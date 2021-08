Meilleurs gadgets pour la maison intelligente pris en charge par les raccourcis Siri 2021

Meilleur

Gadgets de maison intelligente pris en charge par les raccourcis Siri iMore 2021

Saviez-vous qu’il existe de nombreux accessoires intelligents disponibles qui fonctionnent avec les raccourcis Siri sans prendre en charge HomeKit ? Oui, c’est une chose, et vous pouvez tout contrôler, des aspirateurs aux cafetières, en utilisant l’assistant virtuel d’Apple sur vos appareils iOS, Mac ou HomePod. Tout ce qu’il faut, c’est le bon accessoire et quelques tapotements dans une application, et vous êtes prêt pour cette douce vie de commande vocale. Voici quelques-uns de nos choix pour les meilleurs gadgets Siri Shortcut.

Hé Siri — passez l’aspirateur dans la cuisine : Aspirateur robot intelligent Neato Robotics Neato D8



Le favori du personnel

Le robot aspirateur Neato D8 offre une aspiration, une cartographie, une planification et, bien sûr, une commande vocale puissantes via les raccourcis Siri. Maintenant, vous pouvez enfin crier sur votre iPhone ou HomePod pour démarrer le nettoyage, mettre en pause le travail en cours ou renvoyer votre robot sur son quai.

Hé Siri, préparez le café : iCoffee Remote Brew avec une application plus intelligente et 3 panneaux de couleur interchangeables



Le rêve de faire préparer un lot de café par un Siri est enfin là avec la cafetière Smarter. En plus des commandes vocales et marche/arrêt, cette cafetière peut basculer entre les modes mouture et filtre et dispose de réglages de force personnalisables.

235 $ chez Amazon 235 $ chez Walmart

Hé Siri — purifier l’air : Dyson – Purifier Cool – TP07 – Purificateur d’air et ventilateur intelligents



La gamme Dyson Pure Cool combine une technologie de ventilateur sans pales unique avec une purification de l’air dans un ensemble élégant. Ce combo fonctionne avec Siri pour des commandes pratiques comme allumer et éteindre le ventilateur, ce qui en fait un excellent compagnon de bureau. D’autres modèles incluent des options telles que le chauffage et des zones de couverture plus étendues.

Hé Siri – appuyez sur le bouton: SwitchBot Smart Switch Button Pusher



Ce petit gadget intelligent peut rendre n’importe quoi avec un bouton-poussoir instantanément intelligent. Collez simplement le SwitchBot sur des éléments tels qu’un bouton d’ouvre-porte de garage, une commande de foyer électrique, une cafetière ou un interrupteur, et demandez à Siri de faire le travail pour vous. Assurez-vous simplement de prendre le SwitchBot Hub Mini pour le connecter à votre réseau domestique.

29 $ chez Amazon 39 $ chez Walmart

Hé Siri, qui est à la maison ? : Capteur de présence intelligent RoomMe – Détection de présence professionnelle pour les maisons



Le capteur de localisation personnel RoomMe fonctionne avec les téléphones de votre famille pour déterminer qui entre et sort de certaines zones. La détection de présence permet également à l’automatisation personnelle, telle que l’activation d’une liste de lecture préférée ou le réglage des lumières, de prendre vie automatiquement.

119 $ sur Amazon

Hé Siri, il fait chaud ici : Ambi Climate 2 | Contrôleur de climatiseur et de pompe à chaleur amélioré par l’IA



Si vous possédez une fenêtre ou un climatiseur portable et que vous enviez ces thermostats intelligents sophistiqués qui ne fonctionnent qu’avec les systèmes CVC de toute la maison, alors l’Ambi Climate 2 est exactement ce dont vous avez besoin. L’Ambi Climate 2 se connecte à votre réseau domestique et agit comme un relais qui envoie des signaux IR à votre unité AC actuelle, lui donnant le boost Siri que vous avez toujours voulu.

149 $ sur Amazon

Hé Siri — bonne nuit : MALOUF M555 Sommier Réglable



Le sommier réglable Malouf M555 apporte une connectivité intelligente à la chambre via Siri et les commandes de l’application. Des fonctionnalités telles que l’éclairage sous le lit, les deux ports USB de chaque côté, les zones de massage et, bien sûr, les positions réglables font passer la routine nocturne à un autre niveau.

2 394 $ sur Amazon

Dis Siri — allume le ventilateur : Bond Bridge – Compatible Alexa et Google Home



Si les choses commencent à devenir un peu étouffantes, les ventilateurs de plafond sont un excellent moyen de faire circuler l’air, alors pourquoi ne pas demander à Siri de le faire pour vous ? Le Bond Bridge fonctionne avec n’importe quel ventilateur équipé d’une télécommande. Placez-le simplement à portée et regardez votre ventilateur prendre vie avec juste votre voix. Bien qu’il soit principalement destiné aux ventilateurs de plafond, ce contrôleur intelligent peut fonctionner avec d’autres appareils tels que des cheminées ou des ventilateurs de table grâce aux capacités IR et RF.

99 $ chez Amazon 85 $ chez Walmart

Hé Siri — ouvre les rideaux : moteur électrique intelligent SwitchBot Curtain



Bien qu’il existe quelques options HomeKit pour les stores et les stores, la plupart nécessitent une installation et sont incroyablement chères. Il existe cependant une alternative plus accessible – et plus abordable, le SwitchBot Curtain. Glissez simplement ce moteur électrique sur votre tringle à rideau et associez-le au SwitchBot Hub Mini, et vous serez sur la voie du confort ultime en un rien de temps.

99 $ sur Amazon

Hé Siri, fais le truc avec les meilleurs gadgets Siri Shortcut

Les raccourcis Siri ouvrent les portes d’un tout nouveau monde de gadgets pour la maison intelligente qui ne font pas partie du monde de HomeKit d’Apple. En plus des catégories nouvelles et uniques, la prise en charge uniquement des raccourcis Siri vous évite également d’être enfermé dans un écosystème, garantissant que vous aurez toujours le contrôle, même si vous décidez de changer les choses.

Nous aimons le robot aspirateur intelligent Neato Robotics Neato D8, qui peut cartographier intelligemment votre maison, vous donnant la possibilité de dire à Siri de nettoyer une pièce spécifique à la demande. Ce robot aspirateur possède également l’une des aspiration les plus puissantes et une conception unique qui lui permet d’entrer dans les coins.

Vous avez une situation unique où vous voulez juste qu’un gadget appuie sur un bouton physique sur un appareil « muet » ? Alors découvrez le SwitchBot. Cette toute petite boîte colle à tout ce que vous désirez, et avec un simple tapotement ou cri, elle envoie un petit “doigt” qui appuie sur ce bouton. Gardez simplement à l’esprit, cependant, que vous avez besoin d’un hub séparé, le SwitchBot Hub Mini, pour que cette magie se produise.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.