Meilleurs Gimbals pour Smartphone 2021 | Android Central

Meilleur

Gimbals pour smartphone Android Central 2021

Les meilleures caméras vidéo Android sont équipées de toutes sortes de commandes vidéo manuelles étonnantes, alors pourquoi ne pas associer ces caméras avec les meilleurs cardans pour smartphone qui garantiront une vidéo cinématographique ultra-fluide? Avec la large disponibilité de cardans portables, faciles à utiliser et, mieux encore, abordables pour votre téléphone, il n’y a aucune excuse pour filmer des séquences vidéo tremblantes – à moins que vous ne soyez juste un grand fan du Blair Witch Project ou de Cloverfield. Le DJI OM 4 est le meilleur cardan pour smartphone que vous puissiez acheter, mais il existe de nombreuses autres options pour améliorer la qualité de votre prochain vlog.

Source: DJI

DJI est depuis longtemps un acteur majeur dans le domaine du cardan pour smartphone, à commencer par l’Osmo Mobile d’origine. L’OM 4 est le dernier ajout à la gamme, avec un design magnétique très simple qui sépare en fait la monture du reste du cardan, vous permettant de connecter votre téléphone en quelques secondes et de prendre la photo.

Vous pouvez faire pivoter ou repositionner votre téléphone pour un meilleur équilibre et des angles variables si vous le souhaitez, et les moteurs de l’OM 4 ont été mis à niveau pour mieux gérer même les téléphones les plus lourds. Les moteurs peuvent corriger à peu près n’importe quel déséquilibre, mais avec un léger impact sur la durée de vie de la batterie de 15 heures, et l’OM 4 se charge via USB-C comme tous les appareils modernes devraient le faire.

Mieux encore, l’application Mimo de DJI dispose de toutes sortes d’actions prédéfinies qui facilitent la capture de photos époustouflantes. ActiveTrack 3.0 est un excellent mode de suivi d’objet qui panoramique la caméra pour suivre un sujet, et il existe de nombreux autres modèles tels que l’hyper-lapse, le panorama, etc.

L’OM 4 n’a pas autant de mouvements complexes que le Freefly Movi, mais comme l’Osmo Mobile 3 avant lui, l’OM 4 peut se plier en deux pour prendre le moins de place possible dans un sac. Le facteur de forme portable et la facilité d’utilisation en font un meilleur choix pour la plupart des gens.

Avantages:

Système de montage magnétique Application pratique avec actions prédéfinies Conception pliable portable et légère Équilibrage et fonctionnement simples Excellent suivi des objets

Les inconvénients:

Ne fonctionne pas avec certains gros boîtiers Manque certaines fonctionnalités avancées

Meilleur dans l’ensemble

Cardan DJI OM 4 3 axes

Idéal pour les débutants et les pros

L’OM 4 est léger, portable, facile à utiliser et est livré avec plusieurs modèles pour une prise de vue simple et accrocheuse.

Le cardan le plus abordable: Zhiyun Smooth 4

Source: Zhiyun

Le Zhiyun Smooth 4 ressemble beaucoup à l’OM 4, mais avec des commandes bien plus physiques sur la poignée. Il y a un cadran pratique sur le côté qui peut être utilisé pour la mise au point ou le zoom numérique (vous pouvez le régler vous-même dans l’application compagnon), et comme avec DJI, il y a un petit trépied inclus dans la boîte pour reposer le Smooth 4 sur une surface plane.

Avec le Smooth 4, vous obtenez de nombreux modes de prise de vue prédéfinis, y compris divers paramètres de suivi d’objet, et la stabilisation générale du cardan est tout aussi fluide que vous vous attendez. Malheureusement, le Smooth 4 ne gère pas aussi bien les téléphones plus lourds que l’OM 4, ce qui peut parfois fatiguer les moteurs et entraîner une décharge indésirable de la batterie. Pourtant, c’est une option fantastique avec des fonctionnalités uniques et pratiques pour un peu moins que l’OM 4.

Avantages:

Grand cadran multifonction Charges via USB-C Nombreuses commandes physiques et logicielles Trépied inclus

Les inconvénients:

Encombrant et difficile à emballer A du mal à supporter les téléphones plus gros

Le cardan le plus abordable

Cardan Zhiyun Smooth 4 3 axes

Focus tirant sur un cardan mobile

Le Smooth 4 est un cardan pratique doté d’un cadran pratique sur le côté qui peut être utilisé pour la mise au point ou le zoom numérique.

Meilleur petit cardan: Zhiyun Smooth Q2

Source: Zhiyun

Si vous voulez le plus petit cardan sur lequel vous pouvez mettre la main, ne cherchez pas plus loin que le Zhiyun Smooth Q2. Il est incroyablement petit, à peu près à la même hauteur qu’un smartphone moderne de taille plus. Il ne pèse également presque rien; il s’agit sans aucun doute du cardan portable le plus compact du marché. Il est également bien construit, avec un design en aluminium qui surpasse la construction en plastique de DJI sur l’OM 4.

Le Smooth Q2 dure jusqu’à 16 heures, selon le poids que vous mettez dans ses pinces, et se recharge facilement via USB-C. Il y a aussi un filetage au bas du cardan que vous pouvez utiliser pour monter le Smooth Q2 sur un trépied ou ajouter une poignée d’extension pour une prise plus confortable. Malgré sa petite taille, le Smooth Q2 gère étonnamment bien, équilibrant même les téléphones grands et lourds sans problème.

