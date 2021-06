Meilleurs groupes Fitbit Luxe 2021

in

Meilleur

Bandes Fitbit Luxe Android Central 2021

Si vous êtes captivé par le tracker le plus élégant du marché à ce jour, assurez-vous également de choisir un bracelet adapté à votre Fitbit Luxe. Que vous alliez à l’extérieur, à la salle de sport ou que vous ayez un événement formel auquel assister, il existe de nombreuses options. Nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs groupes Fitbit Luxe à explorer ! Ce tracker est une toute nouvelle version qui devrait être expédiée entre la mi-juin et la fin juin, donc plus d’options de bande devraient être disponibles sous peu.

Confort classique : Fitbit Luxe Classic Band



Choix du personnel

Si vous êtes comme la plupart des gens et que vous prévoyez d’utiliser votre appareil portable pour le suivi de la condition physique, vous voulez un bracelet confortable qui sera doux et léger sur votre peau. Le groupe classique de Fitbit est un excellent choix. Avons-nous mentionné que vous pouvez aussi le prendre pour nager? Il est disponible en plusieurs couleurs différentes pour correspondre à votre style, notamment Lunar White, Black, Orchid et Peony.

30 $ chez Fitbit

Parfaitement durable : Fitbit Luxe Woven Band



Certains amateurs de fitness préfèrent un groupe avec un peu plus de poids. La meilleure bande Fitbit Luxe pour la durabilité est la bande tissée de l’entreprise. Il est doux au toucher tout en étant suffisamment solide pour résister aux entraînements de haute intensité. Que vous alliez à la salle de sport ou que vous alliez faire une randonnée, votre poignet sera en bonne forme. Les options de couleur incluent l’ardoise et l’hibiscus,

35 $ ​​chez Fitbit

À la mode et flexible : Bracelet en maille en acier inoxydable Fitbit Luxe



Lorsque vous vous rendez à un événement formel, vous n’avez pas à laisser votre tracker de fitness derrière vous. Il existe plusieurs groupes élégants qui vous assurent d’avoir l’air à la mode comme jamais. Ce bracelet en maille en acier inoxydable de Fitbit est un choix solide. Il est fait d’un matériau léger et flexible avec un fermoir réglable magnétique. Vos choix de couleurs incluent Platinum et Soft Gold.

80 $ chez Fitbit

Chic et unique : Bracelet en cuir Fitbit Luxe Premium Horween



Si vous voulez vous démarquer de la foule, assurez-vous de jeter un coup d’œil à ce bracelet en cuir Horween haut de gamme. Il offre une conception unique à double enveloppe faite de matériaux de qualité supérieure qui vous gardent chic à tout moment. C’est le meilleur groupe Fitbit Luxe pour les icônes de style. Les trois options de couleurs fabuleuses incluent Sunrise, Black et Earth Grey Croc.

50 $ chez Fitbit

Luxe haut de gamme : Bracelet Fitbit Luxe Gorjana Parker Link



Tout le monde ne sera pas fan du prix, mais vous ne pouvez pas battre le luxe de ce bracelet gorjana Parker Link. Vous serez le début du spectacle avec ce groupe brillant. Il vous permet de porter votre tracker comme un bijou plutôt que comme un simple dispositif de suivi. Qui a dit que votre parcours bien-être ne pouvait pas être à la mode. Le groupe de gorjana est disponible en platine et en or doux.

100 $ chez Fitbit

Meilleurs bracelets Fitbit Luxe : faites votre choix

En tant que l’un des derniers trackers de fitness de la société à arriver sur le marché, il y aura sûrement plusieurs autres options de bande Fitbit Luxe au fil du temps. Pour l’instant, il existe une poignée de choix qui proviennent directement de Fitbit. Que vous recherchiez celui qui conviendra parfaitement à votre style de vie actif ou que vous ayez besoin de quelque chose d’un peu plus élégant pour ces occasions spéciales, vous aurez le choix entre plusieurs options.

Le meilleur groupe Fitbit Luxe pour un usage quotidien décontracté qui sera également utile pour les entraînements de haute intensité est le groupe Classic. Vous profiterez toujours d’un confort maximal, vous n’aurez donc jamais à vous soucier de l’irritation de votre peau. Vous avez le choix entre plusieurs couleurs, il sera donc facile de trouver celle qui correspond à votre style.

En parlant de style, vous pouvez rehausser le vôtre avec l’une des options de bracelet Fitbit Luxe les plus sophistiquées. Par exemple, le bracelet en maille d’acier inoxydable en platine ou en or doux est parfait lorsque vous avez besoin d’une flexibilité légère qui ne vous alourdira pas.

Ceux qui recherchent l’option la plus premium pourraient préférer le bracelet gorjana Parker Link. Il est également disponible en Platinum et Soft Gold. Cela permet à votre tracker de servir d’accessoire de mode pour que vous puissiez profiter du meilleur des deux mondes. Restez à l’écoute pour plus d’options de bracelet Fitbit Luxe !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Protégez votre Xperia

Assurez-vous que votre Sony Xperia 1 II peut tout gérer avec ces étuis

Le Sony Xperia 1 II n’est pas un nom qui sort de la langue, mais il choque certaines personnes dans le département des appareils photo avec ses fonctionnalités empruntées aux appareils photo Alpha de Sony. Que vous souhaitiez faire de la photographie sérieuse ou que vous commenciez tout juste, vous devrez protéger votre investissement, et ce sont les meilleurs cas que vous puissiez obtenir.