Meilleurs étuis transparents pour iPad mini 6 en 2021

Pour l’iPad mini de sixième génération, de nombreux étuis sont disponibles, mais peu d’entre eux offrent la protection minimale d’un étui transparent qui vous permet également d’afficher les couleurs sympas de votre iPad. Il existe étonnamment peu d’options claires, nous avons donc fait le travail pour vous et rassemblé les meilleurs choix dans une liste pratique. Ce sont les meilleurs étuis transparents pour iPad mini 6.

Élégance simple : étui MoKo avec couvercle transparent givré



La couverture transparente givrée de MoKo offre le meilleur des deux mondes : une coque de protection transparente pour le dos et une couverture en cuir pliable pour le devant. La coque transparente a une teinte grise qui s’accorde élégamment avec le capot avant. Il prend en charge la fonctionnalité de veille/réveil automatique et le capot avant sert également de support.

14 $ sur Amazon

La norme : ESR Hybrid Clear Case



ESR est une grande marque qui propose des produits pragmatiques qui fonctionnent bien et n’ont pas besoin de fioritures supplémentaires. Cet étui transparent hybride est l’un de ces produits, un étui transparent standard avec un dos rigide pour la protection et un cadre extérieur souple pour une installation facile.

12 $ chez Amazon 13 $ chez Walmart

Choix artistique : Fintie Hybrid Slim Case



Alors que le panneau arrière de cet étui Fintie Slim est transparent, le reste est composé d’ambiances artistiques dans des imprimés et des couleurs sympas. Celui-ci comprend à la fois un panneau arrière et une couverture avant pliante. Il est disponible en 14 coloris amusants.

15 $ chez Amazon 13 $ chez Walmart

Protection supplémentaire : TineeOwl Matte Back Clear Case



L’étui TineeOwl intègre des pare-chocs solides avec un design clair pour une protection supplémentaire. L’ensemble du panneau arrière est transparent, mais les pare-chocs robustes en TPU fourniront également une absorption des chocs supérieure.

15 $ sur Amazon

Meilleur rapport qualité/prix : ZtotopCases Clear Case



Simple, facile et efficace, ZtotopCases Clear Case fournit tout ce dont vous avez besoin dans un étui transparent à un prix incroyablement bas. Le TPU souple est souple et facile à installer. Bien qu’il n’offre pas une protection robuste, cet étui constituera une barrière suffisante contre les chocs et les rayures du quotidien.

8 $ sur Amazon

Idéal pour les enfants : Cantis Clear Case



Il n’y a pas de meilleure protection transparente que l’étui transparent Cantis. Cet étui épais et multicouche protégera l’iPad mini contre les pires chutes et chutes. Il dispose même d’un protecteur d’écran intégré pour une défense à 360 degrés contre les doigts rugueux et collants.

21 $ sur Amazon

Noir et clair : Spigen Liquid Air Folio



Pour ceux qui préfèrent garder les choses simples et claires, Spigen fabrique cet étui folio avec une plaque arrière transparente et une couverture avant pliante. La couverture avant noire est en cuir végétalien souple qui sert également de support. Si vous utilisez votre iPad avec un Apple Pencil, cet étui prend également entièrement en charge la charge magnétique Apple Pencil.

20 $ sur Amazon

Toutes les jolies couleurs : MoKo Case Clear Prints



Maintenant, voici quelque chose de brillant et délicieux ! L’étui MoKo avec des impressions claires est basé sur une coque transparente, mais il intègre de belles impressions colorées sur la plaque arrière et la couverture avant. Celui-ci présente des fleurs et des papillons vifs. Malgré sa sensation fantaisiste, cet étui est tout à fait utilisable comme coque de protection avec un couvercle avant pliable.

16 $ sur Amazon

Montrez-le

Montrez les vraies couleurs de votre iPad mini 6 dans l’un de ces meilleurs étuis transparents. Notre préféré est l’étui MoKo avec couvercle transparent givré, car il est à la fois élégant et protecteur dans deux jolis coloris également transparents. Étant donné que celui-ci dispose de la fonction veille/réveil automatique, il fonctionne aussi bien que n’importe quel étui Apple d’origine.

Si vous avez besoin d’un niveau de protection un peu plus robuste, l’étui transparent TineeOwl intègre de solides pare-chocs en TPU qui protégeront votre iPad mini 6, même contre les chutes et les chutes importantes. Celui-ci ne fournit pas de couverture avant, mais vous pouvez toujours ajouter un protecteur d’écran pour une assurance supplémentaire. Il y a beaucoup d’options ici pour s’adapter à différents styles et budgets.

