Meilleurs haut-parleurs Amazon Echo de 2021: Smarten Up Your Home

En ce qui concerne les assistants intelligents à commande vocale, les haut-parleurs Amazon Echo prennent le gâteau. En fait, ils sont parfaits pour beaucoup de choses, en fait. Ils peuvent jouer vos morceaux préférés, vous aider à définir des routines pour vos appareils domestiques intelligents et vous aider à vous réveiller le matin. Il y a un million de choses que votre haut-parleur Echo peut faire pour vous, et même plus, selon le type que vous décidez d’acheter. Mais dans cet esprit, quelle est la meilleure enceinte Amazon Echo pour vos besoins ?

Il peut être un peu intimidant de choisir le bon haut-parleur Amazon Echo pour vous. Il existe plusieurs types de plusieurs générations d’appareils Amazon, et ils se présentent sous différentes formes et tailles. Il existe également des options avec et sans écrans, ce qui peut compliquer davantage les choses. Heureusement, nous vous soutenons. Nous pouvons vous aider à choisir un haut-parleur qui convient à vous et à votre style de vie, en vous évitant de deviner votre prochain achat d’appareil Amazon.

Gardez cela à l’esprit d’abord, cependant. Vous devriez penser à certains aspects des haut-parleurs Amazon Echo que vous jugez importants avant d’acheter. Êtes-vous plus préoccupé par un son de haute qualité ou des haut-parleurs polyvalents qui jouent de la musique ? Où comptez-vous placer l’enceinte ? Voulez-vous l’utiliser comme hub pour vos autres appareils domestiques intelligents ?

Il est également important de prendre en compte le facteur de forme du haut-parleur Amazon Echo lorsque vous en choisissez un à acheter. Un écran est-il obligatoire ? Voulez-vous installer une enceinte dans la chambre des enfants pour qu’ils puissent profiter de leur propre musique et de leurs applications ? Et allez-vous vouloir l’utiliser comme réveil ?

Il est temps de jeter un œil à notre sélection des meilleurs haut-parleurs Amazon Echo. Ensuite, assurez-vous de vérifier les meilleurs appareils intelligents pour la maison et les meilleurs systèmes de sécurité intelligents pour équiper complètement votre maison.

Meilleure enceinte Amazon Echo globale : Amazon Echo Studio

Avantages: Haut-parleur puissant, volume élevé, compatible Dolby Atoms

Les inconvénients: Cher, doit s’abonner à Amazon Music pour une expérience audio 3D

L’Amazon Echo Studio est l’option premium pour tous ceux qui recherchent un son, une fonctionnalité et une polyvalence exceptionnels de leur enceinte Echo. Il abrite cinq haut-parleurs pour générer des basses puissantes, d’excellents aigus et des médiums fantastiques. Il inclut la prise en charge de Dolby Atmos pour plus de profondeur, ce qui en fait une expérience d’écoute exceptionnelle. Vous pouvez diffuser votre musique préférée partout dans votre maison via la commande vocale, avec accès à Amazon Music HD (avec un abonnement à Amazon Music Unlimited), Apple Music, Spotify, Tidal, etc. Il s’adaptera également à l’acoustique de chaque pièce de votre maison. Ainsi, peu importe où vous allez, vous disposez d’un paysage sonore spécialement conçu. Reliez plusieurs appareils Alexa dans votre maison pour les utiliser également comme interphone.

C’est l’un des meilleurs haut-parleurs Amazon Echo parmi lesquels vous pouvez choisir pour le moment, de sa fonctionnalité audio à sa conception, qui ressemble à l’appareil similaire d’Apple, le HomePod. C’est un peu plus cher que ce que vous cherchez peut-être à dépenser pour un haut-parleur Echo, mais vous en avez certainement pour votre argent dans ce cas, surtout si la qualité du son est plus élevée sur votre liste que toute autre chose, que ce soit un écran ou des options Alexa . Vous obtenez cela et plus encore ici en mettant l’accent sur la bonne musique.

Meilleure enceinte Amazon Echo avec écran : Amazon Echo Show 10 (3e génération)

Avantages: Excellent écran, excellent son, microphones clairs, pivote pour vous suivre dans la pièce

Les inconvénients: La base motorisée peut souvent être bancale

Si vous préférez que votre haut-parleur Amazon Echo soit équipé d’un écran, l’Echo Show 10 (4e génération) est l’un des meilleurs haut-parleurs Amazon Echo pour vous. Il dispose d’une base motorisée spéciale qui lui permet de vous suivre dans la pièce, pour ainsi dire, afin que vous ayez toujours le meilleur angle de vue (et toute personne à qui vous parlez peut vous voir). Avec une caméra grand angle de 13 mégapixels avec panoramique et zoom, il vous permet de rester centré pendant les appels et vous permet même de parler avec jusqu’à huit autres personnes grâce aux appels de groupe Alexa via Zoom, Chime et d’autres plates-formes de vidéoconférence.

