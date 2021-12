Le magasin Vudu Movies & TV est l’un des meilleurs et des plus faciles endroits pour acheter et louer des films en ce moment. Il est également désormais disponible sur une sélection d’appareils Oculus Quest, qui peuvent faire passer votre expérience de visionnement au niveau supérieur en vous plongeant dans vos films préférés. Dans cet esprit, nous avons compilé une liste de certains des meilleurs films disponibles à la location ou à l’achat dans la boutique Vudu Movie & TV. Les voici.

Meilleurs films à louer ou à acheter sur Vudu

La boutique Vudu Movies & TV donne accès à certains des plus gros blockbusters sortis en 2021. Voici cinq titres que vous voudrez peut-être louer ou acheter dans la boutique Vudu Movies & TV dès maintenant.

Dune (2021)

Réalisé par Denis Villeneuve, la dernière adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert Dune met en vedette Timothée Chalamet dans le rôle d’un jeune homme doué du nom de Paul Atreides, qui doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer à la fois l’héritage de sa famille et l’avenir. de son peuple. Louez pour 25 $ ou achetez pour 32 $.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021)

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux met en vedette Simi Liu en tant que héros titulaire, qui est obligé de faire face à son passé tragique et compliqué lorsque la mystérieuse organisation des Dix Anneaux, dirigée par son père vengeur, refait surface. Louez 6 $ ou achetez 13 $.

Le jeu de la haine (2021)

Basé sur le roman d’amour à succès de Sally Thorne, The Hating Game met en vedette Lucy Hale dans le rôle de la bonne fille ambitieuse Lucy Hutton, qui est obligée de travailler aux côtés de son ennemi juré dans l’espoir d’obtenir une grande promotion dans la maison d’édition Bexley & Gamin. Tout au long de la mission, le couple tombe dans une intense histoire d’amour-haine. Louez 7 $ ou achetez 10 $.

Le dernier duel (2021)

Basé sur le livre d’Eric Jager de 2004 The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France, The Last Duel raconte l’histoire d’anciens amis Jean de Carrouges (Matt Damon) et Jacques Le Gris (Adam Driver), qui acceptent de se battre après La femme de Jean Marguerite (Jean Comer) accuse Jacques de l’avoir violée. Le film met également en vedette Ben Affleck dans un second rôle. Louez 6 $ ou achetez 20 $.

Venom : qu’il y ait un carnage (2021)

Venom: Let There Be Carnage met en vedette Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock, qui essaie toujours de comprendre sa relation avec l’anti-héros symbiotique titulaire lorsque le tueur en série dérangé Cletus Kasady (Woody Harrelson) devient également l’hôte d’un symbiote extraterrestre. Louez 6 $ ou achetez 20 $.

Meilleurs films à précommander sur Vudu

Les cinéphiles qui utilisent la boutique Vudu Movies & TV peuvent également choisir parmi une variété de films à venir disponibles en précommande dès maintenant. Voici quelques-uns des titres de films que vous pouvez précommander sur la boutique Vudu Movies & TV et regarder quand ils sortent.

Catwoman : Traquée (2022)

Un nouveau long métrage d’animation de DC, Catwoman: Hunted suit Catwoman de Selina Kyle (Elizabeth Gillies) alors qu’elle tente d’échapper à Batwoman (Stephanie Beatriz), Interpol et le mastodonte du crime Léviathan. Précommandez pour 20 $. Attendu le 8 février 2022.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà (2021)

Ghostbusters: Afterlife explore ce qui se passe lorsqu’une mère célibataire et ses deux enfants déménagent dans une petite ville et commencent à démêler leur lien avec les Ghostbusters originaux. Le film met en vedette Finn Wolfhard, McKenna Grace et Paul Rudd. Précommandez pour 20 $. Attendu le 4 janvier 2022.

Fusée rouge (2021)

Red Rocket met en vedette Simon Rex dans le rôle d’un ancien artiste adulte maintenant brisé nommé Mikey qui retourne dans sa petite ville natale du Texas et a du mal à trouver du travail et à reconstruire des relations avec les personnes qu’il a laissées derrière lui, y compris son ex-femme. Précommandez pour 8 $. Attendu le 8 février 2022.

Brisé (2022)

Réalisé par Luis Prieto, le thriller psychologique Shattered raconte l’histoire d’un millionnaire technologique solitaire qui entame une relation passionnée avec une charmante femme nommée Sky. Cependant, le comportement de la femme devient plus suspect après la mort de son colocataire dans des circonstances mystérieuses. Précommandez pour 13 $. Attendu le 14 janvier 2022.

Spider-Man : Pas de retour chez soi (2021)

Spider-Man: No Way Home suit Peter Parker (Tom Holland) alors qu’il fait face aux conséquences de sa révélation comme l’homme derrière le masque de Spider-Man. Lorsqu’un sort lancé par le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tourne mal, Parker doit défendre le monde contre une variété de méchants de Spider-Man de différents univers tout en essayant d’entrer à l’université. Le film met également en vedette Zendaya, Alfred Molina, Jamie Foxx et Wilem Dafoe. Précommandez pour 20 $.

Meilleures collections de films sur Vudu

De plus, la boutique Vudu Movies & TV propose une variété de franchises de films et de films partageant les mêmes idées sous forme de lots pour une fraction du prix. Voici quelques-unes des meilleures collections et offres de films disponibles via la boutique Vudu Movies & TV en ce moment.

La collection de 5 films Daniel Craig

La collection de 5 films Daniel Craig comprend les cinq films de James Bond mettant en vedette Craig en tant qu’agent 007. Revisitez l’action et l’aventure de Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre, ainsi que le dernier opus, No Time To Die. Achetez pour 60 $.

Collection de 5 films L’Âge de glace

Suivez les amis improbables Manny, Sid, Diego et Start alors qu’ils tentent l’âge de glace original à travers cinq films hilarants. La collection de 5 films Ice Age comprend Ice Age, Ice Age: The Meltdown, Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, Ice Age: Continental Drift et Ice Age: Collision Course. Achetez pour 50 $.

La trilogie du seigneur des anneaux

Revivez la trilogie épique de Peter Jackson avec la trilogie du Seigneur des Anneaux (Bundle Extended Editions). La collection comprend Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau, Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours et Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi. Achetez pour 50 $.

La collection Matrix de 4 films

La collection Matrix 4-Film de Vudu est l’introduction parfaite pour les fans qui veulent rattraper leur retard sur l’épopée de science-fiction avant de regarder le dernier opus, The Matrix Resurrections. Le pack comprend The Matrix, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions et The Animatrix. Achetez pour 35 $.

Scie 9-Film Collection

La collection Saw 9-Film rassemble les versions non classées des neuf films de la franchise d’horreur Saw, y compris le nouveau chapitre mettant en vedette Chris Rock, Spiral: From The Book of Saw. Achetez pour 30 $.

Disponible maintenant sur Vudu

En plus des films disponibles à la location ou à l’achat dans la boutique Vudu Movies & TV mentionnés ci-dessus, il existe également une longue liste de séries télévisées actuelles et classiques que vous pouvez louer ou acheter dès maintenant. Au-delà de cela, vous trouverez une collection en constante évolution d’émissions et de films gratuits dans la boutique Vudu Movies and TV, que vous pouvez télécharger et diffuser sans frais supplémentaires.

Et si vous souhaitez partager le cadeau du streaming de films et de télévision avec vos amis et votre famille, vous pouvez choisir d’acheter et d’envoyer une carte-cadeau Vudu. Alors dirigez-vous vers Vudu et lancez-vous !

