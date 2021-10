Meilleurs gagnants/perdants de septembre et Q3 ; DeFi augmente, les échanges baissent

in

Nous sommes déjà en octobre et le monde a maintenant laissé derrière lui à la fois le mois de septembre et le troisième trimestre de l’année. Et comme prévu, beaucoup de choses se sont produites dans l’espace crypto au cours du dernier trimestre.

juillet s’est terminé comme un mois vert dans l’ensemble pour le marché de la cryptographie, malgré des baisses et des échanges latéraux au cours de la première moitié du mois. En ce qui concerne la crypto-monnaie numéro un, le bitcoin (BTC), le mois a commencé à environ 35 600 USD et a terminé le mois à près de 42 000 USD.

En termes de développements majeurs dans l’espace, juillet a vu le début des tests à la fois pour la mise à niveau de Taproot du réseau Bitcoin, ainsi que pour la mise à niveau de Londres de la blockchain Ethereum (ETH), apportant avec elle le très discuté EIP-1559.

août également terminé comme un bon mois pour le marché de la cryptographie, avec la quasi-totalité des 100 meilleures pièces par capitalisation boursière dans le vert au cours du mois. Il est intéressant de noter que le mois a également été marqué par des investisseurs qui se sont détournés du bitcoin pour se tourner vers le monde de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT).

septembre, quant à lui, a été marqué par l’annonce d’El Salvador mettant en œuvre le bitcoin comme monnaie légale et de la Chine interdisant à nouveau la crypto.

Et en ce qui concerne les prix, le mois de septembre a été le seul mois de ce trimestre où le prix du bitcoin a nettement baissé, passant d’un peu plus de 47 000 USD au début du mois à 43 489 USD au moment de la rédaction de cet article. Cependant, aujourd’hui, BTC et le reste du marché se sont fortement redressés.

Top 10 des pièces en septembre et au troisième trimestre

En septembre, les 10 pièces par capitalisation boursière ont généralement terminé le mois en baisse, à l’exception notable de solana (SOL) et de polkadot (DOT), qui ont respectivement augmenté de plus de 44% et 11%.

Ces deux actifs sont des jetons natifs de plates-formes de contrats intelligents qui ont de plus en plus contesté la domination d’Ethereum dans l’espace, aidés par ses frais de transaction élevés qui ont poussé de nombreux utilisateurs de DeFi en particulier vers des chaînes alternatives.

Les gains pour SOL et DOT ce mois-ci font également suite à de forts gains pour les deux jetons au cours du mois d’août. À l’époque, cependant, les deux jetons ont été rejoints par cardano (ADA), qui n’a pas réussi à rester dans le vert ce mois-ci.

Pour l’ensemble du trimestre, le bitcoin l’a terminé en hausse d’environ 25% – soit près de 9 000 USD – passant d’un peu plus de 35 000 USD le 1er juillet à 43 489 USD aujourd’hui.

Cependant, le gain bitcoin enregistré était minuscule par rapport à celui vu par le grand gagnant ce trimestre : SOL. Au cours du dernier trimestre, le jeton a augmenté de 310%, dépassant de loin tous les autres jetons du top 10 en termes de capitalisation boursière.

Meilleur du top 50 en septembre et au troisième trimestre

En effectuant un zoom arrière pour couvrir toutes les pièces du top 50 par capitalisation boursière, nous pouvons voir que la composition de nos plus performants est assez différente. En tant que meilleure performance du mois, la plate-forme de contrat intelligent fantom (FTM) axée sur DeFi se démarque avec un gain de plus de 105%.

Le jeton est suivi de près par OMG, le jeton natif de la solution de mise à l’échelle Ethereum Réseau OMG, et DYDX, le jeton natif de l’échange décentralisé basé sur Ethereum du même nom, qui a récemment connu une forte augmentation des volumes de transactions.

Pour Q3, jeu blockchain Axie Infinile jeton AXS de s’est facilement placé en tête de liste, gagnant plus de deux fois plus que la deuxième pièce de la liste, Terrejeton LUNA de .

Aidé en grande partie par des gains massifs en juillet et août, le jeton AXS a réussi à grimper de 1 388 % pour le trimestre, les développeurs de jeux ayant franchi plusieurs étapes importantes.

Pire du top 50 en septembre et au troisième trimestre

Sur les 50 pièces les plus importantes par capitalisation boursière, un certain nombre de pièces ont également terminé le mois en rouge, bien que les différences de performance de prix entre ces pièces ne soient pas très significatives.

Il convient de noter dans ce groupe de pièces le meme token dogecoin (DOGE), qui a terminé le mois à 0,20 USD, soit 28,5% de moins qu’il ne l’avait commencé. La baisse s’est produite lorsque la pièce a repris une tendance baissière majeure qui a commencé après le plus haut historique de début mai de 0,74 USD.

Il est également intéressant de noter la baisse observée par OKExle jeton d’échange OKB, qui est tombé plus tôt ce mois-ci avec Huobi‘s huobi token (HT) sur les nouvelles que la Chine sévit à nouveau contre tout ce qui concerne la crypto.

En regardant les pièces les moins performantes pour le trimestre dans son ensemble, nous pouvons à nouveau voir certaines des mêmes pièces répertoriées comme les moins performantes de septembre.

Se distinguant à cet égard au troisième trimestre, le thêta token (THETA) a connu une baisse de plus de 26%. Le jeton, classé 32 par capitalisation boursière, est le jeton natif du réseau blockchain de streaming vidéo du même nom, spécialement conçu pour que les utilisateurs partagent la bande passante et la puissance de calcul sur une base peer-to-peer.

Il convient également de noter que les jetons des deux protocoles DeFi CrêpeSwap (CAKE), construit comme un échange décentralisé sur Chaîne intelligente Binance, et Aave (AAVE), une plateforme de prêt et d’emprunt basée sur Ethereum, ont toutes deux chuté d’environ 25 %.

Meilleur du top 100 en septembre et au troisième trimestre

En zoomant encore plus pour couvrir toutes les pièces du top 100 par capitalisation boursière, nous voyons toujours certains des mêmes gagnants que précédemment, FTM, OMG et DYDX étant des exemples notables.

Cependant, la liste comprend également des pièces moins connues qui ont bien performé au cours du mois dernier. Cela inclut OMI, un jeton appartenant au marché NFT ECOMI, qui a augmenté de 79% sur le mois, et la plateforme de smart contract Algorandle token ALGO de , qui a augmenté de 55%.

Pour le trimestre, le jeton AXS du jeu blockchain Axie Infinity s’est de nouveau distingué comme le grand gagnant. De plus, la liste est presque identique à la liste des meilleurs interprètes du top 50, à deux exceptions notables près : elrond egold (EGLD) et tezos (XTZ).

Parmi ceux-ci, EGLD a progressé de 150 % sur le trimestre, tandis que XTZ a progressé de près de 114 %.

Pire du top 100 en septembre et au troisième trimestre

HT s’est distingué avec la pire performance du mois, probablement due au dernier clou du gouvernement chinois dans le cercueil de l’industrie cryptographique chinoise autrefois florissante.

Le jeton Huobi a chuté de 43% pour le mois, et a été suivi par decred (DCR), enjin coin (ENJ) et maker (MKR), qui ont baissé respectivement de 40%, 38% et 36%.

En élargissant notre champ d’application à l’ensemble du trimestre, il devient clair que la blockchain Theta a connu une période difficile récemment, avec à la fois THETA et le carburant thêta (TFUEL) en baisse de 26% à 36% pour le trimestre.

