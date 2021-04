Meilleurs films en streaming pour la semaine du 17 avril ⋆ .

Hé là, camarades patates de canapé! Wonder Woman était à nouveau roi sur la liste des 20 meilleurs observés à la maison de DEG, surpassant les goûts de Nouvelles du monde (encore) et Les Croods: un nouvel âge. Le premier est bloqué au n ° 2 depuis plusieurs semaines maintenant, tandis que le hit animé de DreamWorks s’est vu pour la première fois en dehors du top trois en un an, grâce à – attendez – Jeune femme prometteuse!

Le prétendant aux Oscars, avec Carey Mulligan, est passé de la 5e à la 3e place la semaine dernière alors que les téléspectateurs se préparent sans aucun doute pour les Oscars ce dimanche. Cependant, curieusement, aucun autre film nominé aux Oscars ne figurait sur la liste de cette semaine… peut-être la semaine prochaine?

Sinon, Cité des mensonges a fait ses débuts au n ° 7, tandis que la série télévisée Reine du Sud: S5 et le drame adulte lundi apprécié les places n ° 19 et n ° 20. Jeu des trônes: S1-8 fait un retour héroïque, atterrissant au n ° 18 alors que La voûte a sauté cinq places pour prendre la position n ° 14.

TOP 20 DE DEG

1. Wonder Woman 1984 (Warner Bros.)

2. Nouvelles du monde (Universel)

3. Jeune femme prometteuse (Universel)

4. Les Croods: un nouvel âge (Universel)

5. Chasseur de monstre (Sony Pictures)

6. Groenland (Universel / STX)

7. Cité des mensonges (Film Nation Entertainment)

8. Fille au sous-sol (A + E)

9. Le pays des merveilles de Willy (Films de médias d’écran)

dix. Harry Potter: Collection complète de 8 films (Warner Bros.)

11. Âme (Disney)

12. Barb et Star vont à Vista Del Mar (Lionsgate)

13. Mauvais virage: la fondation (Lionsgate)

14. La voûte (Lionsgate)

15. Laisse le partir (Fonctionnalités de mise au point)

16. Yellowstone: S1 (Primordial)

17. Yellowstone: S3 (Primordial)

18. Jeu des trônes: S1-8 (Warner Bros.)

19. Reine du Sud: S5 (Disney)

20. lundi (Films IFC)