Meilleurs films originaux sur Hulu en 2021

Bien qu’il existe de nombreux services de streaming parmi lesquels choisir, Hulu s’est imposé comme l’une des meilleures plateformes pour les films originaux. Dans cet esprit, nous avons dressé une liste des meilleurs films originaux sur Hulu en ce moment.

Les meilleurs films Hulu Originals

Populaire sur Hulu

Si vous recherchez des films originaux sur Hulu, un bon point de départ est la section Populaire sur la page d’accueil de la plate-forme, où vous atterrirez après vous être connecté. Voici une poignée de films qui sont actuellement à la mode sur la plate-forme .

Niveau du boss (2021)

Source : Hulu

Boss Level met en vedette Frank Grillo dans le rôle de l’ancien agent des forces spéciales Roy Pulver, qui découvre des indices sur un projet gouvernemental secret alors qu’il est coincé dans une boucle temporelle qui répète ses dernières heures en vie sur Terre. Le film met également en vedette Naomi Watts, Mel Gibson, Annabelle Wallis et Ken Jeong.

Faux positif (2021)

Source : Hulu

False Positive suit un jeune couple marié qui cherche l’aide du Dr Hindle (Pierce Brosnan) après avoir essayé de tomber enceinte pendant des mois. Cependant, après être tombé enceinte d’une petite fille, le couple commence à voir que le Dr Hindle pourrait cacher quelque chose de très sinistre. Le film met également en vedette Ilana Glazer, Justin Theroux et Sophia Bush.

Courir (2020)

Source : Hulu

Run met en vedette Sarah Paulson dans le rôle de Diane, une mère contrôlante qui a élevé sa fille Chloé de manière isolée depuis le jour de sa naissance. Mais quand Chloé commence à s’intéresser au passé de sa mère, des secrets commencent à être révélés.

Amis de vacances (2021)

Source : Studios du 20e siècle

Vacation Friends suit le couple Marcus (Lil Rey Howery) et Emily (Yvonne Orji) alors qu’ils se lâchent de manière inhabituelle pendant leurs vacances. Cependant, les choses deviennent gênantes lorsque le couple rentre chez lui et se rend compte que les copains sauvages qu’ils ont rencontrés pendant leur voyage sont arrivés sans y être invités à leur mariage.

Comédie sur Hulu

Hulu possède également une impressionnante collection de films Hulu Originals qui vous feront rire. Voici quelques-uns des meilleurs films comiques en streaming actuellement.

La frénésie (2020)

Source : Hulu

Situé dans un avenir proche, The Binge est une semi-parodie de la franchise d’horreur The Purge et suit un trio de copains de 18 ans alors qu’ils se préparent pour le jour de l’année où il est légal de boire de l’alcool et de se droguer sans crainte. de punition.

Plan B (2021)

Source : Hulu

Réalisé par Natalie Morales, Plan B se concentre sur un lycéen hétéro (Kuhoo Verma) qui, à la suite d’une rencontre sexuelle regrettable, recrute sa meilleure amie (Victoria Moroles) pour la rejoindre dans une quête de 24 heures à la recherche d’un plan. La pilule B au cœur de l’Amérique.

Saison la plus heureuse (2020)

Source : Hulu

Préparez-vous tôt pour la saison des fêtes en consultant la saison la plus heureuse, qui explore l’idée d’être fidèle à vous-même avec votre famille tout en essayant d’éviter de gâcher Noël. La distribution d’ensemble comprend Kristen Stewart, Mackenzie Davis et Alison Brie.

Palm Springs (2020)

Source : Hulu

Palm Springs met en vedette Andy Samberg et Cristin Miloti dans le rôle de deux invités au mariage qui se rencontrent de manière inattendue et développent une romance naissante tout en étant coincés dans une boucle temporelle où ils revivent le même jour.

