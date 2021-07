Meilleurs hubs USB-C pour MacBook Pro 2021

Meilleur

Hubs USB-C pour MacBook Pro iMore 2021

Les modèles actuels de MacBook Pro n’ont que des ports USB-C, y compris l’excellent MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020). Bien que l’USB-C soit une technologie fantastique, cela pourrait vous laisser souhaiter certaines de ces options de port manquantes (en particulier USB-A). Pour éviter toute frustration, assurez-vous de vous procurer un concentrateur USB-C afin de pouvoir toujours brancher tous vos accessoires Mac essentiels. Voici une liste des meilleurs hubs USB-C MacBook Pro.

Idéal pour la plupart des gens : Adaptateur multi-ports en aluminium USB C Satechi



Le favori du personnel

L’adaptateur multiport de Satechi ne prend pas en charge le transfert de données à haute vitesse ou les écrans double 4K. Mais il contient à peu près tout ce dont vous auriez besoin pour faire fonctionner vos périphériques avec votre MacBook Pro. Des choses comme les lecteurs de cartes SD et microSD, 4K HDMI, Gigabit et trois ports USB-A.

Excellent rapport qualité-prix : Anker USB C Hub pour MacBook, PowerExpand Direct



C’est le petit hub qui pourrait. Il est presque aussi puissant qu’une station d’accueil, mais coûte une fraction et ne prend pas autant de place. Il dispose de deux ports USB-A, d’un port HDMI, d’un lecteur de carte micro SD et SD, d’un port USB-C pour le transfert de données à haute vitesse et d’un port USB-C pour une alimentation jusqu’à 100 watts.

60 $ sur Amazon

La plupart des ports : Adaptateur TOTU 11-en-1 avec Ethernet



Avec USB 3.0 et USB 2.0, vous pouvez charger des appareils, connecter des disques durs externes, brancher un clavier et bien plus encore. Les ports HDMI et VGA vous permettent de vous connecter à un grand écran ou à un téléviseur pour une prise en charge 4K. En plus de tout cela, il y a aussi un port Gigabit Ethernet, des lecteurs de cartes TF et microSD et un port USB-C. Êtes-vous encore étourdi?

43 $ sur Amazon

Ultra-mince : HyperDrive Pro 8-en-2



Pour un hub élégant, jetez un coup d’œil au style de hub unique d’HyperDrive. Il s’enclenche directement dans vos deux ports MacBook Pro, le transformant en huit ports différents (y compris le remplacement des deux ports USB-C que vous avez perdus). Il prend en charge le transfert de données à 40 Gbp/s, l’affichage 5K, HDMI, SD, micro SD, mini DisplayPort et USB-A. Vous n’aurez plus jamais à faire pendre votre dongle du côté de votre MacBook Pro.

100 $ sur Amazon

Tout y est : Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Dock



Cette trouvaille impressionnante offre une connexion pour une large gamme d’appareils, y compris USB, HDMI, carte SD UHS-II, audio 3,5 mm, etc. Connectez et chargez des périphériques USB via USB-C haut débit (jusqu’à 10 Gb/s) et USB-A (jusqu’à 5 Gb/s).

250 $ sur Amazon

Offre économique : adaptateur de concentrateur USB C vilcome



Transformez un seul port USB C ou Thunderbolt 3 en un hub USB-C 8-en-1 avec 3x ports USB 3.0, 1x HDMI 4K, 1x port Ethernet Gigabit, 1x lecteur de carte SD, 1x emplacement pour carte microSD et 1x USB-C Port de charge Power Delivery.

28 $ sur Amazon

Meilleurs hubs USB-C MacBook Pro : lequel est fait pour vous ?

Les hubs sont conçus pour rendre votre MacBook Pro plus polyvalent, offrant plusieurs ports différents. Ils ont également tendance à être plus portables car ils sont plus légers et plus petits (et n’ont généralement pas besoin de leur propre prise murale). En ce qui concerne les concentrateurs USB-C, nous utilisons l’adaptateur multiport en aluminium Satechi USB-C car il est petit, polyvalent et fiable.

D’autres favoris, comme le vilcome 8-en-1 économique et le TOTU 11-en-1 à port lourd, sont également fortement recommandés. Lorsque vous choisissez un hub, assurez-vous qu’il offre les ports dont vous avez besoin et partez de là. N’achetez pas trop, cependant. Si vous n’avez pas besoin de certains ports, essayez d’éviter d’acheter un hub qui les inclut et économisez de l’argent.

