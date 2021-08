Meilleurs films originaux Netflix de 2021

Même si nous sommes maintenant en 2021, certaines personnes veulent toujours continuer à lutter contre la façon dont Netflix crée, produit et sort des longs métrages – des gens comme le directeur artistique du Festival de Cannes Thierry Fremaux, qui a jeté de l’ombre sur le streamer il y a quelques semaines. S’est moqué de Fremaux, “Quels réalisateurs ont été découverts” par des streamers comme Netflix ? Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a ensuite déclaré à un journaliste que ce genre de jibes n’avait plus de sens. “Peut-être la bonne chose qui sortira de ce changement de distribution à la suite des quarantaines COVID et des fermetures de salles – notre modèle de sortie ne semble plus très radical”, a déclaré Sarandos. Pendant ce temps, un rapide coup d’œil à certains des meilleurs films originaux de Netflix cette année souligne à quel point ses ambitions de long métrage restent musclées.

