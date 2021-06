Meilleurs groupes pour Fitbit Ace 3 en 2021

Meilleur

Le Fitbit Ace 3 est le dernier tracker d’activité et de sommeil de la marque pour les enfants. Mais déjà, il existe de nombreuses autres bandes interchangeables que vous pouvez obtenir pour l’appareil au-delà de la bande standard bleu/vert astro et noir/rouge sport qui l’accompagne. En tant que meilleur tracker de fitness pour enfants, le Fitbit Ace 3 fait certainement tout ce que vous voudriez qu’un tracker d’activité et de sommeil fasse, sans aucune distraction supplémentaire. Mais avec les meilleurs bracelets pour Fitbit Ace 3, vous pouvez également vous assurer qu’il correspond au style personnel de votre enfant.

Ils ne sont pas méprisables : Fitbit Minions



En plus de la version édition spéciale sur le thème des Minions du Fitbit Ace 3 avec un groupe sur le thème des Minions et des cadrans d’horloge animés, Fitbit a lancé des bandes de remplacement sur le thème des Minions en édition spéciale pour le tracker d’activité. Conçus en pensant aux adorables créatures des films Moi, moche et méchant, ils sont disponibles en « noir malicieux » ou en « bleu méprisable » avec un motif Minions distinctif gravé sur le bracelet en silicone. C’est un design subtil, mais pour les enfants qui aiment les films et les personnages, ce sera une mise à niveau qui en vaudra la peine.

Comme l’original : TopPerfekt Bands



Une réplique assez décente du bracelet original fourni avec le tracker pour enfants, ces sangles de sport imperméables en silicone souple sont disponibles en 10 couleurs différentes, il y a donc de fortes chances que vous puissiez trouver le favori de l’enfant. Les parents avec des petits qui aiment ronger les choses apprécieront également qu’ils soient faits de TPE de qualité alimentaire 100 % sans BPA. Certains enfants pourraient également trouver la boucle en silicone plus confortable que le plastique d’origine.

L’arc-en-ciel complet : Bandes de remplacement en silicone RuenTech – paquet de 5



Les enfants adorent montrer leur personnalité, et pourquoi les limiter à un seul groupe de remplacement alors qu’ils pourraient en avoir cinq ? Cet ensemble de bandes en silicone résistant à l’eau comprend cinq couleurs vives (il existe une autre option avec des teintes moins flashy si vous préférez) que les enfants peuvent échanger pour correspondre à leur tenue, leur humeur ou même leur activité. Enfilez le jaune vif pour une fam-jam du week-end (un excellent moyen pour les parents de repérer leurs enfants de loin aussi !), puis passez au violet plus doux pendant la semaine.

La beauté en noir : EEweca Band



Pour les enfants qui désapprouvent les couleurs vives et brillantes et pourraient être plus enclins à porter leur bracelet d’activité s’il ne s’agit pas d’une pièce aussi marquante à leur poignet, ce bracelet est entièrement noir, un contraste avec le bracelet noir de marque Fitbit qui a des touches de rouge sur la sangle. Celui-ci conviendra parfaitement aux enfants difficiles qui ne sont pas dans la tendance des couleurs bicolores.

Couleurs funky : FitTurn Bands – pack de 3



Contrairement aux bracelets EEweca, certains enfants veulent attirer l’attention sur le nouveau gadget sophistiqué à leur poignet. Pour ces petits extravertis, les trois couleurs de cet ensemble ne manqueront pas de faire tourner les têtes et de recueillir des compliments. Disponibles en bleu lac, jaune ou citron vert, il existe d’autres options de couleurs moins néon-esque de ces bandes de silicone souple parmi lesquelles choisir. Mais pourquoi ne pas montrer l’appareil cool avec fierté ?

C’est un gagnant : AWINNER Band



Les jolies couleurs disponibles pour ce bracelet sport en silicone, comme l’adorable rose montré ici, sont parfaites pour la fashionista. Avec une boucle en plastique qui a deux sangles de retenue pour le maintenir fermement en place même sur les poignets minuscules, il est résistant à la transpiration et à l’usure, et parfait à utiliser en nageant car, comme les autres, il est étanche.

Bon pour les enfants plus âgés : Bandes Chofit – pack de 5



Le Fitbit Ace 3 est idéal pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, mais si vous avez affaire à un préadolescent exigeant et particulièrement attentif à son style, il préférera peut-être cet ensemble. Il a des couleurs plus classiques et est livré avec cinq bandes de couleurs différentes dans un pack pour changer les choses aussi souvent qu’ils changent de style et de préférence personnels. Fabriquées en silicone souple, les teintes vont du joli blanc éclatant à une magnifique et élégante teinte marron.

Pourquoi auriez-vous besoin d’un bracelet de remplacement Fitbit Ace 3 ?

Le Fitbit Ace 3 est livré avec un excellent bracelet en deux couleurs : bleu cosmique/vert astro ou noir/rouge sport.

Mais pour les enfants qui souhaitent personnaliser davantage le look avec des couleurs différentes de celles que vous pouvez obtenir de Fitbit, ou qui ont peut-être mis le groupe à l’épreuve à tel point qu’il mérite d’être remplacé (ou au moins d’en avoir un de rechange), il y a des tonnes de options tierces parmi lesquelles choisir.

C’est une évidence pour obtenir les groupes sur le thème des Minions Fitbit vient de sortir pour les enfants qui sont fans des personnages et des films Moi, moche et méchant. Mais si vous recherchez la variété, les groupes RuenTech sont une bonne option car vous en obtenez cinq en un pour un prix abordable. Si votre enfant a tendance à détruire tout ce qu’il possède assez rapidement, avoir des pièces de rechange à portée de main sera apprécié. En parlant de cela, si votre enfant a l’habitude de mâcher des objets, comme, par exemple, les sangles d’un tracker d’activité, le bracelet TopPerfekt est parfait car il est composé à 100% de TPE de qualité alimentaire. Cela ne signifie pas que votre enfant doit manger, bien sûr. Mais si vous les attrapez de temps en temps en train de mordre nerveusement, vous ne serez pas trop inquiet. Et le fermoir en silicone par rapport au plastique est un excellent échange pour les enfants à la peau sensible qui pourraient le trouver plus confortable.

Il convient de noter que, comme ce tracker d’activité lui-même est étanche, les meilleurs bracelets pour Fitbit Ace 3 doivent également être fabriqués à partir d’un matériau imperméable. C’est assez facile à trouver puisque tous les bracelets disponibles à ce jour sont en silicone comme les originaux.

