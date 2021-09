Les principaux gagnants TVL dans l’écosystème BSC sont ANN, BABY, JAWS, DOP.

ÉCHECS, HUNNY, CASQUE, GÂTEAU, CSS, ALPAGA

Les 10 meilleurs gagnants TVL dans l’écosystème BSC au cours des 7 derniers jours sont Annex Finance (ANN), BabySwap (BABY), AutoShark (JAWS), Dopple Finance (DOP), Tranchess (CHESS), Pancake Hunny (HUNNY), ​​Helmet. insure (HELMET), PancakeSwap (CAKE), CoinSwap Space (CSS) et Alpaca Finance (ALPACA).

1. Annexe Finance (ANN)

Le premier gagnant de TVL dans l’écosystème BSC est Annex Finance (ANN). C’est un réseau de prêt et d’emprunt de crypto-monnaies. L’objectif principal d’Annex Finance est de relier la plate-forme traditionnelle de prêt et d’emprunt pour Binance Smart Chain (BSC), Ethereum (ETH) et Poly Network. Selon CoinMarketCap, le prix d’ANN se négocie à 0,3914 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 254 361 $.

2.BabySwap (BÉBÉ)

Pour les nouveaux projets sur Binance Smart Chain (BSC), BABy Swap est le meilleur et le plus haut AMM avec un échange décentralisé de jetons non fongibles (NFT) (DEX). Selon CoinMarketCap, le prix de BabySwap (BABY) se négocie à 0,7179 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 36 336 566 $. Au cours des dernières 24 heures, BABY a augmenté de 4,87%

3.AutoShark (JAWS)

AutoShark (JAWS) est un optimiseur de rendement sur Binance Smart Chain (BSC) et Polygon Network (MATIC). Grâce à l’utilisation de stratégies de rendement supérieures, AutoShark facilite un accès sans précédent aux opportunités de cadrage. Au moment de la rédaction, le prix de JAWS se négocie à 0,3188 $, avec un volume de négociation sur 24 heures de 351 279 $.

4. Dopple Finance (DOP)

Le quatrième plus grand gagnant de TVL dans l’écosystème BSC est Dopple Finance (DOP). Il s’agit d’un teneur de marché automatisé (AMM) qui est développé pour négocier avec compétence des pièces stables et des actifs indexés sur la Binance Smart Chain (BSC). En conséquence, selon CoinMarketCap DOP, le prix se négocie à 0,1368 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 94 161 $. Au cours des dernières 24 heures, le prix du DOP a bondi de 21,45 %.

5. Tranches (ÉCHECS)

Tranches est une plateforme de trading de produits dérivés. Le jeton de gouvernance du réseau de tranches est CHESS. Le projet a influencé les contrats intelligents qui le rendent transparent et automatisé à travers les processus. Désormais, au moment de la rédaction, le prix de CHESS se négocie à 3,47 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 15 371 930 $ et le prix a augmenté de 1,83 % en une journée.

6. Crêpes Hunny (HUNNY)

Pancake Hunny (HUNNY) est une plateforme de finance décentralisée (DeFi) mais plus particulièrement un optimiseur de rendement. Les codes et les contrats intelligents de Pancake Hunny ont été audités par CertiK, un cabinet d’audit de blockchain le plus populaire et le plus célèbre. Selon CoinMarketCap, HUNNY se négocie à 0,3355 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 466 943 $ au moment de la rédaction.

7.Casque.assurer (CASQUE)

Helmet.insure (HELMET) est lancé sur Binance Smart Chain (BSC). Il permet aux utilisateurs de développer une police d’assurance pour tous les actifs cryptographiques sur le marché de la cryptographie afin de protéger les utilisateurs de DeFi contre le risque de fluctuations de prix. Au moment de la publication, le prix de HELMET oscille à 0,2354 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 560 718 $.

8.PancakeSwap (GÂTEAU)

PancakeSwap (CAKE) est un autre grand gagnant de TVL. Il s’agit d’une application de finance décentralisée (DeFi) qui permet aux utilisateurs d’échanger des jetons, fournissant des liquidités grâce à l’agriculture et gagnant des frais en retour. De plus, selon CoinMarketCap, le prix CAKE se négocie à 19,44 $ et il a augmenté de 0,21% au cours des dernières 24 heures. Au moment de la rédaction, un volume de négociation de CAKE sur 24 heures est de 425 992 684 $.

9. Espace CoinSwap (CSS)

Un échange décentralisé (DEX) développé pour échanger des jetons BEP20 sur la Binance Smart Chain (BSC) est CoinSwap Space (CSS). Le modèle utilisé dans CSS est le teneur de marché automatisé (AMM), où les utilisateurs peuvent négocier contre un pool de liquidités. Le prix CSS se négocie à 1,04 $. Selon CoinMarketCap, le volume des transactions sur 24 heures est de 12 595 $, au moment de la publication.

10. Alpaga Finance (ALPAGA)

L’une des plus grandes plateformes de prêt est Alpaca Finance. Cela permet une agriculture de rendement autorisée sur Binance Smart Chain (BSC). Il sera utilisé pour obtenir des rendements sûrs et stables. L’ALPAGA peut être échangé dans des échanges crypto tels que Binance, Mandala Exchange, ZT, KuCoin et Hoo. Désormais, selon CoinMarketCap, le prix de l’ALPACA se négocie à 1,05 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 39 571 828 $.