Meilleurs hébergeurs VPS de 2021

Les packages d’hébergement Web partagé standard sont bon marché et conviviaux, mais ils sont également lents, rigides et n’ont pas la puissance ou les fonctionnalités dont les utilisateurs professionnels et professionnels ont souvent besoin.

Si vous avez besoin de plus qu’un hôte de base mais que vous ne pouvez pas vous permettre un serveur dédié ou que vous ne voulez pas faire face à la complexité de ces bêtes, l’hébergement VPS (Virtual Private Server) pourrait être un choix judicieux.

L’achat d’un plan VPS signifie que vous obtenez votre propre environnement de serveur virtuel. Vous avez un contrôle total sur le système d’exploitation, les extensions et les applications que vous installez, ainsi que tous leurs paramètres. Chaque serveur physique hébergera toujours plusieurs clients VPS, mais pas autant qu’avec l’hébergement partagé, et chaque VPS se verra généralement attribuer une part de ressources clés – RAM, espace de stockage, cœurs de processeur – pour leur seul usage.

Cela peut être plus facile à gérer que vous ne le pensez. De nombreux plans VPS incluent des outils standard tels que cPanel pour vous aider à surveiller et à configurer votre site. Certains hébergeurs géreront le service pour vous, en surveillant les problèmes tels qu’un service en panne et en les corrigeant dès qu’ils sont détectés.

Les prix et les spécifications des VPS varient de quelques dollars par mois à des centaines, selon vos besoins. Il y a beaucoup de choix, mais ne paniquez pas – notre liste des cinq meilleurs fournisseurs de VPS vous orientera dans la bonne direction.

1. Hostgator

Meilleur hébergement Web VPS dans l’ensemble

Raisons d’acheter

+ Bande passante illimitée+ 200 $ de crédit de recherche+ Garantie de remboursement de 45 jours

Hostgator propose une gamme impressionnante de services d’hébergement, allant des domaines aux serveurs dédiés à des prix très compétitifs et soutenus par une garantie de disponibilité de 99,9%. Cela s’applique autant à leur hébergement VPS qu’à toutes leurs autres options d’hébergement.

Hostgator propose trois plans d’hébergement VPS spécifiques, à commencer par le Snappy 2000, qui est livré avec 2 Go de RAM, 2 cœurs de processeur et 120 Go d’espace disque. Les allocations sont généreuses et devraient accueillir tous les sites Web, sauf les plus exigeants.

Une mise à niveau à partir de cela, si nécessaire, est le Snappy 4000, qui met à niveau la RAM à 4 Go et le stockage à 165 Go. Pour les sites plus exigeants qui ne nécessitent pas encore leur propre serveur, vous pouvez opter pour le Snappy 8000, qui est livré avec 8 Go de RAM, 4 cœurs de processeur et 240 Go de stockage.

Le prix dépend de si vous payez mensuellement ou si vous vous engagez dans l’un de leurs plans annuels. Par exemple, le plan d’hébergement Snappy 2000 VPS coûte 29,95 $ si vous ne voulez payer que de mois en mois, mais si vous vous engagez sur un contrat de 3 ans, il ne coûte que 19,95 $ par mois.

Les avantages supplémentaires incluent une garantie de remboursement de 45 jours, sans parler des transferts gratuits pour les nouveaux comptes dans le premier mois suivant votre inscription. Il y a beaucoup à aimer ici compte tenu de l’impact minimal sur votre portefeuille, si vous êtes heureux de vous engager.

2. Bluehost

Un bon choix pour tous les utilisateurs.

Raisons d’acheter

+Service puissant et compétent+Grand support

Raisons à éviter

-Les extras vous coûteront

Bluehost existe depuis un certain temps et a toujours proposé des plans puissants à une variété d’utilisateurs, et leur gamme VPS n’est pas différente.

Vous avez le choix entre trois forfaits, le forfait le moins cher commençant à 17,99 $ par mois pour le premier terme et à 29,99 $ par mois lors du renouvellement. Cela vous donne 2 cœurs de processeur (2x Xeon Gold 5220), 30 Go de stockage SSD, 2 Go de RAM, 1 To de bande passante et une adresse IP. Le plan de premier plan appelé Ultimate, vous offre 4 cœurs de processeur (2x Xeon Gold 5222), 120 Go de stockage SSD, 8 Go de RAM, 3 To de bande passante et deux adresses IP, et il est au prix de 57,99 $ par mois pour le premier terme et 119,99 $ par mois au renouvellement.

