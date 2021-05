Meilleurs gains en 2021: 5 actions de l’indice S&P 500 à acheter

Voici quelques-uns des meilleurs gagnants de l’indice S&P 500 sur une base cumulative.

L’indice S&P 500, meilleur indicateur unique des actions américaines de grande capitalisation, a fait preuve d’une bonne résistance après avoir franchi les 4000 pour la première fois en 64 ans d’histoire. Après le 31 mars 2021, lorsqu’il a franchi le seuil de 4000, l’indice S&P 500 est toujours au-dessus de ce niveau et devrait encore augmenter.

Au cours des derniers 1 an, 3 ans et 5 ans, le rendement annualisé de l’indice S&P 500 a été respectivement d’environ 42%, 15,45% et 15,12%.

L’indice S&P 500 a donné des rendements de près de 11,74% depuis le début de l’année, certaines actions indicielles ont été les plus gagnantes au cours de la même période. La performance de ces actions a été décente même sur la période de 12 mois.

Nucor Corporation

Le stock de Nucor Corporation a augmenté de près de 161% et 94% au cours des 12 derniers mois et depuis le début de l’année, respectivement.

Marathon Oil Corporation

Le stock de Marathon Oil Corporation a augmenté de près de 103 pour cent et 79 pour cent au cours des 12 derniers mois et depuis le début de l’année, respectivement.

L Brands, Inc.

Le stock de L Brands a augmenté de près de 339 pour cent et 78 pour cent au cours des 12 derniers mois et depuis le début de l’année, respectivement.

Devon Energy Corporation

L’action de Devon Energy Corporation a augmenté de près de 120% et 75% au cours des 12 derniers mois et depuis le début de l’année, respectivement.

Capital One Financial Corporation

Le stock de Capital One Financial Corporation a augmenté de près de 167% et 62% au cours des 12 derniers mois et depuis le début de l’année, respectivement.

Pour un investisseur qui cherche à diversifier son portefeuille d’investissement à l’échelle mondiale, l’indice S&P 500 offre la possibilité de gagner de l’argent sur les actions mondiales. Le meilleur indice boursier américain et aussi l’indice boursier américain le plus important pourraient probablement être l’indice S&P 500 et il est considéré comme l’indicateur le plus élevé des actions américaines à grande capitalisation.

L’indice S&P 500 comprend près de 500 entreprises de premier plan dans environ 11 secteurs. Les trois principaux secteurs du S&P 500 sont les technologies de l’information, les soins de santé et les services de communication, qui représentent environ 50 pour cent de l’indice. Et, si vous souhaitez posséder les principales actions du S&P 500, les trois premières actions pourraient être Microsoft, Apple et Amazon par pondération de l’indice. De plus, si vous souhaitez investir dans un grand nombre d’actions de l’indice S&P 500, vous pouvez envisager d’investir dans le SPDR S&P 500 ETF, également connu sous le nom de SPY, qui suit l’indice S&P 500.

Avertissement: La décision d'investir dans ces actions ou dans toute autre action doit être prise par vous-même après avoir soigneusement évalué l'activité et les autres fondamentaux de l'entreprise ou après avoir consulté son conseiller financier.