Bien sûr, c’est aussi un haut-parleur, et un grand à cela. Il peut faire tout ce que le reste de la gamme d’enceintes Amazon Echo peut faire, mais associé à un écran pour le rendre un peu plus agréable (et plus frais). Ainsi, vous pouvez demander à Alexa de régler des alarmes, d’écouter votre station de radio préférée, d’appeler des recettes et plus encore avec un écran pour vérifier des détails supplémentaires, le tout avec un son cristallin et des microphones qui vous évitent de devoir vous répéter. Que vous l’utilisiez pour vous faire une sérénade ou pour rester en contact avec vos amis, c’est le meilleur haut-parleur Echo sur écran que vous puissiez obtenir dès maintenant, parfaitement dimensionné.

Meilleur haut-parleur multifonction Amazon Echo : Amazon Echo Dot avec horloge

Avantages: Horloge LED externe esthétique, peu encombrante

Les inconvénients: Des basses moins impressionnantes que les modèles plus gros

Le haut-parleur Amazon Echo Dot avec horloge est une option très cool dont peu d’utilisateurs se souviennent. Il peut être enterré parmi les nombreux autres haut-parleurs Echo dans la nature, mais cela vaut vraiment la peine de le ramasser. Côté esthétique, c’est unique et sphérique, avec l’heure projetée à l’extérieur de la sphère grâce à une petite LED. De cette façon, vous n’avez pas besoin de vous fier à un écran pour vous dire l’heure qu’il est, mais vous pouvez toujours la voir. Cela le rend parfait pour une table de chevet, vous pouvez donc le regarder et le voir au milieu de la nuit.

Il est également livré en standard avec les fonctionnalités du haut-parleur Amazon Echo que vous connaissez et aimez, y compris la prise en charge d’Alexa, un excellent haut-parleur et un microphone pour émettre des commandes vocales. C’est l’un des haut-parleurs les plus économiques et les plus économiques qui vous offre tout ce que vous aimez des services d’Echo, mais à un prix inférieur. Il n’a peut-être pas une présence de basse aussi impressionnante compte tenu de sa taille lorsqu’il écoute de la musique, mais il est certainement idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d’une horloge intelligente utilitaire, pour ainsi dire, qui peut également jouer de la musique à la demande, passer des appels et bec recettes, aussi.

Meilleur haut-parleur Amazon Echo à petit budget : Amazon Echo Dot (4e génération)

Avantages: Beau, plusieurs couleurs disponibles, économique

Les inconvénients: Moins de basse, pas d’horloge

Si vous recherchez une expérience sans fioritures qui offre tout ce que vous attendez d’un haut-parleur Amazon Echo, vous voulez l’Amazon Echo Dot (4e génération). Il n’a pas d’horloge ou de LED externe pour afficher l’heure à proprement parler, mais c’est toujours un appareil magnifique. Il a également fière allure perché sur un bureau ou une table de chevet, et prend en charge toutes les demandes que vous vous attendez à ce qu’Alexa soit capable de gérer, tout en servant des recettes, des morceaux, des actualités, etc. Il s’agit d’une option économique qui est encore un peu plus flashy que le plus petit haut-parleur Dot d’Amazon, et qui vaut bien quelques dollars supplémentaires.

Ce haut-parleur, comme la version livrée avec une horloge, n’offre pas les meilleures basses possibles, mais il offre toujours un son puissant qui remplit la pièce et s’améliore même si vous murmurez « Alexa ». Il est capable de gérer toutes les tâches que vous lui déléguez en termes d’appareils domestiques intelligents, il peut toujours vous aider à faire vos achats Amazon, et toutes ces choses importantes. C’est juste moins flashy que certains de ses frères haut-parleurs Echo. Et malgré cela, cela vaut toujours la peine d’être ramassé. La conception sphérique est un gros attrait, surtout avec la belle lueur autour du bas.

Meilleure enceinte Amazon Echo pour enfants : Amazon Echo Dot Kids Edition

Avantages: Absolument adorable, contenu destiné aux enfants, même fonctionnalité qu’Echo Dot

Les inconvénients: Aura besoin d’un abonnement pour Amazon Kids+

Si vous avez des enfants, il y a de fortes chances qu’ils aient joué avec votre Echo Dot plus de fois que vous ne pouvez en compter. Offrez-leur leur propre version, conçue spécialement pour eux, avec un imprimé amusant de tigre ou de panda. C’est un haut-parleur Echo qui fonctionne toujours de la même manière que l’Echo Dot ordinaire, mais il est parfait pour les plus petits de votre vie. Il est livré avec une variété de fonctionnalités adaptées aux enfants, et il peut être configuré automatiquement de cette façon afin que vos munchkins puissent commencer à jouer avec lui dès sa sortie de la boîte.

Ce qui le rend unique, c’est qu’il est accompagné d’une année gratuite d’Amazon Kids+, anciennement connu sous le nom de FreeTime Unlimited. Il contient des milliers d’heures de jeux spéciaux, d’habiletés, de livres et d’autres contenus adaptés aux enfants afin que vos enfants aient beaucoup de choses avec lesquelles ils peuvent interagir sans que vous ayez à vous soucier qu’ils soient tombés sur quelque chose pour les adultes. C’est bien d’avoir l’esprit tranquille, bien sûr. Mais en ce qui concerne l’enceinte elle-même, c’est exactement ce que vous attendez de la marque Echo, à tel point que vous pourriez échanger cette enceinte contre une dans la chambre des adultes et ne pas voir de différence… à part l’ajout d’un mignon animal, bien sûr.