Tous les plans sont livrés avec un certificat SSL gratuit et un domaine d’un an. Vous obtenez également des sous-domaines et des comptes de messagerie illimités, et cPanel est également inclus. La confidentialité et la protection du domaine, et SiteLock sont classés comme des modules complémentaires facultatifs, vous devrez donc payer un supplément si vous en avez besoin.

Le support est disponible 24h/24 et 7j/7, donc si vous rencontrez des difficultés, vous pourrez les appeler à tout moment de la journée. Dans l’ensemble, Bluehost est un fournisseur compétent pour les débutants et les utilisateurs expérimentés, ils valent donc vraiment la peine d’être essayés.

3. Calcul iDrive

Nouvel acteur sur le marché, et c’est bien

Raisons d’acheter

+Forfaits flexibles+Bon prix

Raisons à éviter

-Pas d’assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7

iDrive est un fournisseur de stockage cloud incroyable et avec iDrive Compute, la société propose également une excellente offre VPS.

Il existe des plans de CPU partagés et des plans de CPU dédiés. Naturellement, le partage est moins puissant mais plus abordable et c’est un bon choix si vous n’avez pas besoin de trop de ressources. La configuration la moins puissante que vous puissiez obtenir avec un processeur partagé est de 1 processeur, 1 Go de RAM, 40 Go de stockage NVMe et 1 To de bande passante. La configuration la plus puissante disponible vous offre 32 CPU, 64 Go de RAM, 1280 Go de stockage NVMe et 12 To de bande passante. Le prix commence à seulement 6 $ pour la première année.

D’un autre côté, les plans de processeurs dédiés sont plus chers, mais vous obtenez plus de ressources et vous ne les partagez avec personne. Le prix du processeur dédié commence à partir de 48 $ pour la première année, avec un renouvellement à 480 $ par an. Les packages vont de 2 CPU, 4 Go de RAM, 25 Go de stockage NVMe et 72 To de bande passante, à 8 CPU, 32 Go de RAM, 480 Go de stockage NVMe et 480 To de bande passante.

La société possède des serveurs dans plus de 20 emplacements, et tous les plans sont fournis avec une sauvegarde sécurisée, une gestion des utilisateurs, un stockage par blocs et des instantanés à la demande. Si vous rencontrez des problèmes, le support client peut être contacté par e-mail, chat en direct 24h/24 et 7j/7 et par téléphone. Malheureusement, l’assistance téléphonique n’est pas disponible 24h/24 et 7j/7.

4. Hébergement InMotion

Poésie VPS ? InMotion est certainement un fournisseur solide…

Raisons d’acheter

+Bon matériel+Allocations de ressources généreuses+Fonctionnalités intelligentes

Découvrez quelques fournisseurs d’hébergement VPS et il est facile de se laisser tenter par des tarifs bas, mais ne vous y trompez pas : les entreprises utilisent toute une gamme d’astuces pour réduire leurs frais.

Les spécifications matérielles d’un produit de démarrage sont souvent maintenues à un niveau irréaliste, par exemple, pour maintenir le prix au plus bas. Les éléments importants – sauvegardes, cPanel – peuvent être des extras coûteux. Et même dans ce cas, le taux global peut ne s’appliquer que si vous payez d’avance pour deux ou trois ans, augmentant considérablement lors du renouvellement.

L’hébergement InMotion est rafraîchissant et différent. Son plan de base VPS 2 Go a un prix spécial de 6 mois de 17,99 $/mois ! Le produit a de meilleures spécifications – 2 Go de RAM, 45 Go de stockage SSD, 4 To de bande passante, 1 IP dédiée – que certains plans haut de gamme d’autres fournisseurs, les sauvegardes et une licence cPanel sont incluses gratuitement, et il y a un remboursement de 90 jours garantie.

Une récente actualisation VPS d’InMotion Hosting apporte des cœurs de processeur dédiés à leurs plans VPS. Le VPS de 2 Go offre deux cœurs de processeur complets avec des options allant jusqu’à 14 cœurs !

