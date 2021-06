Meilleurs films en streaming de la semaine du 5 juin ⋆ .

Ohé, camarades patates de canapé ! Ces dernières semaines ont été très amusantes, car le Top 20 de DEG Watched at Home a toujours été en contradiction avec sa liste. Cette semaine, par exemple, voit un nouveau champion : Quatre bons jours, le drame de Glenn Close/Mila Kunis basé sur l’article d’Eli Sallows 2016 du Washington Post, « Comment va Amanda ? Une histoire de vérité, de mensonges et d’une dépendance américaine. Le film a fait ses débuts sur la liste il y a quelques semaines et est passé au n ° 3 la semaine dernière, mais revendique finalement la première place – du moins pour l’instant – sur Tom et Jerry (N° 2), Le tireur d’élite (No. 3) et nouvel ajout Le Courrier (Numéro 4).

CONNEXES: Interview: Ratatouille: Daniel Mertzlufft et Kate Leonard de la comédie musicale TikTok

En parlant de nouveauté, la comédie télévisée Amis : S1-10 a fait ses débuts au n ° 17 coïncidant avec HBO Max Amis : La Réunion, tandis que l’aventure familiale L’homme de l’eau est apparu au n°20.

Les trois saisons de Yellowstone a également fait la liste alors que les téléspectateurs se préparent pour la saison 4.

Top 20

1. Quatre bons jours (Divertissement vertical)

2. Tom et Jerry (Warner Bros.)

3. Le tireur d’élite (Universel)

4. Le Courrier (Porte des Lions)

5. Marche du chaos (Porte des Lions)

6. Les petites choses (Warner Bros.)

7. Le sec (SFI)

8. Yellowstone : S1 (Primordial)

9. L’impie (Photos Sony)

dix. Les Croods : un nouvel âge (Universel)

11. Au-dessus de la suspicion (Porte des Lions)

12. Harry Potter : Collection complète de 8 films (Warner Bros.)

13. Yellowstone : S3 (Primordial)

14. Minari (A24)

15. Yellowstone : S2 (Primordial)

16. Le père (Photos Sony)

17. Amis : S1-10 (Warner Bros.)

18. Nouvelles du monde (Universel)

19. Pays nomade (Disney)

20. L’homme de l’eau (RLJ Divertissement)