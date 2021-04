HBO Max a été lancé en 2020 en tant que hub numérique pour tout le contenu exclusif de HBO. Il propose une gamme tournante de centaines de séries télévisées et de films tels que Warner Bros., DC, Studio Ghibli, etc. HBO Max lancera également de nouveaux films de WarnerMedia en 2021 sans attendre qu’ils soient d’abord diffusés en salles. Voici les meilleurs films sur HBO Max en ce moment, des nouveaux films dramatiques et comiques aux meilleures franchises d’action et films classiques.

Nouvelles versions

WarnerMedia a annoncé fin 2020 qu’elle sortirait toute sa liste de superproductions en salles et sur HBO Max simultanément en 2021. Le partenariat a déjà abouti à la sortie d’une poignée de nouveaux films mettant en vedette certains des plus grands noms d’Hollywood, avec plus sur le chemin. Voici les meilleures nouveautés sur HBO Max pour votre prochaine soirée cinéma.

Judas et le Messie noir

Source: HBO Max

Réalisé par Shaka King, Judas and the Black Messiah raconte l’histoire vraie de William O’Neal, un homme noir à qui le FBI a proposé un accord de plaidoyer dans les années 60 en Amérique en échange de son infiltration dans le chapitre de l’Illinois du Black Panther Party pour recueillir des renseignements sur le président Fred Hampton. Le film met en vedette Daniel Kaluuya, LaKeith Stanfield, Jesse Plemons et Ashton Sanders.

Les petites choses

Source: HBO Max

The Little Things met en vedette Denzel Washington dans le rôle d’un ancien détective de Los Angeles qui fait équipe avec le Sgt. Jim Baxter (Rami Malek) à la recherche d’un tueur en série qui terrorise les rues de la Cité des Anges. Réalisé par John Lee Hancock, le thriller policier met également en vedette Jared Leto et Natalie Morales.

Laissez-les tous parler

Source: HBO Max

Du réalisateur Steven Soderbergh, Let Them All Talk met en vedette Lucas Hedges en tant que jeune homme qui trouve une romance avec l’agent littéraire Karen (Gemma Chan), tout en faisant un voyage avec la célèbre tante de la femme (Meryl Streep) et ses amis. Le film met également en vedette Candice Bergen et Dianne West.

Verrouillé

Source: HBO Max

Locked Down met en vedette Anne Hathaway et Chiwetel Enjiofor dans le rôle de Linda et Paxton, un couple qui vient de décider de se séparer lorsqu’un verrouillage obligatoire les force à se remettre ensemble. La cohabitation prolongée amène le couple à affronter les problèmes de leur relation et à réévaluer leur situation. Ben Stiller, Mindy Kaling et Ben Kingsley apparaissent également.

Non enceinte

Source: HBO Max

Les stars non enceintes Haley Lu Richardson et Barbie Ferreira en tant qu’adolescente enceinte et son ancienne meilleure amie, respectivement, qui se retrouvent pour un road trip non conventionnel du Missouri au Nouveau-Mexique. Réalisé par Rachel Lee Goldenberg, le film met également en vedette Giancarlo Esposito, Betty Who et Breckin Meyer.

Meilleurs films d’action

HBO Max est également l’endroit où aller pour des films bourrés d’action et d’aventures qui ont été licenciés pour la diffusion en continu. Qu’il s’agisse de films à suspense, d’action rapide ou de thrillers de science-fiction, voici les meilleurs films d’action et franchises sur HBO Max à regarder avant qu’ils ne disparaissent.

Mâchoires (1975)

Source: Universal Pictures

Réalisé par Steven Spielberg, Jaws suit les conséquences du meurtre brutal d’une jeune femme par un énorme requin alors qu’elle nageait en Nouvelle-Angleterre. Alors que le chef de la police Martin Brody (Roy Schneider) veut fermer la plage, le maire Larry Vaughn (Murray Hamilton) est plus préoccupé par la façon dont la fermeture affectera le tourisme, menant à une catastrophe. Le film classique présente également l’une des partitions les plus infâmes de tous les temps du compositeur John Williams.

Blade Runner (1982)

Source: Warner Bros. Productions

Blade Runner de Ridley Scott incarne Harrison Ford dans le rôle de Deckard, un ancien chasseur de réplicants qui est contraint par son ancien patron (M. Emmet Walsh) de terminer une autre mission: éliminer quatre réplicants échappés des colonies qui sont retournés sur Terre. Le classique de science-fiction de 1982 met également en vedette Edward James Olmos et Daryl Hannah.

Mourir dur (1988)

Source: 20th Century Fox

Die Hard met en vedette Bruce Willis dans le rôle de l’agent de police de New York, John McClane, qui rend visite à son ex-épouse (Bonnie Bedelia) et à ses deux filles la veille de Noël lorsque la fête de vacances au bureau de sa femme est interrompue par un groupe de terroristes qui prennent le contrôle de l’exclusivité. se lève là où ça se passe.

