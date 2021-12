Meilleurs hubs USB-C pour iPad Pro 2021

Meilleur

Hubs USB-C pour iPad Pro iMore 2021

Depuis 2018, l’iPad Pro est passé au port USB-C universel pour le chargement et les accessoires. Avec ce seul port USB-C, vous avez plus d’options en ce qui concerne les périphériques à utiliser avec votre iPad Pro car il existe des hubs pour ajouter des ports USB 3.0, plus d’USB-C avec Power Delivery, des lecteurs de cartes SD, des sorties d’affichage HDMI , et plus. Bien qu’il existe plusieurs des meilleurs concentrateurs USB-C iPad Pro sur le marché, celui que nous pensons être le meilleur choix est l’adaptateur de concentrateur USB-C HyperDrive 9-en-1.

Meilleur dans l’ensemble : adaptateur de concentrateur USB-C HyperDrive 9 en 1

Source : Hyper

L’adaptateur de concentrateur USB-C HyperDrive 9-en-1 est un concentrateur qui se connecte directement au port USB-C de l’iPad Pro. C’est comme une petite brique avec une poignée qui l’aide à répartir le poids uniformément, empêchant ainsi la tension sur le port lui-même. Contrairement à de nombreux autres hubs USB-C, celui-ci a été conçu spécifiquement pour l’iPad Pro.

L’adaptateur de concentrateur HyperDrive USB-C comprend une alimentation de 60 W, Gigabit Ethernet, 4K HDMI, 3x USB 3.1, un lecteur SD et MicroSD et une prise audio de 3,5 mm. Ces ports devraient couvrir toutes les nécessités pour lesquelles vous auriez besoin d’un adaptateur sur l’iPad Pro. En ce qui concerne la connexion HDMI, elle prend en charge 1080p@60Hz, 2K@60Hz et 4K@30Hz.

Étant donné que l’HyperDrive est conçu pour être au même niveau que le reste de l’iPad Pro, le boîtier en aluminium est disponible en gris sidéral ou en argent pour s’adapter parfaitement à votre iPad Pro. Bien qu’il soit conçu spécifiquement pour l’iPad Pro, l’HyperDrive peut toujours fonctionner avec votre MacBook et d’autres appareils USB-C, il est donc assez universellement compatible.

HyperDrive propose également des poignées et des câbles d’extension en option pour cet adaptateur afin de permettre son utilisation avec des iPad Pro avec des protecteurs d’écran, des étuis et d’autres périphériques USB-C.

Avantages:

Fournit neuf ports Poignées et câbles en option pour travailler avec les boîtiers Vidéo d’une clarté cristalline via HDMI Compatible avec d’autres appareils

Les inconvénients:

L’iPad doit être en orientation paysage Vous avez besoin de mises à jour occasionnelles du micrologiciel pour le hub lui-même

Meilleur dans l’ensemble

Adaptateur de concentrateur USB-C HyperDrive 9 en 1 pour iPad Pro

Comme si conçu par Apple

L’adaptateur de concentrateur HyperDrive est en aluminium conçu pour s’adapter à votre iPad Pro, fournit neuf ports et dispose d’une charge directe.

Meilleur rapport qualité/prix : Hub USB-C 6 en 1 de Zedela

Source : Zédéla

Si vous avez un budget limité mais que vous voulez toujours un bon adaptateur de hub USB-C, alors vous devriez vérifier le hub USB-C 9-en-1 de Zedela.

Ce hub vous offre un total de neuf ports supplémentaires : 1 port LAN Ethernet RJ45 gigabit, 1 port USB-C vers HDMI (4K/30Hz), 1 port de charge PD de type C (87W), prise audio/micro 13,5 mm, 3 USB Port 3.0, 1 lecteur de carte SD et 1 lecteur de carte TF/Micro SD. Malheureusement, il se connecte via un câble. Donc, si cela ne vous dérange pas qu’un dongle soit suspendu à votre iPad Pro pendant que vous travaillez dessus, cela devrait aller. Le prix est également très abordable, compte tenu de ce que vous obtenez.

Ce hub est également compatible avec n’importe quel appareil USB-C, d’autant plus qu’il se connecte via un câble et n’est pas au ras de l’iPad Pro. Donc, si vous n’avez pas besoin de l’utiliser avec votre iPad Pro, vous pouvez l’utiliser avec votre MacBook USB-C ou d’autres appareils.

