Meilleurs extendeurs Wi-Fi 2021 | Android Central

Si vous êtes confronté à des zones mortes Wi-Fi frustrantes et que la mise à niveau de votre routeur n’est pas une option, les meilleurs prolongateurs Wi-Fi devraient résoudre le problème. Un prolongateur de portée ajoute une plus grande couverture Wi-Fi à votre réseau existant sans avoir besoin d’exécuter une ligne Ethernet. Il peut également servir d’intermédiaire pour les appareils à portée Wi-Fi réduite. Le TP-Link RE505X est le meilleur prolongateur de portée globale grâce aux vitesses Wi-Fi 6, à la compatibilité OneMesh et à un design compact. Néanmoins, nous avons défini différents types d’extension pour s’adapter à chaque scénario.

Meilleur dans l’ensemble : TP-Link RE505X

Source : TP-Link

Le TP-Link RE505X coche toutes les bonnes cases lorsqu’il s’agit de trouver le meilleur répéteur Wi-Fi pour la plupart des gens. Il prend en charge le Wi-Fi 6 pour ceux qui ont déjà mis à niveau vers la nouvelle technologie et fonctionne toujours avec les appareils 802.11ac. Ce répéteur a un débit maximal de 300 Mbps à 2,4 GHz et de 1200 Mbps à 5 GHz.

Gardez à l’esprit que le répéteur doit partager cette connexion sans fil avec les appareils et le backhaul du routeur. TP-Link a une astuce appelée Fast Mode, qui dédie l’une des bandes Wi-Fi au backhaul et une exclusivement aux appareils connectés. Bien que cela réduise la vitesse globale à la bande la plus lente, cela devrait toujours être suffisant pour le streaming 4K et la navigation avec une connexion solide au navigateur.

Ce routeur est une conception de plugin commune défectueuse avec deux antennes sur le dessus. Sur le côté, il y a un port Ethernet qui peut être utilisé pour les appareils filaires et une source pour utiliser le RE505X comme point d’accès. Enfin, si vous disposez d’un routeur TP-Link avec OneMesh, vous pouvez conserver votre nom Wi-Fi unique avec une commutation plus rapide entre le routeur et le répéteur.

Avantages:

Compatibilité Wi-Fi 6 Le mode rapide dispose d’un port Ethernet de liaison dédié pour les appareils filaires

Meilleur dans l’ensemble

TP-Link RE505X – Amplificateur Internet Wi-Fi Extender

Un excellent rapport qualité-prix avec le Wi-Fi 6

Le TP-Link RE505X est un prolongateur de portée Wi-Fi 6 AX1500 compact qui peut même se connecter à d’autres routeurs TP-Link.

Meilleur rapport qualité/prix : TP-Link RE220

Source : TP-Link

Si vous cherchez à ajouter une certaine stabilité à votre Wi-Fi sans avoir besoin d’une tonne de vitesse, le TP-Link RE220 est une excellente option avec 802.11ac, Wi-Fi 5, sans fil avec des vitesses allant jusqu’à AC750. La vitesse se décompose en 433 Mbps à 5 GHz et 300 Mbps à 2,4 GHz. Ce répéteur peut également fonctionner en mode haut débit de TP-Link, qui dédie l’une des bandes à se connecter à votre routeur avec l’autre réservée à vos appareils Wi-Fi.

Avec une taille compacte et aucune antenne externe, ce prolongateur Wi-Fi vise davantage à remplir une zone avec un signal inégal plutôt qu’à couvrir une partie importante de votre maison. Avec un port Ethernet en bas, c’est un excellent moyen de connecter un appareil filaire comme un ordinateur de bureau tout en évitant d’ajouter des antennes à l’arrière de votre PC ou de votre bureau.

Avantages:

Conception compacte Le mode haute vitesse peu coûteux améliore les performances

Les inconvénients:

Aucune fonctionnalité de maillage Des vitesses relativement faibles ne seront pas idéales pour le streaming HD

Meilleure valeur

TP-Link RE220

Wi-Fi compact à un prix avantageux

Remplissez les zones mortes et ajoutez un port Ethernet à une pièce avec le TP-Link RE220. Avec le Wi-Fi AC750, il a la vitesse pour la plupart des navigations.

