Meilleurs films et émissions Hulu en ce moment

Hulu vient d’établir un record incroyable, bien qu’un record que le streamer préférerait probablement ne pas avoir. Le drame dystopique de Hulu, The Handmaid’s Tale, a réussi à accumuler 21 nominations différentes aux Emmy Awards. Lorsque les Primetime Emmys ont finalement eu lieu le 19 septembre, Hulu n’est pas reparti avec un seul Emmy. Dans le processus, l’émission a établi un nouveau record pour la plupart des pertes d’Emmy en une seule saison. Bien sûr, tous ceux qui ont regardé The Handmaid’s Tale savent que la série a été définitivement volée. C’est une série incroyable et captivante qui est appréciée par des millions de téléspectateurs. C’est aussi juste l’un des tant d’originaux Hulu que vous devriez certainement regarder. Ici, nous allions couvrir certains des meilleurs films Hulu et des meilleures émissions Hulu que vous pouvez diffuser.

Meilleurs films Hulu

Tant de gens ne réalisent pas que Hulu abrite certains des meilleurs films du marché. Des nouvelles versions aux favoris bien-aimés et même aux classiques cultes, il y a tellement de contenu formidable sur Hulu que vous ne trouverez pas ailleurs.

À l’heure actuelle, par exemple, le nouveau film Mortal Kombat est le film le plus populaire sur Hulu. C’est vrai, il s’agit d’une toute nouvelle version 2021 et elle est déjà en streaming sur Hulu ! Vous avez de la chance si Combat mortel arrive sur Netflix d’ici la fin de l’année prochaine, sans parler de cette année.

Vacation Friends est un autre tout nouveau film que vous pouvez diffuser sur Hulu. Il se trouve aussi que c’est un original Hulu ! Cette comédie hilarante met en vedette John Cena, Lil Rey Howry et Meredith Hagner, et les gens en deviennent fous. Si vous ne abonnez-vous à Hulu, vous manquez définitivement quelque chose.

Meilleurs spectacles Hulu en ce moment

Comme nous l’avons mentionné, il existe des tonnes d’excellents films disponibles sur Hulu. Des milliers, même. Mais les gens aiment vraiment Hulu pour toutes les séries télévisées que vous pouvez diffuser. Les meilleurs spectacles Hulu font l’objet de nombreuses discussions, y compris tous les grands originaux Hulu qui sont sortis ces derniers temps. De plus, en plus de cela, Hulu est le foyer exclusif de streaming de tant d’émissions FX qui génèrent des tonnes de buzz. La réservation Dogs vaut à elle seule un abonnement Hulu !

Nine Perfect Strangers est certainement l’émission originale de Hulu dont on parle le plus en ce moment. La distribution d’ensemble comprend Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon et bien d’autres grands noms. Il a été créé par David E. Kelley et il fait vibrer tout le monde en ce moment. En plus de cela, Y: The Last Man et Only Murders in the Building sont également des séries originales de Hulu qui explosent en ce moment.

Ce n’est que la pointe de l’iceberg sur Hulu. Si vous n’êtes pas déjà abonné, il faudrait être fou pour ne pas démarrer un Essai gratuit Hulu.

Forfaits Hulu avec films et émissions de télévision

Il existe quatre principaux plans Hulu qui offrent plus de variété que tout autre service de streaming. Vous pouvez choisir parmi l’un des deux plans à partir de 5,99 $ seulement si tout ce que vous voulez, c’est le streaming à la demande comme Netflix. Ensuite, vous pouvez également ajouter le streaming TV en direct pour regarder plus de 75 chaînes en direct !

Voici les plans de Hulu :

Streaming Hulu : 5,99 $/mois Streaming sans publicité : 11,99 $/mois Hulu + Live TV : 64,99 $/mois Hulu (sans publicité) + Live TV : 70,99 $/mois

Regardez combien d’argent vous pouvez économiser si vous coupez le cordon ! Qui a besoin d’un plan de télévision payante coûteux alors que vous pouvez de toute façon obtenir toutes les meilleures chaînes sur Hulu ?

Voici quelques-unes des chaînes de télévision en direct de Hulu :

Les chaînes de divertissement comprennent BET, Bravo, Comedy Central, E!, Freeform, Lifetime, MTV, TBS, TNT, VH1 et USA

Les chaînes familiales comprennent Cartoon Network, Disney Channel, Nickelodeon, Nick Jr., Universal Kids, et Boomerang

Les chaînes éducatives comprennent Découverte, Histoire, Nasa, et National Geographic

Les chaînes sportives nationales comprennent ESPN, FS1, SECONDE, BTN, et ACCN

Les chaînes d’information nationales comprennent CNN, Fox News, Actualités ABC, MSNBC, et CNBC

En plus de tout cela, vous bénéficiez également d’un service DVR cloud avec 50 heures d’enregistrement. De plus, vous pouvez ajouter les chaînes premium suivantes à votre abonnement :

HBO Max : 14,99 $/mois Cinemax : 9,99 $/mois Showtime : 10,99 $/mois Starz : 8,99 $/mois

Essai gratuit Hulu

Certains services de streaming ne proposent aucun essai gratuit. D’autres vous offrent une semaine gratuite. Avec Hulu, vous obtenez un mois complet. C’est vrai, les gens… le Essai gratuit Hulu dure un mois complet ! De plus, il n’y a pas que les forfaits Hulu d’entrée de gamme qui offrent des essais gratuits. Vous pouvez obtenir gratuitement votre premier mois de Hulu (5,99 $), Hulu No Ads (11,99 $) ou Hulu + Live TV (64,99 $) !

Les meilleurs films Hulu sur le service sont tous géniaux. En plus de cela, les émissions originales de Hulu sont vraiment exceptionnelles en ce moment. Si vous n’êtes pas déjà abonné, vous devez absolument commencer un essai gratuit dès que possible.

