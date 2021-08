Meilleurs groupes Fitbit Versa et Versa 2 2021

Meilleur

La famille de montres connectées Versa de Fitbit offre certaines des meilleures options pour les amateurs de fitness. Que vous ayez une Versa, Versa Lite ou Versa 2, ces trois appareils portables utilisent le même système de bracelet de montre exclusif. De plus, les groupes tiers ne manquent pas. Nous avons rassemblé ci-dessous quelques-uns des meilleurs groupes Fitbit Versa !

Vous ne pouvez pas vous tromper : Wepro Band



Choix du personnel

Vous voulez garder les choses aussi simples que possible ? Procurez-vous ce bracelet en silicone de Wepro. Le groupe est assez basique, avec un matériau en silicone de qualité supérieure, léger et résistant à la transpiration. La boucle en acier inoxydable est facile à utiliser ; il y a des petites et des grandes tailles et une tonne métrique de couleurs à choisir.

5 $ sur Amazon

Tissu abordable : bande respirante en tissu tissé KIMILAR



Pour environ le même prix que l’offre de Wepro, vous pouvez obtenir le bracelet en tissu tissé KIMILAR. Le matériau en tissu est plus classe que le silicone et est un meilleur choix pour porter votre Versa au bureau ou en ville. Il y a quelques couleurs différentes disponibles.

À partir de 4 $ sur Amazon

Boucles pendant des jours : bande de rechange en acier inoxydable HAPAW



Peu de choses habillent une montre aussi bien qu’un bracelet en acier inoxydable, et avec celui-ci de HAPAW, vous pouvez obtenir un bracelet en acier inoxydable à boucle milanaise de qualité sans vous ruiner. C’est facilement le meilleur groupe Fitbit Versa pour les amateurs de mode. Vous bénéficiez également d’un système de verrouillage magnétique puissant et de plusieurs options de couleurs.

À partir de 9 $ sur Amazon

Durable et fringant : Bracelet en acier inoxydable Wearlizer



Si vous voulez un bracelet qui offre une durabilité supérieure qui aura toujours l’air fringant sur votre poignet, vous devriez considérer le bracelet en acier inoxydable Wearlizer. Il est livré avec l’outil dont vous avez besoin pour ajouter ou supprimer des liens pour un ajustement parfait. Il est également doté d’une double boucle déployante facile à mettre et à retirer. Les options de couleur incluent le noir, l’argent, l’or gommé, la rose cuivrée, etc.

15 $ sur Amazon

Visible dans l’obscurité : bande de remplacement réfléchissante tissée Fitbit



Le Fitbit Woven Reflective Band est un autre groupe à découvrir. En plus du tissu de qualité supérieure, la vraie raison d’avoir ce bracelet est la bande réfléchissante qui le longe au milieu, ce qui vous permet d’être clairement visible la nuit. Nous aimons aussi que le groupe soit fait de fibres recyclées !

Cuir véritable : Bracelet de remplacement en cuir Fitbit Horween



Si le cuir est plus votre truc, Fitbit vous a couvert avec son bracelet Horween Leather. Comme son nom l’indique, il est fait de cuir véritable Horween. Cela peut être cher, mais vous ne pouvez pas battre le look et la sensation haut de gamme de ce groupe Fitbit Versa. La superbe couleur bleu nuit est parfaite pour un usage quotidien et vous permet de rester élégant.

50 $ chez Amazon 50 $ chez Fitbit

Parfait pour la salle de sport : Fitbit Sport Replacement Band



Emmenez-vous souvent votre Versa à la salle de sport ? Si tel est le cas, le Fitbit Sport Band devrait vous convenir. Il est fait de silicone durable mais respirant qui est doux au poignet. Ce bracelet imperméable est disponible en différentes couleurs et présente un design perforé qui vise à garder votre poignet au frais même pendant les entraînements les plus intenses.

Nylon sportif : Bande de rechange HAPAW Nylon Sport



Les bracelets de montres sportives sont généralement en silicone, mais ce n’est pas toujours le cas. Ce bracelet de HAPAW est conçu pour le sport, mais il présente une construction en nylon robuste. En conséquence, le groupe est doux, respirant et confortable à porter. Il est également facilement réglable et se décline en de nombreuses couleurs, y compris la magnifique teinte bleu cape illustrée ici.

10 $ sur Amazon

Motifs floraux : bande imprimée florale QINGQING



Vous souhaitez embellir votre montre avec un bracelet unique en son genre ? Ne cherchez pas plus loin que le bracelet imprimé floral QINGQING. Il est fait de silicone imperméable de qualité supérieure, mais il se distingue par le large éventail d’options de motifs floraux uniques. Que vous aimiez les roses, les tournesols ou les pivoines, les options sont nombreuses.

8 $ sur Amazon

Restez chic : bracelet de remplacement en cuir véritable Mosstek



Vous voulez habiller votre Fitbit Versa avec un bracelet en cuir à un prix raisonnable ? Cette option de Mosstek fera l’affaire. Vous avez le choix entre de nombreuses couleurs, notamment le marron, le noir, le bordeaux et plus encore. Le cuir véritable doux est fait d’un matériau hypoallergénique et d’une boucle en acier inoxydable durable. Ainsi, vous pouvez rester classe sans vous ruiner.

11 $ sur Amazon

Meilleurs groupes Fitbit Versa : Si nous devions choisir

Si vous rencontrez des difficultés pour choisir le meilleur bracelet Fitbit Versa pour votre smartwatch, nous ne vous en voulons pas. Après tout, il y a tellement d’options incroyables parmi lesquelles choisir. Cependant, nous sommes confiants de recommander le Wepro Band comme le meilleur choix pour la plupart des gens. Il s’agit essentiellement d’une version plus abordable du groupe fourni avec la Versa prête à l’emploi. Vous apprécierez le confort de la matière en silicone. Sans parler de la grande variété de couleurs parmi lesquelles vous avez le choix, ce qui garantit que vous en trouverez une qui correspond à votre style personnel et à vos besoins de remise en forme.

En parlant de style, nous aimons aussi beaucoup le bracelet de rechange en acier inoxydable HAPAW. La superbe construction en acier inoxydable a l’air et se sent fantastique. Il habillera parfaitement votre Versa pour une soirée en amoureux. De plus, nous pensons que la plupart des gens apprécieront également le faible prix qui l’accompagne.

Là encore, si vous avez un budget plus flexible et que vous voulez un groupe premium, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Fitbit Horween Leather Band. C’est loin d’être bon marché, mais ça vaut le coup d’y jeter un deuxième coup d’œil. Le design élégant et à la mode est incroyablement unique. Plus important encore, il est suffisamment confortable pour être porté toute la journée.

