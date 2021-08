Meilleurs forfaits téléphoniques en 2021 : Verizon, T-Mobile, etc.

Obtenir les meilleurs forfaits téléphoniques peut être délicat. Les trois principaux transporteurs aux États-Unis commercialisent leurs plans si fortement qu’il peut être difficile de savoir quel plan est réellement le meilleur. Sans parler du fait qu’il existe des dizaines d’opérateurs MVNO dans le pays qui utilisent les grands réseaux et proposent souvent des prix inférieurs. Mais à quel prix ?

Il y a un certain nombre de choses à considérer avant de souscrire à un nouveau forfait téléphonique. Le premier que vous devrez peut-être considérer est votre emplacement et l’endroit où vous prévoyez d’utiliser le plan. Malheureusement, dans certaines régions, les grands transporteurs ont encore le monopole. Par exemple, si Verizon est le seul opérateur disponible dans votre région, vous devrez opter pour Verizon, ou au moins un MVNO qui utilise le réseau de Verizon. Les trois principaux opérateurs publient leurs cartes de réseau, que vous pouvez trouver ici :

Si vous êtes dans une grande ville, il y a de fortes chances que vous ayez accès aux trois principaux réseaux.

Vous voudrez également réfléchir à la quantité de données dont vous avez besoin. De plus en plus, les gens utilisent de plus en plus de données, que ce soit pour le streaming vidéo ou les jeux. Si vous faites partie de ces personnes, vous voudrez peut-être simplement obtenir un forfait de données illimité afin de ne pas avoir à vous soucier de votre utilisation des données. Certains forfaits offrent également l’utilisation d’un point d’accès, ce qui vous permet de connecter d’autres appareils à votre téléphone, comme un réseau Wi-Fi. Et d’autres offrent des avantages comme un abonnement Netflix ou HBO Max.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’atteindre le prix le plus bas du mois sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Sans plus tarder, voici les meilleurs forfaits téléphoniques en 2021.

Meilleur forfait téléphonique global : T-Mobile Essentials

La nouvelle application Network Test Drive de T-Mobile pour iPhone. Source de l’image : T-Mobile

Avantages: Données illimitées, relativement peu coûteuses, solides à tous les niveaux

Les inconvénients: Pas d’avantages supplémentaires, point d’accès limité aux vitesses 3G

Vous recherchez un forfait solide offrant des données illimitées et un peu moins cher que les autres ? Si tel est le cas, T-Mobile Essentials est la voie à suivre. Vous n’obtiendrez pas beaucoup plus qu’un nombre illimité de conversations, de SMS et de données. Mais pour de nombreux utilisateurs, c’est tout ce dont vous aurez besoin en premier lieu. Vous pourrez accéder au réseau 5G de T-Mobile, et c’est actuellement le plus grand réseau 5G. Cependant, les vitesses 5G ne sont pas vraiment beaucoup plus rapides que la 4G LTE pour le moment.

Le plan offre également d’autres avantages. Vous bénéficierez d’appels, de SMS et de données 2G illimités au Canada et au Mexique. Et, vous pouvez envoyer des SMS à plus de 120 pays dans le cadre de votre plan. Vous paierez 10 $ supplémentaires par mois pour un appareil portable, comme une Apple Watch, et 15 $ par ligne pour une tablette.

Il y a quelques mises en garde à garder à l’esprit. Le plan en général offre des appels, des SMS et des données illimités. Cependant, vos vitesses peuvent être réduites après 50 Go de données. Cela signifie que vous pouvez obtenir des vitesses plus lentes que la 5G ou la 4G LTE lorsqu’un réseau est fortement utilisé. Bien que vous obteniez une utilisation illimitée du point d’accès, vous serez limité aux vitesses 3G. De plus, vous ne pouvez diffuser de la vidéo qu’en définition standard ou à 480p.

Néanmoins, si vous pouvez gérer ces limitations, T-Mobile Essentials vaut la peine d’être considéré. Il coûte 60 $ pour une seule ligne, mais vous pourriez payer aussi peu que 27 $ par ligne, par mois, si vous obtenez cinq lignes.

Abonnez-vous ici

Meilleur forfait téléphonique premium : Verizon Play More Unlimited

La devanture de Verizon à Los Angeles, Californie, le 29 août 2020. Source de l’image : Michael Buckner/.

Avantages: Appels, SMS et données illimités, forfait Disney+, autres essais de streaming

Les inconvénients: Cher

Le plan Play More Unlimited de Verizon peut être un peu cher, mais si cela ne vous dérange pas de payer un peu plus, vous obtiendrez une tonne d’avantages supplémentaires.