Horreur sur Hulu

La plus grande collection d’originaux de Hulu appartient à la catégorie de l’horreur. Et même s’il vaut la peine de fouiller dans toute la bibliothèque de contenu effrayant de la plate-forme de streaming, voici quelques-uns des meilleurs films d’horreur Hulu Originals disponibles actuellement.

Mauvais cheveux (2020)

Source : Hulu

Situé en 1989, Bad Hair suit une jeune femme noire ambitieuse nommée Anna, qui décide de changer le style de ses cheveux afin d’apaiser les dirigeants de la chaîne de télévision musicale où elle travaille. Cependant, les choses se compliquent lorsqu’Anna se rend compte que son nouveau tissage a son propre esprit.

Bon garçon (2020)

Source : Hulu

Sorti dans le cadre de l’anthologie Into the Dark de Hulu, Bon garçon met en vedette Judy Greer en tant que journaliste nommée Maggie, qui obtient un chien de soutien émotionnel à la suggestion de ses amis. Elle apprend rapidement que le chien est plus efficace que prévu – lorsqu’il commence à tuer quiconque ajoute du stress à sa vie.

Petits monstres (2019)

Source : Hulu

Réalisé par Abe Forsythe, Little Monsters met en vedette Lupita Nyong’o dans le rôle de Miss Caroline, une enseignante de maternelle qui est obligée de faire équipe avec une personnalité de spectacle pour enfants (Josh Gad) pour protéger les jeunes enfants d’une soudaine épidémie de zombies.

Tentacules (2021)

Source : Hulu

Tentacles raconte l’histoire d’un jeune couple de Los Angeles qui tombe éperdument dans une nouvelle histoire d’amour mais se rend vite compte que leurs habitudes dans la chambre évoluent en quelque chose de dangereux.

Documentaires sur Hulu

Si vous recherchez des films originaux sur Hulu qui sont ancrés dans la réalité, vous voudrez alors consulter la gamme de documentaires de Hulu. Voici une liste de nos documents Hulu Originals préférés actuellement diffusés sur la plate-forme.

Salle principale (2020)

Source : Hulu

Homeroom se concentre sur les étudiants de la classe de 2020 de l’Oakland High School alors qu’ils naviguent dans les tests standardisés et les applications universitaires tout en luttant pour dissoudre les forces de police du district scolaire au milieu des tensions raciales croissantes.

Enfant 90 (2021)

Source : Hulu

Kid 90 jette un regard rétrospectif sur les hauts et les bas des acteurs populaires à Hollywood et à New York des années 90 à travers des séquences vidéo réelles enregistrées par l’acteur de Punky Brewster, Soleil Moon Frye.

L’été de l’âme (2021)

Source : Hulu

Réalisé par Ahmir “Questlove” Thompson, batteur de The Roots, Summer of Soul examine en profondeur comment la culture et la musique noires ont contribué à façonner l’emblématique été de 69.

WeWork : Ou la fabrication et la rupture d’une licorne de 47 milliards de dollars (2021)

Source : Hulu

Réalisé par Jed Rothstein, WeWork: Or the Making and Breaking of a $47 Billion Unicorn explore l’ascension et la chute épiques de WeWork, la société qui a popularisé l’idée d’espaces de travail communs dans le monde entier.

Les cinéphiles adorent Hulu

Que vous vous abonnez au plan sans publicité ou financé par la publicité de la plate-forme ou que vous ayez récemment mis à niveau vers Hulu + Live TV, il y a beaucoup à regarder en ce qui concerne les films originaux sur Hulu. La plate-forme actualise également régulièrement sa bibliothèque avec du contenu nouveau et classique pour s’assurer qu’il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.

Et si vous craignez que la vague de Hulu Originals ne suffise pas, vous pouvez toujours choisir d’inclure l’un des modules complémentaires Hulu dans votre abonnement, ce qui vous donne accès à du contenu sur une variété de réseaux câblés premium ( HBO Max, Cinemax, Showtime, Starz) et une sélection de forfaits thématiques moyennant des frais supplémentaires par mois.