Avantages:

Prix ​​super abordable Livré avec six ports Compatible avec tout autre appareil USB-C Petite taille et portable

Les inconvénients:

Se connecte via un câble pour qu’il se bloque Pas de fente pour carte SD ou microSD

Meilleure valeur

Concentrateur USB-C 6 en 1 Zedela

Beaucoup d’options pour pas cher

Le prix est super, mais il est suspendu par un câble. Si cela ne vous dérange pas, vous obtiendrez toutes les bases, à l’exception de la carte SD.

Idéal pour la simplicité : adaptateur de hub Satechi Type-C Mobile Pro

Source : Satechi

Si vous voulez quelque chose de simple qui vous permet de connecter votre iPad pour afficher la vidéo sur un moniteur, alors cet adaptateur Pro Hub de Satechi fait le travail et plus encore.

Ce petit adaptateur simple se connecte directement au port USB-C de votre iPad Pro comme l’HyperDrive, mais il est un peu plus petit et ne dispose que de quatre ports : charge USB-C PD, HDMI 4K, USB 3.0 et prise audio 3,5 mm. Si vous n’avez pas besoin de transférer des photos ou des vidéos depuis une carte SD, ce hub est tout ce dont vous avez besoin, et le prix est plutôt bon.

L’adaptateur Satechi Mobile Pro Hub est conçu pour l’iPad Pro avec USB-C. Il est également fabriqué en aluminium et est disponible dans des couleurs assorties à la finition de votre iPad Pro, ce qui lui confère un aspect homogène. Bien entendu, ce hub fonctionnera également avec d’autres périphériques USB-C si besoin est.

Avantages:

Petit et compact avec des finitions homogènes Vous offre quatre ports supplémentaires Prix abordable Comprend le chargement USB-C Power Delivery Hautement compatible avec d’autres appareils USB-C

Les inconvénients:

Pas de fente pour carte SD ou microSD

Idéal pour la simplicité

Adaptateur de concentrateur Satechi Type-C Mobile Pro

Simplicité et abordabilité

Le hub de Satechi est simple et vous offre quatre ports tout en restant au ras de l’iPad Pro. Il manque un emplacement pour carte SD.

Meilleur confort : Baseus iPad Pro USB-C Hub et station d’accueil

Source : Baseus

Si vous voulez quelque chose qui soit pratique et rangé dans un coin, donc discret, alors le hub USB-C et la station d’accueil de Baseus sont faits pour vous.

Il se branche sur le port USB-C, mais la fiche est élégante et sort à un angle de 90 degrés, économisant de l’espace. Un câble court relie la prise au hub, et le hub lui-même se fixe au coin de votre iPad Pro. Avec cette conception peu encombrante, il reste à l’écart tout en vous offrant tous les ports dont vous avez besoin. Vous bénéficiez d’une sortie HDMI 4K, d’un chargement USB-C PD, d’un lecteur de carte SD, d’un port USB 3.0 et d’une prise casque 3,5 mm.

Le port de charge PD fournit jusqu’à 60 W de puissance, il n’y aura donc aucune raison de s’inquiéter de la durée de vie de la batterie. Vous obtenez un transfert de données rapide, une qualité d’image cristalline et des connexions stables, le tout dans un petit boîtier compact.

Avantages:

Conception petite et compacte Fournit six fonctions Se fond dans la conception de l’iPad Pro Passthrough USB-C Power Delivery

Les inconvénients:

Un seul port USB et USB-C

Meilleur confort

Hub et station d’accueil Baseus iPad Pro USB-C

Reste à l’écart

Ce hub compact reste à l’écart dans les coins tout en offrant six fonctions utiles.

En bout de ligne

Nous pensons que l’adaptateur de concentrateur USB-C HyperDrive 9-en-1 est la meilleure option pour ceux qui recherchent les meilleurs concentrateurs USB-C iPad Pro conçus spécifiquement pour l’iPad Pro. Il se connecte directement à l’iPad Pro et correspond parfaitement au design avec le corps et la finition en aluminium, donnant l’impression qu’Apple l’a conçu.

Il vous offre également six ports supplémentaires, y compris un emplacement pour carte SD, qui manque à toutes les autres options. Et si vous en avez besoin pour un autre périphérique USB-C, l’HyperDrive fonctionne toujours.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Christine Romero Chan est un utilisateur régulier d’iPad qui recherche toujours les meilleurs outils pour être productif en déplacement.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.