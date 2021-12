Meilleurs films de 2021 – GameSpot

2020 a été pratiquement l’année sans sortie de film, mais 2021 a plus que compensé cela. Il y a eu des films envoyés en salles (et en version numérique) à pas de géant. Certains ont même fait leurs débuts dans les cinémas et sur les services de streaming exactement le même jour. Nous avons eu un certain nombre de films Marvel, plusieurs suites très attendues et même un tas de films merveilleux basés sur des idées originales (y compris des films d’horreur et d’animation).

Lorsque nous regardons en arrière en 2021, alors que les retours au box-office n’ont peut-être pas atteint les sommets qu’ils atteignaient avant la pandémie, ce n’était pas dû à un manque de films valables. En fait, il y en avait tellement qu’ils ne pouvaient même pas tous entrer dans les 10 meilleurs films de l’année de GameSpot. Donc, si vous vous demandez où sont des films comme West Side Story, The Matrix Resurrections, The Suicide Squad ou Judas and the Black Messiah, sachez simplement qu’ils ont tous été pris en compte pour cette liste.

Avec cela à l’écart, jetez un œil ci-dessous aux 10 meilleurs films de GameSpot de 2021. Ensuite, assurez-vous de vérifier ce que nous avons décidé que le film numéro un de l’année était. Cela a pris pas mal de débats, mais en fin de compte, y avait-il une autre option?