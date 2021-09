Meilleurs haut-parleurs sans fil 2021 | iPlus

Meilleur

haut-parleurs sans fil iMore 2021

Un haut-parleur sans fil est le seul moyen de jouer votre musique fort et fièrement de nos jours. Vous pouvez diffuser de la musique à partir d’un appareil mobile, d’un décodeur tel qu’une Apple TV ou Amazon Fire TV, ou en utilisant le système interne du haut-parleur. De nombreux haut-parleurs sans fil répondent également aux commandes vocales à l’aide d’assistants numériques comme Alexa. Le meilleur haut-parleur sans fil aujourd’hui est le Bose SoundLink Color II. Les tonalités et le volume sont de premier ordre, le prix juste et la configuration est rapide. Cinq modèles figurent en tête de notre liste des meilleurs haut-parleurs sans fil cette année. Vérifions-les.

Meilleur dans l’ensemble : Bose SoundLink Color II

Source : Bose

La portabilité et le grand son règnent en maître dans notre premier choix, le Bose SoundLink Color II. Ce haut-parleur robuste de Bose a un extérieur en silicone doux au toucher, résistant à l’eau et facile à saisir, ce qui en fait le meilleur haut-parleur sans fil de notre liste pour ceux qui aiment jouer de la musique à l’intérieur et à l’extérieur.

La batterie interne au lithium-ion dure huit heures dans le SoundLink, et c’est notre seul reproche. Ce modèle Bluetooth Bose se recharge rapidement, mais la durée de vie de la batterie pourrait être meilleure. Sur le plan positif, le SoundLink II se couple instantanément avec votre iPhone, iPad, Android et d’autres haut-parleurs SoundLink. Mieux encore, le SoundLink II fonctionne avec n’importe quel assistant intelligent qui alimente votre téléphone.

Le Bose SoundLink Color II est disponible en cinq couleurs : bleu, jaune néon, rouge, blanc et noir. Ce haut-parleur de petite taille est portable, résiste aux intempéries et aux voyages, et produit un son riche seul ou lorsqu’il est associé à un autre SoundLink. Si vous voulez une enceinte sans fil utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur, jetez maintenant le Bose SoundLink Color II dans votre panier.

Avantages:

Son puissant et complet Portable Robuste Couplage facile Résistant à l’eau

Meilleur dans l’ensemble

Bose SoundLink Color II – Enceinte sans fil

Un portable intérieur/extérieur

La durée de vie de la batterie est de 8 heures, le prix est intéressant et le SoundLink II offre un son puissant dans un boîtier minuscule et résistant à l’eau.

Source : Sony

Si vous rêvez de basses puissantes, vous voulez l’enceinte sans fil Sony SRS-XB43 EXTRA BASS. Il produit des basses solides et un son équilibré, et diffuse via Bluetooth. Un mélangeur d’égaliseur intégré vous permet de contrôler la quantité ou le peu de basses émises par cette enceinte portable. Il est incroyablement fort en soi, mais peut également être connecté à jusqu’à 100 autres haut-parleurs Sony à l’aide de leur application gratuite Party Connect.

Et si vous voulez qu’un spectacle de lumière accentue votre musique, Sony le fait aussi. Vous pouvez faire rebondir les lumières stroboscopiques multicolores sur la section médiane du haut-parleur, afficher des barres LED sur les côtés ou les éteindre complètement. Vous ne serez jamais à court de jus avec le Sony. La batterie dure 24 heures et se recharge via USB ou USB-C.

Nous aimons les basses profondes et percutantes du Sony, le tweeter dédié et sa durabilité. Il a un indice d’étanchéité IP67 et résiste également à la poussière, à l’eau et aux gouttes. Notre seul reproche est que vous devez télécharger une application compagnon pour tirer le meilleur parti de cette enceinte. Sans l’application, vous obtiendrez une expérience sonore déséquilibrée qui vous laissera en redemander. Si ce n’est pas un problème, vous adorerez les basses tonitruantes et la portabilité du Sony.

Avantages:

Basses énormes Excellente qualité de fabrication Indice de protection IP67 Synchronisation jusqu’à 100 haut-parleurs Autonomie de 24 heures

Les inconvénients:

Doit télécharger l’application compagnon pour ajuster les paramètres

Meilleure basse

Sony SRS-XB43 EXTRA BASS – Enceinte sans fil

Un haut-parleur portable et étanche.

Du bord de la piscine au bureau, le Sony EXTRA BASS offre un son étonnamment fort et plein.

Meilleures enceintes de fête : JBL Pulse 4

Source : JBL

Vous obtiendrez un son immersif et un spectacle de lumière avec le JBL Pulse 4. Il s’agit d’un haut-parleur Bluetooth portable avec un indice d’étanchéité IPX7. Le Pulse 4 s’associe facilement avec d’autres haut-parleurs Pulse 4, ce qui vous permet de monter la musique et de diffuser largement le son.

La musique est diffusée sans fil depuis votre iPhone, tablette ou autres appareils compatibles Bluetooth vers le Pulse 4. La portée sans fil est d’environ 40 pieds, vous n’avez donc pas besoin de vous tenir à côté du Pulse 4 pour contrôler les lumières ou le son. Et avec un indice d’étanchéité IPX7, ce sera un grand succès lors de votre prochaine fête au bord de la piscine.

