Meilleurs films 4K : les films les plus époustouflants sur Blu-ray Ultra HD

Les meilleurs films Blu-ray 4K Ultra-HD peuvent vous offrir une expérience qui se rapproche le plus d’une salle de cinéma dans votre salon.

En fait, nous parions qu’avec l’avènement du HDR, du Dolby Vision et des systèmes audio Dolby Atmos facilement disponibles, c’est sans doute mieux, surtout parce que vous n’avez pas à vous battre pour l’accoudoir à la maison.

Cela ne veut pas dire que les meilleurs Blu-ray 4K Ultra-HD démoliront absolument tout ce que vous pouvez diffuser en ligne. S’il est vrai que certains services de streaming, comme Netflix et Amazon Prime Video offrent une bonne quantité de contenu en 4K – Netflix Originals par exemple – vous n’aurez pas de chance si vous essayez d’autres nouveaux films en résolution 4K avec HDR sur ces plateformes.

Mieux encore, chaque disque Blu-ray 4K Ultra HD est sans région, de sorte que toute personne possédant un lecteur Blu-ray 4K peut profiter de ces films.

Dans cet esprit, nous avons compilé une liste des meilleurs films Blu-ray 4K Ultra HD actuellement disponibles à l’achat aujourd’hui.

Blu-ray 4K Ultra HD : les titres les plus en vogue

Sur cette page, vous trouverez une liste des titres les plus tendance de « qualité de référence » actuellement proposés, principalement constitués de nouvelles sorties et de titres qui arrivent tout juste sur le format. Et, dans les pages suivantes, vous trouverez notre collection complète de recommandations Blu-ray 4K Ultra HD séparées par genre.

(Crédit image: Warner Bros.)

Combat mortel

L’ultra-violence n’a jamais été aussi belle

Caractéristiques

HDR : HDR10

Résolution : 2160p (maître 4K)

Codec : HEVC/H.265 (55 Mbit/s)

Audio principal : anglais Dolby Atmos

Rapport d’aspect : 2,39:1

Raisons d’acheter

+Excellents faits saillants+Punch Dolby Atmos audio+Transfert natif 4K

Raisons à éviter

-Manque Dolby Vision-Dialogue un peu bas dans le mix

Si vous recherchez un film qui testera la puissance de votre système de divertissement à domicile, vous pourriez faire bien pire que le nouveau film Mortal Kombat, qui est arrivé sur Blu-ray 4K Ultra HD avec un transfert net et une piste audio percutante.

Alors que beaucoup de Mortal Kombat se déroule dans des environnements sombres et ombragés, la présentation 4K du film offre un contraste impressionnant, permettant aux téléspectateurs de voir directement dans les zones les plus sombres de l’écran.

Les reflets et les couleurs, en particulier, sont magnifiques dans cette présentation HDR10, en particulier dans les scènes où les personnages du film montrent leurs compétences énergétiques – en particulier les éclairs caractéristiques de Raiden, qui brûlent avec une intensité de chaleur blanche.

Comme prévu, la résolution native 4K du film permet des détails extraordinaires, ce qui permet de s’émerveiller facilement devant le savoir-faire des départements de conception de costumes et de décors du film.

En termes d’audio, Mortal Kombat propose une piste principale Dolby Atmos qui fait trembler la pièce et qui met l’accent sur chaque coup de poing, coup de pied et attaque de boule de feu avec une quantité incroyable de punch. Cela dit, le dialogue semble un peu faible en comparaison, vous devrez donc peut-être peaufiner votre configuration sonore afin d’atteindre ce point idéal.

Néanmoins, Mortal Kombat a fière allure sur Blu-ray 4K Ultra HD, permettant aux fans de revivre chaque fatalité sanglante avec une clarté cristalline.

Spécifications techniques: Codec : HEVC / H.265 (55 Mbps), HDR : HDR10, Résolution : 2160p (4K master), Audio : anglais Dolby Atmos, anglais Dolby TrueHD 7.1 (48 kHz, 24 bits), anglais Dolby Digital 5.1, français (Canada ) Dolby Digital 5.1, Français Dolby Digital 5.1, Italien Dolby Digital 5.1, Espagnol Dolby Digital 5.1, Format d’image : 2.39:1, Durée d’exécution : 110 minutes

(Crédit image: Warner Bros.)

Ligue de justice de Zack Snyder

Le film définitif “Snyderverse” s’envole sur disque

Caractéristiques

HDR : HDR10

Résolution : 2160p (maître 4K)

Codec : HEVC/H.265 (55 Mbit/s)

Audio principal : anglais Dolby Atmos

Format d’image : 1,33 : 1

Raisons d’acheter

+Détails et contrastes spectaculaires+Piste Dolby Atmos puissante+Intermédiaire 4K natif

Raisons à éviter

-Manque Dolby Vision

Bien que les États-Unis attendent toujours une sortie physique de la Justice League de Zack Snyder, l’épopée des super-héros a été publiée sur Blu-ray 4K Ultra HD (sans région) sur un certain nombre de marchés étrangers, dont le Royaume-Uni et l’Australie.

Disons simplement que le film a l’air fantastique sur le format, avec l’audio immersif Dolby Atmos et le débit vidéo élevé de la version disque démolissant absolument la présentation du film sur les services de streaming tels que HBO Max, Sky et Binge.