Les bonus de bienvenue incluent une fonctionnalité appelée Launch Assist, ce qui signifie essentiellement que vous disposez de deux heures de temps libre avec l’un des administrateurs de serveur d’InMotion. Que vous ayez besoin de modifier les paramètres de domaine, de configurer cPanel, de migrer WordPress ou des fichiers de base de données, ils peuvent vous aider à faire le travail.

Mettez tout cela ensemble et vous obtenez un ensemble très performant de plans d’hébergement VPS. Si vous préférez un package avec des surprises inattendues plutôt que des pièges cachés, nous essayerons InMotion.

5. Vents hôtes

Options d’hébergement VPS géré et non géré

Raisons d’acheter

+Large gamme de plans+Options de configuration impressionnantes

Raisons à éviter

-Le plan d’entrée de gamme est un peu sous-alimenté

Certains hébergeurs VPS se concentrent sur les utilisateurs novices, d’autres se tournent vers les grandes entreprises, mais Hostwinds fait de son mieux pour plaire à tout le monde. Cela signifie offrir à la fois des plans gérés et non gérés.

De plus, avec la prise en charge des variantes Linux habituelles – CentOS, Ubuntu, Fedora, Debian – vous pouvez choisir Windows Server 2008, 2012 ou 2016 pour seulement 5 $ par mois. C’est un très bon rapport qualité-prix, et si vous êtes plus familier avec Windows que Linux, cela pourrait vous éviter de nombreux problèmes de gestion plus tard.

Les plans Linux VPS gérés commencent à partir de 8,24 $ pour 1 cœur et 1 Go de RAM, ce qui est un peu bas mais décent pour les sites Web de démarrage, avec des plans augmentant les allocations de ressources à un prix raisonnable.

Pour Linux non géré, les plans commencent à partir de seulement 4,99 $ pour la même spécification de 1 cœur et 1 Go de RAM. Cependant, il existe beaucoup plus de plans d’hébergement VPS disponibles pour Linux non géré, le niveau supérieur offrant jusqu’à 16 cœurs et 96 Go de RAM.

Les plans Windows suivent un schéma similaire, bien que pour les VPS gérés avec un seul cœur et 1 Go de RAM, le prix commence un peu plus à 12,74 $. Les options non gérées sont similaires en termes de spécifications à Linux non géré, bien que le prix soit à nouveau un peu plus élevé à 10,99 $ par mois.

Peu importe ce que vous recherchez, Hostwinds offre beaucoup de choix.

6. Web liquide

Une tenue qui mise sur la qualité, mais à un coût

Raisons d’acheter

+Options de configuration de premier ordre+Service et assistance de qualité

Raisons à éviter

-Du côté cher

Liquid Web est un fournisseur d’hébergement Web haut de gamme qui propose des solutions gérées de qualité supérieure depuis plus de 20 ans et gère désormais 500 000 sites pour plus de 32 000 clients dans le monde.

La société n’essaie pas de battre la concurrence en termes de prix, mais se concentre plutôt sur la fourniture de produits complets qui fourniront des résultats de qualité.

Le plan Liquid Web le moins cher peut coûter 59 $ par mois (vous pouvez le réduire à 15 $ par mois en payant pour 2 ans), par exemple, mais cela vous donne 2 Go de RAM, 40 Go de stockage, une bande passante très généreuse de 10 To et une sauvegarde de 100 Go .

Il existe de nombreuses options de configuration. Au lieu de simplement vous dire que vous obtenez CentOS 7, Liquid Web vous permet de sélectionner CentOS 6, Debian 8, Ubuntu 14.04 ou 16.04, et souvent avec plusieurs options : cPanel, Plesk, CloudLinux et plus encore.

Il s’agit également d’un produit géré. Liquid Web prend entièrement en charge le système d’exploitation de base et l’équipe d’assistance restaurera de manière proactive les services défaillants dès qu’ils seront détectés. Obtenir un VPS géré avec d’autres fournisseurs peut vous coûter 30 $ de plus par mois, voire plus.

Si votre VPS a toujours des problèmes, il existe une assistance rapide 24h/24 et 7j/7, assurée par des professionnels compétents qui feront de leur mieux pour résoudre vos problèmes rapidement.

Liquid Web n’a peut-être pas les prix les plus attrayants, mais il est toujours moins cher que beaucoup d’autres compte tenu des fonctionnalités que vous obtenez, et l’excellent support aidera à assurer le bon fonctionnement de votre site sur toute la ligne.

