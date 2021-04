Meilleurs groupes pour Samsung Galaxy Watch 42 mm en 2021

Meilleur

Samsung fabrique certaines des meilleures smartwatches Android depuis un certain temps, et la Galaxy Watch de 42 mm est un excellent compagnon pour votre smartphone Android, alors bien sûr, vous souhaitez le personnaliser avec le meilleur bracelet de remplacement Samsung Galaxy Watch. Vous pouvez choisir le cadran de votre montre et remplacer le bracelet par n’importe quel bracelet de 20 mm. Il existe une tonne d’options superbes à des prix très abordables. Bien que cette montre vieillisse et ait été remplacée par la Samsung Galaxy Watch 3, elle reste une excellente montre. Voici les meilleurs bracelets de remplacement pour la Samsung Galaxy Watch 42 mm!

Toile confortable: Beafiry Canvas Quick Release



Un bon bracelet de montre en toile est difficile à battre. Beafiry fabrique un bracelet solide et durable qui complète votre montre tout en étant super confortable.

15 $ chez Amazon

Lien: Bracelet en métal mat Sinaike Brush



Un bracelet avec un certain poids peut élever les sentiments que vous avez envers votre montre. Ce bracelet de Sinaike est livré avec des outils pour vous permettre de retirer des liens pour l’adapter parfaitement à votre poignet et faire passer votre jeu de montre au niveau supérieur.

18 $ chez Amazon

Merveille en bois: bande de bois LDFAS 20 mm



Ce groupe a quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours: du bois de santal rouge entre chaque lien. Vous pouvez obtenir ce bracelet avec de l’acier noir, or rose ou argent, et tous ont fière allure avec du séquoia. Il y a un fermoir pour mettre et retirer le bracelet facilement de votre poignet et des broches à dégagement rapide pour faire de l’installation un jeu d’enfant.

26 $ chez Amazon

Luxure après le cuir: Bracelet de montre en cuir de grain supérieur Barton 20 mm



Le cuir Top Grain est le cuir de la plus haute qualité disponible, et ce bracelet vous permet de le porter directement à votre poignet. Il existe 15 combinaisons de couleurs différentes pour correspondre au mieux à votre style, et les broches à dégagement rapide facilitent la mise en place du bracelet.

25 $ chez Amazon

Rentrez-le dans: Bracelet de montre en silicone Sycreek



Le système de fermoir de style replié toujours populaire utilisé par Sycreek, popularisé par Apple avec sa montre, est un excellent choix si vous trouvez les fermoirs de style boucle traditionnels inconfortables. Il s’agit d’un bracelet en silicone perforé respirant avec beaucoup de couleurs à choisir.

À partir de 4 $ chez Amazon

Style minimaliste: Bracelet de montre en daim avec bracelets de référence



Si vous voulez un bracelet de montre assorti à vos chaussures en daim bleu, c’est celui qu’il vous faut. Le daim a un design minimal, sans couture sur les côtés. Vous avez le choix entre sept couleurs différentes qui conviendront à votre Galaxy Watch et au cuir véritable en dessous pour rendre le bracelet un peu plus robuste. Enfin, un kit est inclus pour installer le bracelet sur votre montre.

20 $ chez Amazon

Confortable et durable: bracelet de montre en silicone Lwsengme



Un bracelet de montre en silicone perforé est une excellente option pour la durabilité et le confort. Ce groupe de Lwsegme ne fait pas exception. Avec beaucoup d’ajustabilité et de couleurs au choix, celui-ci prend le gâteau. Ceux-ci sont parfaits pour les entraînements et juste pour une utilisation décontractée quotidienne, et avec autant de couleurs et le prix bas, vous pouvez trouver un match pour chaque jour.

À partir de 10 $ chez Amazon

Totalement sécurisé: STYLELOVER NATO Strap



Si vous voulez un bracelet de montre qui ne bouge pas, vous voulez un bracelet NATO. Celui-ci de STYLELOVER est fait de nylon résistant et est disponible en 16 couleurs différentes. La seule couleur de la boucle est l’argent, alors gardez cela à l’esprit si vous en voulez une pour votre Galaxy Watch.

À partir de 10 $ chez Amazon

Mélanger et assortir: Lot de 4 sangles OTAN Ritche



Si vous aimez mélanger et assortir vos groupes, ce pack de Ritche est un excellent moyen de le faire. Vous obtenez quatre bracelets OTAN pour pouvoir les échanger, afin que le motif corresponde à votre humeur. Tous les bracelets ont des boucles et des passants en argent, vous n’aurez donc pas à vous soucier de l’écaillage de la peinture. Enfin, un kit d’installation et quelques broches supplémentaires sont inclus à l’intérieur.

13 $ chez Amazon

Soyez menotté: Manchette en cuir Coobes



Cet impressionnant bracelet de style brassard large est disponible en quatre couleurs et comporte une large section juste sous votre Galaxy Watch elle-même. Vous ne sentirez pas le métal froid contre votre peau – juste du cuir doux et souple.

20 $ chez Amazon

Meshes avec tout le monde: Bracelet de montre en acier inoxydable Fullmosa



Parfois, la sensation du métal peut être apaisante, et si vous avez besoin d’un matériau que vous savez que vous pouvez utiliser sans danger, l’acier inoxydable est le ticket. Cette bande ajustable en maille est super confortable et a l’air magnifique aussi.

14 $ chez Amazon

Aspect cuir classique: Bracelet en cuir Fullmosa



Ces bandes de cuir ont ce genre de « peau d’alligator » et se déclinent en six couleurs. Ils sont un peu plus élégants que ses frères en cuir plus vieillis, et il est doté d’interrupteurs à dégagement rapide pour un retrait facile.

14 $ chez Amazon

Donnez une nouvelle vie à votre Galaxy Watch avec un nouveau bracelet

La Samsung Galaxy Watch est un bel accessoire de poignet, mais le bracelet d’origine qui l’accompagne peut devenir dégoûtant après une utilisation prolongée. Que vous recherchiez quelque chose de plus élégant pour mieux accessoiriser votre montre ou que vous souhaitiez un bracelet plus décontracté ou quelque chose de spécifiquement pour travailler, il existe une tonne d’options grâce à Samsung qui suit la norme 20 mm avec des broches facilement interchangeables.

Tout le monde a ses préférences, bien sûr, mais mon préféré est le bracelet en toile Beafiry, car il ressemble à votre jean cassé préféré – super confortable et très polyvalent. Je recommande également aux bracelets Barton de choisir parmi une bonne variété de styles de bracelets en cuir de haute qualité. Étant donné que la Galaxy Watch a tellement d’utilisations, c’est une bonne idée de garder un bracelet en silicone pour les moments où vous prévoyez de bien transpirer. Pour cela, je me penche vers le bracelet en silicone Lwsengme. Vous obtenez un bracelet beau et confortable qui peut résister aux entraînements les plus rigoureux.

