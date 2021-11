Meilleurs hydratants pour la peau sèche en hiver

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Maintenant que nous sommes en novembre et que les températures commencent à baisser, il est temps de réévaluer votre routine de soins de la peau. La pire chose que vous puissiez faire pour une peau sèche en automne ou en hiver n’est rien du tout, et la meilleure chose à faire est d’investir dans une bonne crème hydratante. Mais la qualité compte. Vous ne pouvez pas simplement reprendre n’importe quelle vieille formule et espérer qu’elle fera l’affaire. En fonction de votre type de peau et de vos préférences personnelles (aimez-vous un baume léger ou épais ?), sélectionnez-le avec soin.

Des marques préférées des fans Tatcha, Glow Recipe et Biossance à Shani Darden, Dr. Strum et Dr. Jart +, nous les avons toutes essayées, et il y a beaucoup de gagnants.

Pour les sauveurs de la peau sèche que nous jurons, continuez à faire défiler !