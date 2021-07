Meilleurs films originaux Hulu en streaming en ce moment

La popularité initiale de Hulu est venue de sa rediffusion d’émissions de télévision en réseau, en particulier celles diffusées sur NBC et Fox. De retour au milieu des années, Hulu était le meilleur moyen de regarder des rediffusions de It’s Always Sunny à Philadelphie, Family Guy, 30 Rock et The Office. Il y avait des films sur le service, mais ils étaient la cerise sur le gâteau.

Finalement, à mesure que le jeu en streaming devenait plus compétitif et fragmenté, Hulu a dû moins compter sur ses partenaires de diffusion télévisée et davantage sur la génération de contenu exclusif. Mais même ainsi, ses offres cinématographiques originales ont pris du retard par rapport à ses offres télévisées originales. Ce n’est qu’au cours des deux dernières années que Hulu a été acclamé par la critique pour ses films à égalité avec The Handmaid’s Tale ou FX’s Devs. Et l’année dernière, Hulu a acquis les droits de diffusion exclusifs pour les débuts en streaming de Nomadland. Ce film et ses trois Oscars pour le meilleur film, le meilleur réalisateur et la meilleure actrice pourraient être un signe avant-coureur de bonnes choses à venir pour le service.

Voici les 10 meilleurs films originaux Hulu que vous pouvez regarder dès maintenant.

Année: 2020

Réalisateur: Max Barbakow

Genre: Comédie de science-fiction

Avec Andy Samberg, Cristin Milioti et JK Simmons, Palm Springs est une comédie romantique sur trois personnes qui se rencontrent lors d’un mariage et se retrouvent coincées dans une boucle temporelle. Comme Groundhog Day et Happy Death Day, qui ont tous deux adopté le même principe de science-fiction, Palm Springs s’engage dans de nombreuses hypothèses et pousse les idées à leurs extrêmes logiques et amusants.

Année: 2021

Réalisateur: Frank Oz

Genre: Spectacle en direct

Il s’agit d’un spectacle théâtral solo mettant en vedette Derek DelGaudio, un arnaqueur de cartes devenu artiste de la performance qui exécute de la magie dans un contexte narratif. In & Of Itself n’a pas de robes scintillantes ni de tigres blancs; c’est un tour de passe-passe intime et un mentalisme qui vous permet d’entrer dans les parties inconfortables de la psyché d’un homme. Le spectacle a eu une course universellement acclamée à New York et à Los Angeles; si vous ne l’avez pas vu en direct, la meilleure chose à faire est de le voir sur Hulu.

Année: 2021

Réalisateur: Joe Carnahan

Genre: Action de science-fiction

La plupart des films en boucle temporelle vont dans le sens de la comédie. Mais Boss Level, avec Frank Grillo, Naomi Watts, Mel Gibson et Michelle Yeoh, opte pour une approche plus riche en sensations fortes. Grillo joue le rôle d’un soldat à la retraite de la Delta Force qui est coincé dans une boucle temporelle le jour de sa mort. Tout comme le titre l’indique, il fait des progrès lents et inégaux à travers le “niveau” de jeu vidéo qui compose sa journée, qui comprend de multiples tentatives d’assassinat. Les combats à l’épée, les combats au fusil et les explosions abondent.

Année: 2019

Réalisateur: Abe Forsythe

Genre: Comédie d’horreur

Un film de zombies avec une touche de comédie romantique, Little Monsters oppose un musicien échoué, une enseignante de maternelle et sa classe, et un animateur de spectacle pour enfants contre un troupeau de morts-vivants. Le bus scolaire rempli d’enfants fait de ce film un film plus doux et plus sincère que vous ne le pensez.

Année: 2020

Réalisateur: Aneesh Chaganty

Genre: Thriller à suspense

Au moment de sa sortie, Run était le film original Hulu le plus réussi de l’histoire de la société. Il s’agit d’une fille handicapée physique qui est scolarisée à la maison et soignée par sa mère, jusqu’au jour où elle découvre que sa situation n’est pas ce qu’elle semble être. Aneesh Chaganty, la cinéaste derrière le thriller de John Cho Searching, a également écrit et réalisé ce film.

Année: 2017

Réalisateur: Josh Greenbaum

Genre: Documentaire

Pour les sept épisodes diffusés, The Dana Carvey Show avait une rangée de talents comiques de meurtriers, dont Stephen Colbert, Steve Carrel et Robert Smigel. Louis CK était le rédacteur en chef. Ce documentaire raconte comment tout cela s’est assemblé et s’est ensuite effondré, du point de vue de ses participants.

Année: 2018

Réalisateur: Bing Liu

Genre: Documentaire

Ce documentaire retrace la vie de trois amis skateurs qui se sont tous enfuis de chez eux lorsqu’ils étaient enfants, et documente le processus qui les a conduits à devenir des adultes. L’un des amis, Bing Liu, est également le réalisateur du documentaire, qui se penche sur la dépression de Rust Belt, la discrimination raciale et la violence domestique.

Année: 2019

Réalisateur: Jason Orley

Genre: Comédie de passage à l’âge adulte

Mettant en vedette Pete Davidson, vedette de SNL, Big Time Adolescence est une histoire de passage à l’âge adulte sur un jeune enfant (Griffin Gluck) avec de nombreux amis plus âgés (y compris Davidson), qui l’entraînent sur une voie autodestructrice. Les leçons de morale, de prendre ses responsabilités et de réaliser que l’image et la présentation sont différentes de la réalité, sonnent juste.

Année: 2020

Réalisateur: Justin Simien

Genre: Horreur

De l’esprit de John Simien, le même gars qui a écrit et réalisé Dear White People, vient Bad Hair, un film d’horreur satirique qui se bat avec la politique des cheveux des femmes noires. Une chose est sûre : “killer witch weave” est un sacré pitch d’ascenseur.

Année: 2021

Réalisateur: John Lee

Genre: Suspense du thriller

Clairement inspiré du film d’horreur classique Rosemary’s Baby, False Positive parle d’un couple qui lutte pour concevoir un enfant. Un médecin spécialiste de la fertilité propose de l’aide, mais il peut avoir des arrière-pensées effrayantes. Pierce Brosnan incarne le Dr Hindle dans une performance contre-type.