Commençons par les bases. Comme la plupart des forfaits modernes, vous bénéficierez d’appels, de SMS et de données illimités, y compris sur le réseau 5G en expansion de Verizon. Le plan offre également une utilisation illimitée du point d’accès, y compris 15 Go d’utilisation de données de point d’accès haute vitesse.

Comme son nom l’indique, Play More Unlimited offre également un certain nombre d’avantages liés au divertissement. Pour commencer, vous obtiendrez un abonnement au forfait Disney, qui comprend Disney+, Hulu et ESPN+. Vous bénéficierez également de 12 mois de Discover+, d’Apple Arcade et de Google Play Pass. Et le plan comprend six mois d’Apple Music. Après ces périodes d’essai, vous devrez soit payer l’abonnement, soit vous perdrez l’accès. Mais cela ne s’applique pas à l’abonnement au forfait Disney. C’est un avantage continu tant que vous avez ce plan.

Comme mentionné, bien sûr, le plan est un peu cher. Pour une ligne, vous paierez 80 $ par mois. Vous pouvez baisser le prix jusqu’à 40 $ par ligne par mois si vous avez cinq lignes ou plus. Notez que ce plan est également compatible avec le plan Just Kids de Verizon, que nous aborderons un peu plus tard.

Abonnez-vous ici

Meilleur forfait téléphonique prépayé : Mint Mobile

Une enveloppe avec le logo Mint Mobile dessus Source de l’image : Mint Mobile

Avantages: Couverture pas chère et décente

Les inconvénients: Pas d’avantages supplémentaires, vous devez payer une année complète pour obtenir le meilleur prix

Mint Mobile a augmenté ces dernières années comme un excellent moyen d’obtenir un service décent à un prix très raisonnable. C’est pourquoi c’est notre premier choix pour ceux qui recherchent un forfait prépayé. Cela dit, gardez à l’esprit qu’il offre un meilleur rapport qualité-prix plus vous vous y abonnez longtemps.

Mint Mobile propose quelques forfaits différents avec différentes quantités de données. Le forfait le plus bas offre 4 Go par mois, tandis que le forfait le plus élevé est illimité. Vous pourrez utiliser les réseaux 5G sur ces plans, bien que sur le plan illimité, vous êtes limité à 35 Go d’utilisation 5G.

Mint Mobile est un MVNO qui utilise le réseau de T-Mobile, vous obtiendrez donc une assez bonne couverture. La façon dont cela fonctionne est que vous paierez un prix inférieur en fonction du nombre de mois de couverture que vous prépayez. Ainsi, vous pouvez obtenir un forfait avec des données illimitées pour 30 $ par mois, si vous prépayez pour une année complète d’utilisation. Vous pouvez également payer au mois, pendant trois mois ou pendant six mois, mais vous paierez un prix plus élevé.

Alors, quels sont les inconvénients du plan? Eh bien, vous n’obtiendrez pas vraiment d’avantages supplémentaires de Mint. Et, vous n’obtiendrez pas des choses comme les appels internationaux gratuits ou les abonnements aux services de streaming. De plus, le forfait illimité est limité à 5 Go d’utilisation du point d’accès. Pourtant, si vous n’avez pas vraiment besoin de ces choses, alors ce pourrait bien être le plan pour vous.

Abonnez-vous ici

Meilleur forfait téléphonique pour les seniors : T-Mobile Essentials 55+

La devanture de T-Mobile à Los Angeles, Californie, le 29 août 2020. Source de l’image : Michael Buckner/.

Avantages: Appels, SMS et données bon marché et illimités

Les inconvénients: Pas pour ceux qui n’utilisent pas beaucoup de données

Si vous êtes une personne âgée, il existe des plans spéciaux pour vous – et le meilleur d’entre eux est T-Mobile Essentials 55+. Ce plan est essentiellement une version à prix réduit du plan T-Mobile Essentials mentionné précédemment, et il s’agit d’une remise importante pour vous.

Ce forfait vous offre un nombre illimité de conversations, de SMS et de données, donc si vous êtes un gros utilisateur de données, il est parfait pour vous. Il offre également une utilisation illimitée du point d’accès 3G, ainsi que des données 2G au Canada et au Mexique, et la possibilité d’envoyer des SMS à l’étranger gratuitement. Après 50 Go d’utilisation des données, vos vitesses peuvent être réduites à des vitesses inférieures en cas de forte congestion du réseau.