Réparti sur deux disques en raison de sa durée épique de 242 minutes, Justice League de Zack Snyder offre des visuels sublimes dès le départ (homme) – la séquence de titres d’ouverture émouvante du film nous donne immédiatement des noirs d’encre, des reflets brillants et des couleurs vives, et il n’obtient que mieux à partir de là.

Ceux qui ont regardé la version théâtrale de Justice League de Joss Whedon remarqueront instantanément que la version de Snyder est un film radicalement différent. La couleur a été atténuée, avec parfois une apparence presque monochromatique, ce qui a donné un film beaucoup plus atmosphérique et sérieux. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le film manque de dynamisme – en fait, il fait ressortir les utilisations délibérées de la couleur du film avec une vivacité accrue.

Peut-être que la mise à jour la plus époustouflante offerte par la Justice League de Zack Snyder est son méchant, Steppenwolf (photo), qui a été complètement repensé à partir de zéro avec une apparence beaucoup plus déchiquetée et menaçante.

La quantité de détails dans l’armure de Steppenwolf est absolument stupéfiante, avec le personnage couvert de la tête aux pieds dans d’innombrables éclats métalliques tranchants comme des rasoirs – dont chacun produit des reflets spéculaires impressionnants. Regardez attentivement et vous verrez de petits détails sur les fragments eux-mêmes, tels que des rayures et des éraflures qui rendent la création CGI d’autant plus convaincante.

Bien que le disque manque curieusement de la prise en charge Dolby Vision proposée sur HBO Max, il fournit une mise à niveau assez importante sur la version en streaming avec l’inclusion d’une piste Dolby Atmos merveilleusement immersive.

Pendant les scènes d’action, il y a un sens incroyable de la dimensionnalité de l’audio, avec une utilisation formidable des canaux aériens. Bien que le film puisse devenir bruyant et grandiloquent, le dialogue est toujours clair et facile à comprendre.

Destiné à être l’un des disques de référence du format, Justice League de Zack Snyder est un incontournable pour les fans du film.

Spécifications techniques: Codec : HEVC / H.265 (55 Mbps), HDR : HDR10, Résolution : 2160p (4K master), Audio : anglais Dolby Atmos, anglais Dolby TrueHD 7.1 (48 kHz, 24 bits), Format d’image : 1.33:1, temps d’exécution : 242 min

(Crédit image: Warner Bros.)

Principe

La dernière épopée de Christopher Nolan impressionne sur le Blu-ray 4K Ultra HD

Caractéristiques

HDR : HDR10

Résolution : 2160p (maître 4K)

Codec : HEVC/H.265 (57,45 Mbps)

Audio principal : anglais DTS-HD Master Audio 5.1

Rapport d’aspect : 1,78:1, 2,20:1

Raisons d’acheter

+Séquences IMAX époustouflantes+Intermédiaire 4K natif

Raisons à éviter

-Pas de Dolby Atmos

Le film le plus époustouflant du réalisateur Christopher Nolan (Inception, Memento) à ce jour, Tenet a fait des débuts absolument époustouflants sur 4K Ultra HD Blu-ray.

Comme la majorité des autres films de Nolan, Tenet est présenté avec des séquences IMAX étendues pour sa sortie physique à domicile (désolé, acheteurs numériques), ce qui signifie que son format d’image s’ouvre régulièrement pour remplir tout l’écran de votre téléviseur, offrant une augmentation significative de la qualité et de la portée de l’image. .

Les résultats sont tout à fait étonnants. Tourné entièrement sur un film 65 mm et doté d’un intermédiaire numérique 4K natif, les détails sont hors du commun ici, avec une image immaculée qui conserve toujours sa qualité cinématographique.

Il ne serait pas exagéré de dire que 70% de Tenet est présenté de cette manière, conduisant à un bombardement quasi constant de moments à couper le souffle. De sa poursuite époustouflante sur l’autoroute de Tallinn à son décor de « mouvement de pince temporelle » par excellence, Tenet est un spectacle à voir.

La couleur et le contraste sont tous deux exceptionnels, avec des tons de peau incroyablement naturels, des rouges vibrants, des jaunes chauds, des bleus froids et des ombres d’encre, ainsi que des reflets formidables pendant les moments les plus lumineux.

Certes, il est décevant de constater que Nolan continue de résister à l’attrait de l’audio Dolby Atmos. Cela dit, la piste DTS-HD Master Audio 5.1 incluse ici offre toujours une quantité surprenante de grandiloquence et de directivité. Si vous recherchez un disque de démonstration pour montrer votre système de divertissement à domicile, Tenet est fait pour vous.

Spécifications techniques: Codec : HEVC / H.265 (57,45 Mbps), HDR : HDR10, Résolution : 2160p (master 4K), Audio : Anglais DTS-HD Master Audio 5.1, Français DTS-HD Master Audio 5.1, Français (Canada) Dolby Digital 5.1, Allemand DTS-HD Master Audio 5.1, Italien Dolby Digital 5.1, Espagnol Dolby Digital 5.1, Tchèque Dolby Digital 5.1, Hindi Dolby Digital 5.1, Polonais Dolby Digital 5.1, Thai Dolby Digital 5.1, Japonais Dolby Digital 5.1, Format d’image : 1.78:1, 2,20:1, durée d’exécution : 150 minutes