Ma seule plainte est que le JBL Pulse 4 ne se synchronise pas avec les Pulses de la génération précédente. Si vous possédez un modèle antérieur de génération 2 ou 3, l’appairage ne fonctionnera pas. Vous devez avoir au moins deux Pulse 4 pour profiter de cette fonctionnalité. Dommage pour un haut-parleur par ailleurs excellent avec une fonction d’éclairage LED cool.

Avantages:

Lumières LED à 360 degrés d’autonomie de 12 heures S’associe à d’autres haut-parleurs Bluetooth Étanche

Les inconvénients:

Ne se synchronise pas avec les modèles de la génération précédente

Les meilleurs orateurs de fête

JBL Pulse 4 – Enceinte sans fil

Un son étanche un spectacle de lumière

Un haut-parleur sans fil LED au look cool avec un son fluide, Bluetooth et 12 heures de lecture.

Meilleure enceinte intelligente : Marshall Stanmore II

Source : Maréchal

Si vous voulez un son et une intelligence supérieurs, optez pour le Marshall Stanmore II. L’application Marshall gratuite vous permet de contrôler le volume et la sortie sonore sans lever le petit doigt, ou vous pouvez utiliser les commandes analogiques intégrées sur ce haut-parleur sans fil au look rétro.

En tant qu’enceinte intelligente, la Stanmore II obtient des notes élevées. Il est livré avec Alexa intégré. Si vous ne voulez pas que votre haut-parleur écoute, vous pouvez activer la sourdine vocale et vous concentrer sur la musique. Le Stanmore II fonctionne en Wi-Fi, pas en Bluetooth. Il est parfait pour l’arrière-cour ou pour la maison, mais il est moins fonctionnel sans Bluetooth lorsque vous êtes loin de chez vous.

Et c’est cher. Il n’y a pas moyen de contourner le prix élevé. Pour la qualité sonore A1, cependant, c’est l’un des meilleurs du marché. Les basses et les aigus sont parfaitement équilibrés, et cette chose pompe des rythmes dans les grands et les petits espaces.

Avantages:

Superbe son Prise en charge Alexa Analogique et contrôlable par application Excellente sortie des basses

Meilleur haut-parleur intelligent

Marshall Stanmore II – Enceinte sans fil

Un haut-parleur intelligent avec un son incroyable

Le Stanmore II de Marshall a un son exquis, Alexa intégré et a l’air si bien.

Meilleure barre de son : Bose Smart Soundbar 300

Source : Bose

La Bose Smart Soundbar 300 est une barre de son sans fil simple à utiliser qui s’intègre parfaitement à Apple AirPlay. Il s’associe également à d’autres enceintes Bose pour une écoute multiroom en son surround. Les basses sont riches et profondes et produisent un son bien meilleur que les haut-parleurs de votre téléviseur ne le pourraient jamais.

Le contrôle intelligent est intégré, vous pouvez donc utiliser la barre de son en mains libres en utilisant uniquement votre voix. La Bose Smart Soundbar 300 est livrée avec Amazon Alexa et Google Assistant. Pour ceux qui préfèrent l’expérience tactile d’une télécommande, cela est également standard. La Smart Soundbar 300 s’associe à votre iPhone ou iPad et diffuse de la musique en continu via Bluetooth, Wi-Fi, Apple AirPlay 2 ou Spotify Connect.

Le seul inconvénient ici est le prix. Le Bose n’est pas bon marché, mais la configuration est simple, l’appariement fonctionne comme un rêve, le son est impressionnant et cet appareil élégant s’intègre dans n’importe quel décor. Si vous voulez la meilleure barre de son que vous puissiez acheter, optez pour Bose.

Avantages:

Excellent son Contrôlez votre téléviseur avec Alexa ou Google Assistant Fonctionne avec les haut-parleurs Bose Design discret AirPlay 2

Meilleure barre de son

Bose Smart Soundbar 300 – Enceinte sans fil

Une excellente enceinte de salon.

La Bose Smart Soundbar 300 offre un son exceptionnel et prend le contrôle total de votre téléviseur. Parfait pour n’importe quel salon.

En bout de ligne

Les systèmes de haut-parleurs sans fil sont parfaits pour diffuser de la musique dans toute votre maison ou votre jardin tout en évitant les configurations de câblage coûteuses et chronophages. Pour certaines enceintes, cela signifie également que vous pouvez les emporter partout où vous allez ou écouter de la musique à partir de n’importe quel appareil que vous possédez.

Le Bose SoundLink Color II est le roi actuel de la colline pour les haut-parleurs sans fil, simplement parce que c’est la meilleure option pour la plupart des gens. Il offre un son riche, se couple instantanément avec iOS et Android, est suffisamment petit pour être rangé dans un sac à dos et résiste aux intempéries.

La durée de vie de la batterie du SoundLink II pourrait être améliorée. Il peut tenir environ huit, assez longtemps pour un barbecue dans la cour ou une séance de gym. Pourtant, il ne résiste pas à la concurrence dans le domaine des batteries. En dehors de cela, nous aimons tout petit SoundLink II pour sa construction robuste, son son solide et sa compatibilité avec d’autres haut-parleurs Bose.

Procurez-vous le Bose SoundLink Color II et emportez un son puissant avec vous lorsque vous êtes en déplacement.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Jodi Owan fonctionne derrière un clavier et une caméra. Retrouvez-la sur Instagram ou son site internet.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.