Meilleurs films de Kenny Ortega, classés

Levez la main si vous avez grandi obsédé par les films de Disney Channel. à main levées.

Comme beaucoup d’autres personnes de ma génération, nous avons grandi avec The Disney Channel, une excellente excuse pour nous laisser tomber devant la télé. Cependant, il y avait une chose que Disney Channel – ainsi que Disney en général – semblait toujours basculer, et c’était les comédies musicales. Et honnêtement, Kenny Ortega a été une grande partie de cela.

Que vous connaissiez ou non Kenny Ortega par son nom, vous reconnaîtrez à coup sûr ses films. En plus de décennies de succès en tant que chorégraphe – Pretty In Pink, Dirty Dancing, la vidéo “Material Girl” de Madonna, pour ne citer que quelques-uns de ses crédits chorégraphiques – Kenny Ortega est l’homme responsable de certains de nos succès préférés de l’enfance, comme High School Musical, Hocus Pocus et bien d’autres. Aujourd’hui, je vais faire l’éloge que l’homme mérite et classer certains de ses meilleurs films de ma propre opinion, car il est temps que nous nous mettions tous la tête dans le jeu et remercions cet homme de nous avoir pratiquement élevés. Pour être clair, ce sont tous des films qu’il a réalisés.