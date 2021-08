Meilleurs haut-parleurs Bluetooth pour iPhone, iPad et Mac 2021

Meilleur

Haut-parleurs Bluetooth pour iPhone, iPad et Mac iMore 2021

Les haut-parleurs Bluetooth sont l’un des meilleurs moyens d’écouter vos morceaux, podcasts et autres fichiers audio préférés partout où vous allez. Tant que votre iPhone, iPad ou Mac est à proximité, votre musique peut sonner fort et fièrement. Il existe de nombreux haut-parleurs Bluetooth pour iPhone sur le marché, mais l’Ultimate Ears Boom 3 brille au-dessus de la plupart de la concurrence en offrant des performances exceptionnelles en termes de portabilité, de qualité sonore et de prix !

Meilleur dans l’ensemble: Ultimate Ears Boom 3

Source : oreilles ultimes

Emmener le Boom 3 à votre prochaine fête au bord de la piscine n’est pas un problème. Il a un indice de résistance à l’eau élevé, ce qui lui permet d’être immergé dans 3 pieds d’eau pendant 30 minutes. Il est également protégé contre la saleté et la boue, mais vous pouvez laver le haut-parleur à la main avec de l’eau chaude savonneuse juste au cas où il serait salissant. De plus, si vous voulez vraiment que le Boom 3 soit à la hauteur de son nom onomatopéique, vous avez la possibilité d’en configurer un autre (ou jusqu’à 150 haut-parleurs Boom) pour former une paire stéréo et vraiment rehausser le toit !

Avantages:

Résistance à l’eau IP67 PartyUp avec jusqu’à 150 autres haut-parleurs Boom Autonomie de 15 heures Excellente qualité sonore

Meilleur dans l’ensemble

Haut-parleur Bluetooth étanche portable Ultimate Ears Boom 3

Le paquet entier!

L’Ultimate Ears Boom 3 offre une qualité sonore fantastique et, grâce à sa résistance à l’eau IP67, il est parfait pour la piscine ou la plage.

Meilleur son personnalisable : Marshall Stanmore II

Source : Maréchal

Le Marshall Stanmore II a un look vintage que j’adore, le faisant ressembler à un vieil ampli guitare à lampes. Bien qu’il soit encore assez petit pour être portable, il n’est pas particulièrement robuste et n’a pas de résistance à l’eau. Donc, si vous voyagez avec, faites-le avec précaution.

Là où le Marshall Stanmore II brille vraiment, c’est dans la personnalisation. Les boutons sur le dessus du haut-parleur vous permettent d’ajuster les graves et les aigus à votre guise, et la fantastique application compagnon que vous pouvez obtenir pour votre téléphone dispose d’un égaliseur à 5 bandes. Cela permet au Marshall Stanmore II d’être utilisé pour une grande variété de musique et le rend idéal pour les personnes qui aiment leur son d’une manière particulière.

Avantages:

Excellente application compagnon Mix personnalisable Idéal à des volumes élevés

Les inconvénients:

Cher Pas de résistance à l’eau

Meilleur son personnalisable

Haut-parleur Bluetooth sans fil Marshall Stanmore II

Personnalisez votre son

Les boutons de graves et d’aigus, ainsi qu’un égaliseur 5 bandes dans l’application compagnon, le Marshall Stanmore II vous permet de façonner votre son !

Meilleure enceinte économique : Anker SoundCore 2

Source : Anker

Anker est en tête du peloton en matière d’accessoires bon marché et propose quatre excellents haut-parleurs bon marché. « Pas cher » ne signifie pas « poubelle » ici ; ce sont des produits bien construits qui peuvent résister à votre utilisation quotidienne. Le meilleur haut-parleur pour la plupart des gens sera le standard Anker SoundCore 2. Ce haut-parleur compact offre 24 heures de batterie, 12 watts de son et des basses étonnamment bonnes pour sa taille.

Avantages:

Résistance à l’eau IPX5 bon marché Longue portée Bluetooth

Les inconvénients:

Son légèrement déformé au volume maximum

Meilleur conférencier à petit budget

Enceinte Bluetooth sans fil portable Anker Soundcore 2 12W

Ne cassez pas la banque

C’est le petit haut-parleur parfait pour tous ceux qui ne sont pas trop pointilleux sur la qualité du son mais sont pointilleux sur le prix.

Meilleure enceinte premium : Bose SoundLink Revolve+

Source : Bose

Bose a toujours mis l’accent sur l’excellente qualité sonore de ses haut-parleurs et de ses écouteurs. Que vous écoutiez votre musique directement depuis votre iPhone via l’entrée AUX ou que vous envoyiez de l’audio sans fil via Bluetooth, la qualité sonore du SoundLink Revolve+ est impeccable. Sa poignée de transport pratique rend son poids de près de 2 livres beaucoup plus facile à gérer. De plus, il est construit comme un réservoir, vous n’avez donc pas besoin de le garder lorsque vous le transportez. Pour couronner le tout, le Soundlink est compatible avec Siri et Google Assistant.

Avantages:

Son fantastique Microphone intégré Basses exceptionnelles

Meilleur haut-parleur haut de gamme

Bose SoundLink Revolve+

L’argent peut acheter le meilleur

Les magnifiques sons graves de Bose SoundLink Revolve+ ne sonnent jamais boueux, ce qui fait de l’écoute de n’importe quelle musique un vrai régal.

Meilleure radio intégrée : haut-parleur Bluetooth Sbode

Source : iMore

Je sais que cela peut sembler étrange, mais certaines personnes (y compris moi-même) aiment toujours écouter la radio. Le tuner FM intégré sur le haut-parleur Bluetooth Sbode permet de capter facilement votre station locale préférée. Ce haut-parleur bon marché n’a peut-être qu’une autonomie de 8 heures, mais il sonne plutôt bien pour le prix. De plus, si vous possédez deux haut-parleurs Bluetooth Sbode, vous pouvez les coupler, ce qui augmente votre sortie sonore et crée un véritable système stéréo sans fil.

Avantages:

Tuner FM Paire stéréo bon marché avec deux haut-parleurs

Meilleure radio intégrée

Haut-parleur Bluetooth Sbode

Pour les amateurs de radio

Non seulement vous pouvez capter vos stations FM préférées, mais l’indice IPX6 signifie qu’il peut gérer les éclaboussures.

En bout de ligne

Bien qu’il existe de nombreux haut-parleurs Bluetooth pour iPhone, il est difficile de faire correspondre tout ce que Ultimate Ears Boom 3 a à offrir. Son design beau mais robuste lui assure non seulement une belle apparence, mais vous pouvez également l’utiliser n’importe où, grâce à son indice de protection IP67. De plus, lorsque vous souhaitez augmenter le volume, vous pouvez coupler jusqu’à 150 autres haut-parleurs Boom et vraiment faire vibrer la fête.

Pour couronner le tout, l’Ultimate Ears Boom 3 n’est pas en reste en matière de qualité sonore. Il sonne très bien dès la sortie de la boîte, et même à des volumes élevés, il reste clair sans basses boueuses ni aigus ressemblant à de l’étain.

