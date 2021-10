Meilleurs haut-parleurs pour Chromebooks 2021

Meilleur

Les Chromebooks sont parfaits pour des tâches telles que travailler dans Google Docs ou faire un peu de navigation sur le Web, mais avec de nombreux modèles dotés de charnières pivotantes sophistiquées qui se tiennent comme un chevalet, ils constituent également d’excellents écrans de cinéma. La vidéo en streaming est un excellent moyen d’utiliser votre Chromebook, mais il y a un inconvénient : le son est souvent nul. Et ce n’est pas non plus une bête noire des Chromebooks d’entrée de gamme, car vous verrez également le même problème sur certains des meilleurs Chromebooks. Naturellement, il est difficile d’inclure des haut-parleurs au son décent dans un ordinateur portable mince et léger. Cependant, la solution (heureusement) est simple : des haut-parleurs externes. Voici une sélection des meilleurs haut-parleurs Chromebook qui non seulement sonnent bien, mais fonctionneront également avec votre machine sans aucun problème.

Son Bluetooth portable en plein essor : Harmon Kardon Onyx Studio 6



Le Harmon/Kardon Onyx Studio 6 est l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth que l’on puisse acheter. Ses basses éclatantes et sa clarté sonore sont des éléments essentiels de l’expérience Harmon/Kardon, et la possibilité de se connecter non seulement à votre Chromebook, mais à un deuxième appareil, tel qu’un téléphone portable pour prendre des appels, est inestimable. Le haut-parleur est également livré avec huit heures d’autonomie par charge, il est donc idéal pour les fêtes. Ai-je oublié de mentionner que vous pouvez configurer deux de ces enceintes en configuration stéréo à l’aide de l’application HK Connect ?

Simple et épuré : les enceintes multimédias Cyber ​​Acoustics CA-2014



Ces haut-parleurs de base de Cyber ​​Acoustics sont un excellent moyen d’obtenir plus de son de votre Chromebook sans vous ruiner. Il n’y a pas d’extras ou d’astuces sophistiquées ici – juste un bon ensemble d’enceintes plug-and-play à un prix avantageux. De plus, ils sont petits et ne prendront donc pas beaucoup de place sur votre bureau.

Meilleur choix portable : OontZ Angle 3 Ultra



Si vous voulez quelque chose avec du punch, mais assez petit pour tenir dans votre poche, l’OontZ Angle 3 Ultra devrait être sur votre radar. L’OontZ Angle 3 Ultra a une portée Bluetooth de 100 pieds et peut être configuré pour un son stéréo sans fil. Il offre une autonomie de lecture robuste de 20 heures sur une seule charge, ou vous pouvez également connecter le haut-parleur à votre Chromebook via un câble auxiliaire de 3,5 mm pour un son passif.

Obtenez votre basse ici : Système audio Cyber ​​Acoustics CA-3602 2.1



Un ensemble de haut-parleurs élégants et étonnamment puissants (30 watts avec 62 watts de crête) séparera bien l’audio stéréo, et le subwoofer 5,25 pouces inclus se place hors de vue et pompe les basses. La configuration est simple : il vous suffit de connecter la rondelle de contrôle au port audio 3,5 mm de votre Chromebook. Des commandes pratiques de volume et de basses, ainsi qu’un interrupteur principal marche/arrêt, sont intégrés au boîtier de commande, de sorte que tous les réglages sont à portée de main.

Immersion THX : système d’enceintes Logitech Z623 400 watts pour la maison



Si votre Chromebook est l’élément principal de la configuration de votre bureau à domicile, vous aurez besoin de haut-parleurs de qualité pour les accompagner. Le Logitech Z623 est un ensemble d’enceintes stéréo 2.1 certifié THX qui se connecte à votre Chromebook via un câble audio 3,5 mm, et il peut donner vie à votre musique et vos films avec un son de qualité studio.

Son surround… parce que pourquoi pas ? : Logitech Surround Sound Speaker Z506



D’accord, cela peut être exagéré pour un Chromebook typique, mais si vous avez un Chromebook haut de gamme capable de gérer la vidéo 4K, comme le Lenovo Yoga c630, cela a un peu plus de sens. Le z506 se connecte via une entrée de 3,5 mm, ce qui signifie qu’il n’y a pas de retard dans la transmission audio. Cela le rend parfait pour un bureau à domicile lorsque vous vous détendez, écoutez de la musique ou diffusez un film après une longue journée de travail.

Si nous faisons des suggestions…

Aucune de ces enceintes n’est un mauvais choix. Absolument aucun. Cependant, en fonction de vos besoins, vous seriez tenté d’aller dans une direction particulière lorsque vous choisissez le choix d’enceintes « parfait » pour votre Chromebook ou votre configuration Chromebook.

Si vous recherchez la portabilité avec un son de qualité d’une marque éprouvée, le Harmon Kardon Onyx Studio 6 de Samsung devrait être votre choix. La basse donne des coups de pied – et je veux dire des coups de pied. Une seule de ces enceintes a suffisamment de son pour remplir une pièce de taille moyenne, et sa poignée de transport facilite son transport.

Si vous recherchez le plus simple des branchements simples : les haut-parleurs multimédia CA-2014 de Cyber ​​Acoustics sont là pour vous. Ils sont petits, compacts et sans prétention. Ils sont la quintessence du « restez simple, stupide », et c’est pourquoi vous adorerez ces haut-parleurs. Ils sont la simplicité à son meilleur.

Si vous envisagez de faire du Chromebook la pièce maîtresse de votre bureau à domicile, découvrez les haut-parleurs stéréo Z623 2.1 de Logitech. Le Z623 offre un son certifié THX pour améliorer le son de tout ce que vous regardez ou écoutez sur votre Chromebook, avec des basses nettes qui vont certainement secouer la pièce.