Meilleure mise à niveau Wi-Fi 6 : Netgear Nighthawk EAX80

Source : Netgear

Si vous recherchez un répéteur Wi-Fi 6 rapide capable de suivre votre routeur Wi-Fi 6 rapide, le Netgear Nighthawk EAX80 est une excellente option avec les vitesses AX6000. Avec 8 flux Wi-Fi et une connexion bi-bande, ce routeur a un débit de 1,2 Gbps à 2,4 GHz et de 4,8 Gbps à 5 GHz, grâce à une bande de 160 MHz. Quatre ports Ethernet gigabit à l’arrière vous permettent de connecter de nombreux appareils filaires avec Wi-Fi 6 vitesses.

Cette extension a une conception de bureau presque de la taille d’un routeur standard, ce qui en fait un bon choix pour un centre de divertissement ou un bureau à domicile, mais exagérée pour la navigation Web standard et la plupart des diffusions en continu à 1080p ou moins. Cependant, si vous disposez déjà d’un routeur Netgear Nighthawk compatible avec Nighthawk Mesh, vous pouvez utiliser cette rallonge avec un seul nom Wi-Fi et une configuration plus facile. C’est le meilleur prolongateur Wi-Fi pour quelqu’un qui paie pour les vitesses Internet les plus élevées mais n’obtient pas des performances constantes lorsqu’il est loin du routeur.

Avantages:

Vitesses ultra-rapides de l’AX6000 4 ports Ethernet Nom Wi-Fi unique Prise en charge de Nighthawk Mesh

Les inconvénients:

Cher La grande taille sera difficile à intégrer

Meilleure mise à niveau Wi-Fi 6

Netgear Nighthawk EAX80

Le Nighthawk EAX80 a beaucoup de vitesse pour tout avec suffisamment de ports Ethernet pour connecter quatre appareils filaires.

Meilleur compatible maillage : Asus RP-AX56

Source : Asus

L’Asus RP-AX56 est comme de nombreux autres prolongateurs de portée Wi-Fi 6 compacts avec une connexion double bande AX1800, mais il dispose de puissantes fonctionnalités logicielles. La connexion tombe à 574 Mbps à 2,4 GHz et 1200 Mbps à 5 GHz. Ce répéteur fonctionnera avec n’importe quel autre routeur, y compris les anciens routeurs Wi-Fi 5, mais il brille vraiment avec un routeur Wi-Fi 6 Asus.

Le RP-AX56 est un excellent partenaire pour certains des meilleurs routeurs Wi-Fi 6, mais si vous l’utilisez avec un routeur Asus, vous bénéficiez des avantages d’AiMesh. AiMesh vous permet d’utiliser cette extension comme nœud maillé pour un routeur Wi-Fi Asus, y compris les systèmes maillés ZenWiFi. Ainsi, même si vous l’utilisez avec une autre marque, il peut être facilement configuré et géré avec l’application routeur Asus.

Si vous avez un routeur Asus, c’est l’une des meilleures options pour ajouter une couverture sans configurer manuellement de nouveaux paramètres sans fil sur aucun de vos appareils. Au lieu de cela, ils se connecteront au signal le plus fort disponible.

Avantages:

Fonctionne avec AiMesh Configuration facile de l’application Format compact Wi-Fi 6 AX1800

Les inconvénients:

Un seul port Ethernet bloque l’autre prise

Meilleure compatibilité avec le maillage

Asus RP-AX56

Extension compacte avec AiMesh intégré

L’Asus RP-AC1900 est un prolongateur de portée de bureau solide avec des ports filaires qui fonctionnent avec n’importe quel routeur, mais fonctionnent mieux avec AiMesh.

Meilleur prolongateur Wi-Fi CPL : Prolongateur CPL AV1300 TP-Link (TL-WPA8631P)

Source : TP-Link

Le prolongateur CPL AV1300 TP-Link convient parfaitement à ceux qui ont besoin d’une couverture Wi-Fi au-delà d’un obstacle destructeur de signal comme un mur de béton. L’expéditeur sera positionné à proximité de votre routeur et connecté via Ethernet. Le récepteur prendra ce signal et le transformera en une connexion AC1200. C’est 300 Mbps à 2,4 GHz et 867 Mbps à 5 GHz. Bien que tout dépende de la vitesse de connexion sur les lignes électriques de votre maison, la vitesse de transmission maximale de 1300 Mbps signifie que vous aurez plus que probablement beaucoup de vitesse pour à peu près tout, sauf pour les jeux.

Jouer sur une connexion CPL n’est pas une bonne idée en raison de la quantité d’interférences sur les lignes électriques. Bien que vous ayez suffisamment de vitesse et un ping suffisamment bas pour commencer, les pics monétaires peuvent nuire à l’expérience dans un jeu compétitif. La vitesse de transmission de la ligne électrique dépend également de la qualité de votre câblage et de la quantité d’interférences électriques provenant de moteurs à courant alternatif tels que les systèmes de climatisation.

