Meilleurs films de Noël et offres spéciales pour les fans de sport

Noël n’est plus qu’à quelques jours, ce qui signifie que les films et les émissions spéciales de Noël dominent le monde du cinéma et de la télévision. Et bien qu’il existe des films classiques et des émissions spéciales que tout le monde devrait voir, la vraie question est de savoir quels sont les meilleurs pour les fans de sport ? S’il y en a un qui se démarque, ce doit être Rocky IV avec Sylvester Stallone et Dolph Lundgren. Ce n’est peut-être pas un film de Noël pour le fan moyen, mais Noël joue un grand rôle dans l’histoire.

David Maars du Daily Squat a écrit : « Si vos Noëls d’enfance ressemblaient aux miens, regarder deux hommes se battre était un événement fréquent, donc rien ne me met dans l’esprit de Noël comme Rocky IV. Et si oui ou non « Rocky IV » est un film de Noël qui n’est même pas à débattre. Le combat culminant entre Rocky Balboa et Ivan Drago a lieu le 25 décembre. Pour les non-éclairés, c’est le jour de Noël. «

Rocky IV est un film de Noël non traditionnel, mais il y en a d’autres qui figurent sur cette liste qui présentent des superstars de la WWE, une équipe de hockey emblématique et un entraîneur de football adorable. Voici un aperçu des meilleurs films de Noël et spéciaux de vacances pour les fans de sport.

Spécial vacances ‘Ted Lasso’

(Photo : Apple TV)

Ted Lasso est un énorme succès pour Apple TV+ car il a remporté plusieurs Emmy Awards. Cette année, AppleTV+ a publié un spécial animé de cinq minutes qui présente les voix de la distribution de Ted Lasso, dont Jason Sudeikis, Hannah Waddingham et Brett Goldstein. Le spécial peut être vu sur AppleTV+ ou sur sa page YouTube.

Robbie le renne : Sabots de feu

Ce spécial animé suit Robbie, un renne qui cherche à rejoindre l’équipe de traîneaux du Père Noël, tout comme son père Rudolph. Il se rend au pôle Nord et rencontre Blitzen, qui cherche à « détruire » Robbie.

Père Noël avec des muscles

Tout le monde parle des meilleurs films de Noël… mais qu’en est-il du pire ? Voici le mien : « Santa with Muscles » avec Hulk Hogan. pic.twitter.com/QO0uFcoHxk – Chuck Thomas (@chuckthomasuk) 22 décembre 2021

Comme mentionné précédemment, Santa with Muscles présente Hulk Hogan, et il incarne un milliardaire autodidacte qui a des ennuis après avoir joué au paintball. Il est pris pour cible par la police, ce qui l’amène à se cacher dans un centre commercial et à porter une tenue de père Noël. Le personnage de Hogan se cogne la tête, provoquant une amnésie et étant convaincu qu’il est le Père Noël.

Miracle

Ce n’est pas un film de Noël, mais il y a une scène de Noël. Miracle est un film basé sur l’équipe de hockey des États-Unis bouleversant les professionnels soviétiques aux Jeux olympiques d’hiver de 1980. Le film a été bien accueilli par la critique et a rapporté 64,5 millions de dollars au box-office.

Rocheux IV

Rocky IV n’est pas considéré comme un film de Noël, mais le combat entre Rocky et Ivan Drago a lieu le jour de Noël. À la fin du combat, Rocky a souhaité à son fils un joyeux Noël alors qu’il célèbre sa grande victoire.

le petit assistant du Père Noël

The Miz de la WWE a joué dans le film direct pour la télévision Santa’s Little Helper et a joué le rôle de Dax et d’un homme d’entreprise avide qui se fait virer et perd tout. Il est ensuite revu par Bille, un elfe du pôle Nord, pour être le petit assistant du Père Noël. Les anciennes superstars de la WWE Paige et Maryse jouent également dans le film.

Prime de Noël

Avant Santa’s Little Helper, The Miz a également joué dans le téléfilm Christmas Bounty. Il présente également Francia Raisa, Will Greenberg et Chelan Simmons.

Le Grand Spectacle : Noël

(Photo : Netflix)

The Big Show de la WWE avait sa propre série sur Netflix, mais elle a été annulée après une saison. Dans le dernier épisode, le casting de The Big Show Show se réunit pour un épisode spécial de Noël, qui peut désormais être vu sur le service de streaming.