La trilogie Matrix

Source: Warner Bros. Productions

Créés par les Wachowski et le producteur Joel Silver, les films Matrix racontent l’histoire de la chute technologique de l’humanité. L’intrigue suit Neo de Keanu Reeves, qui s’associe à Trinity (Carrie-Anne Moss) et Morpheus (Laurence Fishburne) pour libérer l’humanité du système connu sous le nom de The Matrix.

La trilogie du chevalier noir

Source: Warner Bros. Productions

Réalisé par Christopher Nolan, The Dark Knight Trilogy met en vedette Christian Bale en tant que Caped Crusader titulaire dans trois des meilleurs films Batman de tous les temps: Batman Begins en 2005, The Dark Knight en 2008 et The Dark Knight Rises en 2012. Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman et Cillian Murphy sont également apparus dans les trois films, tandis que Heath Ledger a remporté un Oscar à titre posthume pour son interprétation du Joker dans The Dark Knight.

Les classiques

HBO Max propose également une variété de films primés et historiques que l’on vous a probablement dit de regarder en grandissant. Si vous souhaitez revisiter un favori ou voir un classique hollywoodien pour la première fois, HBO Max est l’endroit où aller. Voici cinq films classiques disponibles sur HBO Max.

L’histoire de Philadelphie (1940)

Source: MGM

Réalisé par George Cukor et avec Katharine Hepburn, The Philadelphia Story est une comédie romantique sur une mondaine de Philadelphie nommée Tracy, qui se sépare de son mari alcoolique (Cary Grant). Alors que Tracy se prépare à épouser le riche George (John Howard), elle a du mal à surmonter son ex-mari et à étouffer les sentiments pour le journaliste Macaulay Connor (Jimmy Stewart).

Citoyen Kane (1941)

Source: Images de la radio RKO

Souvent considéré comme le meilleur film jamais réalisé, Citizen Kane d’Orson Welles suit un journaliste chargé de déchiffrer les dernières paroles du magnat des journaux Charles Foster Kane. En parlant aux personnes qui connaissaient le mieux Kane, le journaliste apprend beaucoup plus qu’il ne l’avait négocié.

Casablanca (1942)

Source: Warner Bros. Productions

Casablanca met en vedette Humphrey Bogart dans le rôle de Rick Blaine, le propriétaire d’une boîte de nuit à Casablanca, qui découvre que sa vieille flamme Ilsa (Ingrid Bergman) est en ville avec son mari. Comme prévu, les choses deviennent plus qu’un peu compliquées.

Chanter sous la pluie (1952)

Source: MGM

L’une des comédies musicales de cinéma les plus célèbres de l’histoire, Singin ‘in the Rain suit les acteurs Don (Gene Kelly) et Lina (Jean Hagen), qui ont été choisis à plusieurs reprises comme acteurs romantiques. Lorsque leur dernier film est transformé en comédie musicale, la voix d’une sourde de ton Lina est remplacée par une actrice prometteuse nommée Kathy (Debbie Reynolds) – qui vole la vedette.

Le diplômé (1967)

Source: Lawrence Turman Productions

Le diplômé met en vedette Dustin Hoffman dans l’un de ses rôles les plus emblématiques, en tant que récent diplômé universitaire Benjamin Braddock. Tout en essayant désespérément d’éviter les questions sur son avenir, Benjamin est séduit par Mme Robinson (Anne Bancroft), une femme au foyer ennuyée qui se trouve être aussi une amie de ses parents.

Plus d’exclusivités sur HBO Max

HBO Max est également la maison exclusive de la collection Studio Ghibli. Dans le cadre du partenariat, l’intégralité du catalogue Studio Ghibli est désormais disponible en streaming via HBO Max. Cela inclut des titres animés primés tels que Mon voisin Totoro, Kiki’s Delivery Service et Spirited Away.

En dehors des projets du Studio Ghibli, HBO Max propose une large sélection de contenus familiaux parfaits pour votre prochaine expérience de théâtre en famille dans l’arrière-cour, y compris des favoris comme Le Magicien d’Oz, Les Sorcières (2020), Happy Feet et Where the Wild Things Are. .

Il y a beaucoup à considérer lors du choix de ce que vous voulez diffuser ces jours-ci, en particulier lorsque vous êtes présenté avec la quantité de contenu disponible sur HBO Max contre Peacock contre Disney +, etc. Et comme ses concurrents, HBO Max met régulièrement à jour sa vaste médiathèque avec du contenu frais et de toutes nouvelles versions.

Parmi les sorties les plus attendues à venir sur HBO Max, citons la Justice League de Zack Snyder, une coupe de quatre heures du film de 2012 dont la première est prévue en mars. Pendant ce temps, un quatrième opus de la franchise devrait faire ses débuts dans les salles et sur HBO Max le 22 décembre.

