une fermeture magnétique qui offre un excellent rapport qualité-prix. Bien qu’il ne soit malheureusement livré qu’avec un seul emplacement pour carte, il comprend un support intégré pour faciliter le visionnage de films et de vidéos. Il est fabriqué en TPU et possède un pare-chocs en TPU flexible, de sorte que votre téléphone (et votre appareil photo) doivent rester en sécurité à tout moment.

11 $ sur Amazon

Gardez votre nouveau Sony Xperia 1 III en parfait état

Lorsque vous obtiendrez enfin votre Sony Xperia 1 III plus tard cette année, il est naturel que vous souhaitiez le garder protégé et dans les meilleures conditions possibles. La meilleure coque de téléphone pour ce travail est la coque Spigen Rugged Armor, dont la technologie Air Cushion protégera votre téléphone de toute chute. Son noyau en TPU léger et sa finition noire mate avec des reflets en fibre de carbone font de cet étui un choix intemporel mais efficace.

Si vous préférez une protection complète à 360 pour votre téléphone, il est difficile de négliger l’étui Olixar Sentinel. Cet étui comprend un protecteur d’écran en verre et protège parfaitement votre téléphone des rayures et des chutes. Dotée également d’un noyau en TPU, la coque Sentinel absorbera tous les chocs et sa conception facilite la prise en main. Mais si vous préférez un étui qui se double d’un portefeuille, alors Olixar offre un autre excellent choix avec son étui portefeuille en cuir véritable, qui garde tous vos objets essentiels au même endroit.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.