Meilleurs gagnants/perdants du mois d’août ; Pistes DeFi, Retards Bitcoin

Le mois d’août s’est terminé comme un autre grand mois pour les investisseurs en cryptographie, avec la quasi-totalité des 100 meilleures pièces par capitalisation boursière dans le vert.

Les gains en août sont intervenus malgré le fait que le bitcoin (BTC) et de nombreux altcoins avaient déjà connu un rallye important au cours des dix derniers jours de juillet, faisant passer le bitcoin de moins de 30 000 $ à plus de 40 000 $.

Cependant, au cours du mois d’août, les acteurs du marché ont de plus en plus détourné leur attention de BTC et se sont concentrés sur le monde de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT). Pour preuve, nous pouvons laisser le prix parler de lui-même, le jeton ETH natif d’Ethereum augmentant de 39%, soit plus du double du gain de 16% du bitcoin au cours des 30 derniers jours.

Top 10 des pièces en août

En regardant les 10 meilleures pièces par capitalisation boursière, il est sûr de conclure qu’août a été un bon mois pour les crypto-monnaies. Mais malgré la bonne performance globale entre les principales devises, il y avait encore d’importants écarts de performance entre elles.

Comme indiqué, le bitcoin de crypto-monnaie numéro un est arrivé pour la dernière fois en août avec un gain mensuel de 16% alors que la principale mise à jour de Taproot du réseau se rapproche de son déploiement prévu en novembre.

À l’opposé du spectre se trouvait le jeton SOL de la blockchain Solana, qui s’est classé comme le joueur numéro un avec un gain de 248% pour le mois. Les derniers gains pour le jeton sont intervenus après qu’il est entré dans le top 10 des classements par capitalisation boursière et qu’il a franchi pour la première fois le niveau psychologiquement important de 100 $ le mois dernier.

Quant aux autres devises du top 10, le cardano (ADA) et le polkadot (DOT) se sont démarqués avec d’énormes gains mensuels de 113% et 95%, respectivement, au milieu d’une vague d’attention en ciblant les plateformes de contrats intelligents pour défier Ethereum et ses domination dans l’espace.

L’accent mis sur les concurrents d’Ethereum a été largement motivé par les frais élevés sur la plate-forme, qui ont atteint en août leur plus haut niveau depuis mai.

Peut-être plus que tout, cela a profité à Cardano, ADA étant l’un des crypto-actifs les plus performants cette année.

Le meilleur parmi les 50 meilleures devises

En élargissant notre portée aux 50 premières devises par capitalisation boursière, le classement de mai montre que SOL se classe également en tête de ce groupe, suivi de la plate-forme de contrats intelligents Avalanche (AVAX), qui a augmenté de 210%. Rush “programme d’incitation à l’extraction de liquidités.

Le troisième du peloton était terra (LUNA) qui a augmenté de 186% au cours du mois, suivi de l’ADA de Cardano.

Plus bas dans la liste des 50 premiers se trouvent le jeton elrond egold (EGLD) et le kusama affilié à Polkadot (KMT), dont le prix a plus que doublé au cours du mois. Ils étaient également suivis par polkadot, cosmos (ATOM) et tezos (XTZ), qui ont augmenté entre 75% et 95%.

Pire parmi les 50 premières devises

En regardant les pires résultats parmi les 50 premières devises par capitalisation boursière, il est clair qu’août a été un assez bon mois. Avec juste le jeton Le LEO UNUS SED de Bitfinex plus ou moins inchangé lorsque nous excluons les pièces stables, août semble avoir levé tous les bateaux.

Parmi les actifs cryptographiques restant sur la liste des « pires interprètes », presque tous ont augmenté de plus de 10 % au cours du mois d’août. Parmi ceux-ci, citons le bitcoin cash (BCH) et le bitcoin SV (BSV), qui se sont légèrement mieux comportés que le bitcoin d’origine.

Parmi les retardataires du mois dernier figuraient également le monero (XMR), la crypto-monnaie axée sur la confidentialité la plus populaire, qui a gagné environ 18%, et le jeton de gouvernance MKR pour le protocole d’émission de stablecoin MakerDAO, qui a augmenté de 23%.

Top 100 des gagnants et des perdants

Alors que nous nous rapprochons encore plus de la couverture de toutes les pièces du top 100 par capitalisation boursière, nous pouvons voir que solana et avalanche se démarquent à nouveau comme les plus performantes, aux côtés de la plate-forme de contrat intelligent moins connue, FTM de Fantom. Cependant, nous voyons également des noms de pièces de plus petite capitalisation boursière, tels que la plate-forme d’application décentralisée (dapp) Near Protocol’s NEAR et le protocole de transmission Audius’ AUDIO.

Ce qui est intéressant ici, c’est qu’en dépit d’être parmi les meilleures pièces du mois, le jeton AUDIO a dominé la liste des pires résultats hebdomadaires la semaine dernière, chutant de 28% en 7 jours.

Parmi les résultats mensuels les plus faibles parmi les 100 premiers figurent Safemoon, qui a perdu plus de 9% de sa valeur, et la plateforme de prêt et de prêt CEL token Celsius Network, qui a également chuté de 9%.