Comme avec le forfait T-Mobile Essentials standard, le streaming vidéo est limité à la définition standard, et vous n’obtiendrez pas les mêmes avantages supplémentaires que vous pourriez obtenir sur d’autres forfaits T-Mobile. Pourtant, compte tenu du prix, c’est assez spectaculaire. Vous paierez 40 $ par mois pour une ligne, ou 27,50 $ par ligne pour deux lignes, ce qui équivaut à 55 $. C’est beaucoup moins que le plan standard.

Bien sûr, le forfait n’est pas nécessairement destiné à toutes les personnes de plus de 55 ans. Si vous n’avez pas vraiment besoin de beaucoup de données, il existe d’autres forfaits à considérer, comme les forfaits prépayés de T-Mobile. Mais si vous utilisez des données, vous ne pouvez pas obtenir une bien meilleure offre que T-Mobile Essentials 55+.

Abonnez-vous ici

Meilleur forfait téléphonique à faible consommation de données : Google Fi Flexible

Application Google Fi sur iPhone. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Avantages: Peut être bon marché, payez pour ce que vous voulez

Les inconvénients: Si vous utilisez beaucoup de données, cela n’en vaut pas la peine

Google Fi propose depuis longtemps un excellent forfait pour ceux qui n’utilisent pas beaucoup de données, et le forfait Google Fi Flexible s’inscrit dans la continuité. Ces dernières années, Google Fi a commencé à proposer davantage de forfaits, mais le forfait Google Fi Flexible est la même approche qui a mis Google Fi sur la carte.

L’essentiel de ce plan est que vous paierez 20 $ pour chaque ligne pour des appels et des SMS illimités, puis 10 $ pour 1 Go de données. Si vous n’utilisez pas toutes les données que vous avez payées, vous serez remboursé pour toutes les données que vous n’utilisez pas, qui peuvent être utilisées contre votre prochaine facture. En d’autres termes, si vous payez 20 $ pour 2 Go de données et n’utilisez que 1,5 Go, 5 $ seront crédités sur votre prochaine facture. Le service dispose également d’une fonction de protection des factures – dans laquelle vous ne paierez que jusqu’à 6 Go de données, soit 60 $. Après cela, les données sont gratuites, mais vous vous retrouverez avec une facture de 80 $ plus chère qu’un forfait de données illimité d’un autre opérateur.

Le forfait flexible Google Fi offre également d’autres avantages. Vous pouvez utiliser vos données pour un point d’accès mobile si vous le souhaitez. Et, vous obtiendrez des SMS et des appels illimités au Canada et au Mexique.

Il y a quelques inconvénients à considérer. Notamment, ce plan n’est pas pour vous si vous utilisez plus de quelques gigaoctets de données par mois, et vous n’obtiendrez pas les avantages que vous pourriez obtenir des plus grands opérateurs. Néanmoins, si vous êtes quelqu’un qui souhaite un forfait flexible et que vous n’utilisez que quelques gigaoctets par mois, Google Fi Flexible pourrait bien être la solution.

Abonnez-vous ici

Meilleur forfait téléphonique familial : Verizon Play More Unlimited

Une capture d’écran des plans illimités de Verizon Source de l’image : Verizon

Avantages: Options pour les enfants, avantages solides

Les inconvénients: Cher

Nous avons déjà parlé de Verizon Play More Unlimited, mais cela vaut également la peine de réfléchir au plan dans le contexte d’une famille. Ce n’est pas nécessairement juste parce que Play More Unlimited lui-même est un plan solide. C’est le cas, mais ce qui en fait un excellent plan pour les familles, c’est qu’il est compatible avec le plan Just Kids de Verizon.

Just Kids est un plan considérablement réduit conçu pour vos enfants. Le forfait coûte 50 $ par mois pour deux lignes, ou aussi peu que 25 $ par ligne pour cinq lignes. Gardez à l’esprit que l’un des plans devra être l’un des plans illimités de Verizon – que nous recommandons pour la plupart d’être Play More Unlimited. Just Kids offre des appels et des SMS illimités à un maximum de 20 contacts prédéfinis et des données illimitées à 5 Mbps. Les parents pourront voir ce que leurs enfants font avec leurs données.

Bien sûr, Just Kids est réservé aux enfants – et vous devrez faire face à un autre plan. C’est là qu’intervient Play More Unlimited, qui offre toujours des avantages comme le forfait Disney+, des données illimitées sur la 5G, etc. C’est un plan solide, et même si c’est un peu cher, cela peut en valoir la peine pour certains.

Abonnez-vous ici