Avantages:

Charges incroyablement compactes via USB-C Qualité de fabrication robuste Autonomie de 16 heures

Les inconvénients:

Ne gère pas bien les casseroles rapides Filmer verticalement est gênant

Meilleur petit cardan

Zhiyun Smooth Q2

Un cardan aussi petit que le téléphone qu’il porte

Le Smooth Q2 est l’un des plus petits cardans du marché, mais il parvient toujours à offrir une vidéo fluide avec pratiquement n’importe quel téléphone.

Meilleur cardan léger: Feiyutech VLOG Pocket 2

Source: Feiyutech

La gamme de cardans abordables de Feiyutech se concentre généralement sur les reflex numériques et les appareils photo sans miroir, mais le VLOG Pocket 2 est fait pour, eh bien, le vlog, avec une conception pliable qui le rend incroyablement portable et une pince pouvant contenir des téléphones jusqu’à 250 g de poids. Cela signifie qu’il devrait pouvoir contenir même certains des téléphones les plus lourds comme le Galaxy S20 Ultra.

Quel que soit le téléphone que vous montez sur le VLOG Pocket 2, vous bénéficierez de la même stabilisation à trois axes que sur les autres cardans de cette liste, et vous pouvez filmer en orientation horizontale ou verticale. Il existe de nombreux modes de prise de vue, y compris le panoramique, le suivi et le panorama, et le VLOG Pocket 2 s’équilibre automatiquement, vous n’avez donc pas à vous soucier de l’étalonnage manuel.

Avantages:

Cardan 3 axes de conception pliable légère pour une charge équilibrée de 1,5 heure via USB-C Prend en charge une charge utile de 250 g

Les inconvénients:

L’application de contrôle d’autonomie de la batterie relativement courte de neuf heures ne prend pas en charge la vidéo 4K60

Meilleur cardan léger

Feiyutech VLOG Pocket 2

Si léger que tu oublies presque qu’il est là

Le VLOG Pocket 2 se glisse facilement dans la poche de votre pantalon et supporte plus d’une demi-livre sans accroc.

Idéal pour plusieurs caméras: Hohem iSteady Multi

Source: Hohem

Le Hohem iSteady est un peu plus lourd que les autres options de cette liste, avec un design en aluminium et un cadre global plus grand. Pourtant, il est incroyablement polyvalent en échange, pouvant être utilisé non seulement pour votre téléphone, mais aussi pour des caméras dédiées plus petites comme une caméra d’action ou même un point-and-shoot comme la série RX100 de Sony. Vous bénéficiez d’environ 8 heures d’autonomie avec l’iSteady – bien que ce chiffre varie en fonction du poids du téléphone ou de la caméra que vous montez – et il regorge de tous les préréglages de mouvement et de toutes les fonctionnalités de suivi que vous attendez.

Si vous utilisez l’iSteady avec votre téléphone, vous pouvez vous connecter à l’application Hohem à l’aide de Bluetooth ou du câble micro-USB inclus pour contrôler ces actions prédéfinies et de nombreuses autres fonctionnalités, des laps de temps aux mouvements de roulis et d’inclinaison. Avec le volume et le poids supplémentaires, ce ne sera pas nécessairement votre premier choix si vous recherchez le cardan le plus compact possible, mais c’est une excellente solution et relativement abordable pour les vidéastes disposant de plusieurs types d’appareils photo compacts dans leur arsenal.

Avantages:

Permet de monter de petites caméras ainsi que des téléphones Six paramètres de stabilisation personnalisables L’application propose plusieurs actions prédéfinies Comprend un étui de protection Excellentes commandes sur la poignée

Les inconvénients:

Plus grande et plus lourde que les autres options Seulement 8 heures d’autonomie de la batterie

Idéal pour plusieurs caméras

Cardan Hohem iSteady Multi 3 axes

Fonctionne très bien avec les caméras d’action et les visionneuses

L’iSteady Multi est une excellente option pour les vloggers qui souhaitent filmer avec des caméras d’action comme les GoPros aux côtés de leurs smartphones.

En bout de ligne

Il y a beaucoup de supers cardans parmi lesquels choisir de nos jours, mais la plupart des gens seront bien servis par le DJI OM 4. Il est abordable, bien fait, portable et facile à installer et à utiliser. Les commandes simples sur la poignée gardent votre esprit sur la photo plutôt que sur l’équipement, et pouvoir lancer votre téléphone avec le support magnétique et commencer à tirer sans vous soucier de l’équilibre parfait change la donne pour les prises de vue occasionnelles.

Encore mieux pour les débutants et les professionnels, il existe de nombreuses options de mouvement de caméra prédéfinies dans l’application DJI Mimo qui vous permettent de prendre facilement des prises de vue, des panoramas, des laps de temps, etc. Le fait que la batterie dure toute une journée de prise de vue et se recharge avec le même câble que vous utilisez pour charger votre téléphone est juste une cerise sur le gâteau. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

Une fois que vous avez choisi un cardan mobile, pourquoi ne pas l’associer à l’une des meilleures caméras vidéo Android?

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Hayato Huseman est un accro aux salons professionnels et un éditeur vidéo pour Android Central basé à Indianapolis. On le trouve surtout en train de se plaindre du froid et de l’enthousiasme du prog metal sur Twitter à @hayatohuseman.

Daniel Bader est le rédacteur en chef d’Android Central. Au moment où il écrit ceci, une montagne de vieux téléphones Android est sur le point de lui tomber sur la tête, mais son Dogue Allemand le protégera. Il boit beaucoup trop de café et dort trop peu. Il se demande s’il existe une corrélation.