Ce modèle est également compatible avec le logiciel OneMesh de TP-Link, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser avec un routeur compatible OneMesh comme l’Archer AX21 pour une itinérance transparente entre le répéteur et votre routeur principal.

Avantages:

Atteignez des pièces spécifiques sans signal Wi-Fi Atteint jusqu’à 1300 Mbps par adaptateur Peut incorporer plusieurs adaptateurs dans toute la maison Couplage rapide et prise en charge OneMesh

Les inconvénients:

Les vitesses des lignes électriques peuvent être incohérentes L’adaptateur peut bloquer la sortie supérieure

Meilleur répéteur Wi-Fi CPL

Extendeur CPL AV1300 TP-Link (TL-WPA8631P)

Envoyez votre connexion sur vos fils existants

Cet adaptateur CPL avec rallonge Wi-Fi est un excellent moyen de se connecter lorsqu’il n’y a pas assez de signal Wi-Fi à étendre.

Source : Linksys

Grâce à sa conception de bureau et à ses quatre antennes sortant de chaque coin, le Linksys RE9000 ressemble plus à un routeur Wi-Fi traditionnel qu’à un répéteur. Cette conception volumineuse a les spécifications pour la sauvegarder avec une connexion Wi-Fi tri-bande atteignant un maximum d’AC3000. Cette vitesse est décomposée en 400 Mbps à 2,4 GHz, 866 Mbps sur une bande de 5 GHz et 1733 Mbps sur les autres bandes de 5 GHz. L’une de ces bandes 5 GHz est toujours connectée au routeur de base, ce qui permet une connexion cohérente et stable.

Ce répéteur prend également en charge MU-MIMO, ce qui lui permet de gérer de nombreux appareils sans fil sans délai, et quatre ports Ethernet gigabit vous permettent de connecter facilement votre bureau à domicile ou votre centre de divertissement. De plus, ces connexions sont maintenues rapides puisque le RE9000 dispose d’une bande dédiée à la transmission de données vers et depuis le routeur.

Avantages:

Wi-Fi tribande avec liaison terrestre dédiée Vitesses AC3000 rapides Quatre ports Ethernet gigabit Jusqu’à 10 000 pieds carrés de couverture

Les inconvénients:

Grande taille avec quatre antennes

Meilleure couverture

Linksys – Répéteur Wi-Fi RE9000 AC3000 MU-MIMO

Des tonnes de couverture supplémentaire aux vitesses AC3000

Avec 4 ports Ethernet gigabit, des vitesses AC3000 et une connexion Wi-Fi tri-bande, le Linksys RE9000 peut ajouter une tonne de couverture à votre réseau.

En bout de ligne

Certains propriétaires ne souhaitent pas mettre à niveau le routeur gratuit fourni par leur fournisseur d’accès Internet ; d’autres ont mis à niveau leur routeur mais sont toujours frustrés par ses performances à mesure que vous vous en éloignez. Quoi qu’il en soit, les meilleurs prolongateurs Wi-Fi aident votre routeur à fonctionner au mieux de ses capacités, que vous ayez besoin de quelque chose de rapide, d’une tonne de couverture ou juste assez pour naviguer sur le Web. Si possible, choisissez un prolongateur qui fonctionnera avec une certaine capacité de maillage dans vos routeurs, comme AiMesh d’Asus ou OneMesh de TP-Link.

C’est également une bonne idée d’obtenir un répéteur assez rapide pour vos appareils, et à ce stade, vous devriez acheter un répéteur qui prend au moins en charge 802.11ac. Le Wi-Fi 6 est une excellente option pour de nombreuses personnes, car de nombreux nouveaux appareils sont équipés de capacités Wi-Fi 6, et il y a de fortes chances que votre prochain nouveau routeur prenne en charge le Wi-Fi 6. Dans l’ensemble, le TP-Link RE505X est la meilleure option pour la plupart des gens, grâce à sa vitesse rapide et à sa prise en charge des dernières technologies sans fil.

Si un répéteur améliore votre signal mais pas votre vitesse, envisagez de repartir à zéro avec un système maillé. Notre guide de mise en réseau des routeurs par rapport aux réseaux maillés décrit les utilisateurs qui bénéficieront le plus de la mise à niveau de l’ensemble de votre système.

