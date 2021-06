Meilleurs hubs USB-C pour Chromebooks 2021

Meilleur

Les Chromebooks sont légers, souples et durables. Pourtant, alors que de plus en plus de Chromebooks abandonnent les ports USB-A et de lecture de cartes pour des ports USB-C multifonctionnels et évolutifs, les utilisateurs sont confrontés à un choix : vous pouvez essayer de mettre à niveau tous vos périphériques vers USB-C, ou vous pouvez obtenir un Hub USB-C et continuez à utiliser votre clavier USB-A et à extraire des photos des cartes SD de votre appareil photo. De nombreux concentrateurs USB-C prennent également en charge les moniteurs HDMI, Ethernet et la charge Power Delivery, donc quels que soient vos besoins, il existe un excellent concentrateur USB-C pour vous ! Voici quelques-uns des meilleurs concentrateurs USB-C Chromebook que vous pouvez acheter dès maintenant.

Périphériques USB-C : Anker USB C Hub, adaptateur de concentrateur USB C PowerExpand+ 7-en-1



Anker propose une large gamme de concentrateurs USB-C, mais celui-ci se démarque. En plus d’avoir un port PD pour le chargement direct, il y a aussi un port de données supplémentaire pour brancher un périphérique USB-C comme un lecteur flash USB-C ou un clavier.

28 $ sur Amazon

Puissant de poche : Hub Uni USB-C



Ce hub de la taille d’une carte de crédit vous permet d’échanger le câble hôte contre un câble C-à-C plus long et de garder le hub sur votre bureau pendant que votre ordinateur portable repose sur un support surélevé. Il existe également en deux tailles : un 6-en-1 sans Ethernet et un 8-en-1 avec Ethernet.

34 $ chez Amazon (6-en-1) 40 $ chez Amazon (8-en-1)

Large compatibilité et ports : AUKEY CBC71 Hub USB C 8 en 1 avec port Ethernet



Il s’agit d’un autre raffinement de notre précédent hub USB-C préféré, l’Aukey Link PD, mais ce modèle ajoute un port Ethernet mais est en quelque sorte plus abordable. Vous disposez également de 3 ports USB-A, d’une charge pass-through USB-C de 100 W, d’emplacements pour cartes HDMI, SD et microSD 4K.

44 $ chez AUKEY

Juste l’essentiel : adaptateur multiport de concentrateur USB-C enfichable 7 en 1



Plugable est mieux connu pour ses stations d’accueil, mais il constitue également un concentrateur USB-C étonnamment performant et compact pour un excellent prix. Si vous avez besoin d’un hub pour connecter un moniteur et quelques périphériques, il est difficile de battre la valeur et la durabilité du Plugable 7-in-1.

27 $ sur Amazon

Ethernet pour la stabilité : Hub USB C VAVA, adaptateur USB C 8-en-1



Le Wi-Fi dans votre dortoir est-il nul ? Avez-vous besoin d’une connexion Internet à haut débit constante pendant que vous diffusez une conférence extrêmement importante pour le travail ? Ensuite, vous avez besoin d’un hub USB-C avec Ethernet. Alors que la plupart d’entre eux vous rapporteront un joli centime, VAVA en intègre un dans son hub 8-en-1 tout en maintenant des prix raisonnables.

40 $ sur Amazon

Connexions compactes : HooToo 6-en-1 USB-C Hub



Ce hub arbore la plupart des mêmes ports que l’AUKEY dans un hub plus étroit et plus abordable. Le port HDMI prend en charge la sortie 4K, la charge directe prend en charge des vitesses de 100 W et le boîtier en aluminium portera mieux les rayures et les éraflures que le plastique noir d’Aukey.

23 $ sur Amazon

Long et maigre : Anker PowerExpand 6-en-1 USB-C PD Hub Ethernet



Ce hub élégant d’Anker n’a que deux ports USB-A, mais il compense cela en proposant également HDMI, Ethernet et la possibilité de brancher un périphérique USB-C en plus du port USB-C pour le chargement direct. . Cela signifie que vous obtenez exactement les ports dont vous avez besoin, un peu de pérennité et pas de perte d’espace.

46 $ sur Amazon

Câble super long : Hub Uni USB-C avec cordon de 1,2 m



Besoin d’accéder à certains périphériques de votre Chromebook sans encombrer tout juste à côté ? Ce hub est doté d’un cordon de 48 pouces pour que vous puissiez glisser les câbles de votre clavier, de votre webcam USB et de votre microphone hors de vue, hors de l’esprit. N’oubliez pas que ce hub n’a pas de pass-through USB-C pour recharger votre Chromebook.

23 $ sur Amazon

Entre le dock et le hub : Anker PowerExpand 12-en-1 USB-C PD Media Dock



Il s’agit techniquement d’une station d’accueil, mais elle est alimentée par Power Delivery, tout comme les hubs USB-C et est plus petite pour un hub, donc je la considère comme un juste milieu entre les hubs légers et les docks imposants et coûteux. Vous disposez de trois ports USB-A, d’une sortie vidéo HDMI et DisplayPort, de slots SD et microSD, d’Ethernet et de la possibilité de le garder à l’écart.

90 $ sur Amazon

Choisissez le hub qui vous convient

Source : Ara Waggoner / Android Central

Les hubs Anker PowerExpand+ 7-en-1 et Uni USB-C offrent essentiellement le même hub en deux versions : avec et sans Ethernet. Je suis extrêmement reconnaissant pour le choix car Ethernet ajoute généralement du volume et augmente toujours le prix. D’un autre côté, si vous vivez quelque part avec un excellent Wi-Fi, vous ne devriez pas avoir à payer la taxe Ethernet à moins que vous ne le vouliez comme sauvegarde. La durabilité d’Anker contribue également à lui donner un avantage si vous voyagez avec votre hub et en avez besoin pour résister au barrage à l’intérieur de votre trou noir d’un sac à dos.

Depuis que j’ai eu le hub Uni USB-C il y a deux ans, j’en ai été absolument amoureux. Je peux remplacer le câble court fourni avec un câble USB-C vers USB-C plus long pour organiser les câbles plus loin de mon Chromebook sur mon bureau debout (cela vous sera probablement utile si vous travaillez à domicile). Sachez simplement que si vous l’utilisez pour un moniteur externe, vous aurez besoin du meilleur câble USB-C évalué à 10 Gbit/s pour vous assurer que l’image ne bégaie pas. C’est aussi la taille d’une carte de crédit avec les câbles détachés, ce qui en fait l’un des hubs les plus faciles à emballer pour les voyageurs fréquents ou les étudiants.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Vous voulez quelque chose de plus costaud et de plus fixe pour votre bureau ? Vous pouvez envisager de passer d’un concentrateur USB-C à une station d’accueil à part entière. Les stations d’accueil ont généralement leur propre alimentation, une grande variété de ports et des câbles plus longs afin que vous puissiez garder votre bureau moins encombré.

Noter: À moins que vous ne sachiez que vous allez utiliser un casque à chaque fois que vous le branchez, vous voudrez peut-être éviter les concentrateurs USB-C avec une prise casque. Lorsque j’utilise des hubs et des stations d’accueil avec des prises casque, cela mélange parfois les entrées/sorties lors de l’utilisation de services d’appel vidéo comme Google Meet et Zoom.

