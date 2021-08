Meilleurs interrupteurs d’éclairage intelligents qui ne nécessitent pas de fil neutre en 2021

in

Meilleure réponse: Les interrupteurs intelligents sans fil neutre sont rares, mais Lutron Caseta et Insteon vendent tous deux des variétés qui conviendront à votre maison. Cependant, ils nécessitent l’achat d’un deuxième pont ou concentrateur pour les rendre “actifs” sur votre réseau domestique intelligent. Mais avec le hub, vous éviterez d’avoir à recâbler votre maison pour ajouter un fil neutre.

Les commutateurs intelligents ne dorment jamais

De nombreuses maisons étaient câblées avant que le Code national de l’électricité n’exige que chaque boîte de jonction d’interrupteur d’éclairage ait un fil neutre. Si vous possédez une telle maison, bon nombre des meilleurs commutateurs intelligents ne fonctionneront pas pour vous. Chaque interrupteur intelligent a besoin d’un fil neutre car il doit rester alimenté tout le temps.

Sans fil neutre, il y a un seul circuit entre l’ampoule, la source d’alimentation (ou la boîte de jonction) et l’interrupteur d’éclairage. Si vous éteignez les lumières, le courant électrique est coupé car aucun courant ne passe dans l’ampoule. C’est pourquoi vous avez généralement besoin d’un fil neutre, qui connecte directement la source d’alimentation à l’interrupteur : si vous éteignez les lumières, le circuit se coupe toujours, mais le fil neutre donne à l’interrupteur sa propre source d’alimentation persistante.

Il y a une raison pour laquelle presque tous les interrupteurs intelligents ont besoin d’un fil neutre attaché.

Si votre maison n’a pas de fils neutres, vos options sont de recâbler votre maison pour ajouter des fils neutres, d’acheter et d’ajouter des microcontrôleurs à l’intérieur des interrupteurs pour les améliorer, ou d’acheter des interrupteurs intelligents qui fonctionnent sans fil neutre ni microcontrôleur. Nous vous recommandons de consulter un électricien avant de retirer les interrupteurs ou de commencer tout recâblage dans votre maison. Il y a toujours le potentiel de se blesser, alors soyez prudent au lieu de vous excuser.

L’option la plus simple consiste simplement à acheter des commutateurs intelligents compatibles, mais gardez à l’esprit que ceux-ci ne fonctionnent qu’en se connectant via un pont ou un concentrateur compatible, qui stocke les données de programmation telles que les détails de votre réseau sans fil et votre connexion. Ces hubs ne coûteront pas autant qu’un électricien, mais ils restent assez coûteux.

Nos deux interrupteurs d’éclairage intelligents préférés sans fil neutre sont le gradateur d’éclairage intelligent Lutron Caseta et le gradateur intelligent Insteon. De ces deux, le meilleur interrupteur pour votre maison dépend de ce que vous pourriez vouloir rendre “intelligent” dans votre maison.

Les commutateurs intelligents et le hub de Lutron coûtent plus cher, mais sont compatibles avec davantage de technologies domestiques intelligentes. Les interrupteurs Insteon sont mieux servis pour la gradation des ampoules.

Le système Caseta de Lutron est plus cher, mais son hub SmartBridge Pro se connecte à des éléments tels que des stores électriques, des contrôleurs de ventilateur de plafond, des commutateurs “pico” sans fil que vous transportez et même des capteurs de mouvement. Donc, si vous prévoyez d’utiliser un autre équipement Lutron, le coût supplémentaire en vaut la peine car vous n’aurez pas besoin d’un autre pont.

Si vous ne voulez que des commutateurs intelligents, ou si vous avez déjà câblé le reste de votre maison, vous pouvez économiser un peu d’argent en optant pour le système Insteon. Son concentrateur de contrôleur central coûte environ la moitié du prix du SmartBridge Pro, tandis que les commutateurs intelligents Insteon et Lutron Caseta coûtent le même prix.

Les deux choix fonctionnent avec Amazon Alexa, ont des applications pour smartphone et fonctionnent avec presque tous les luminaires que vous avez dans votre maison. La plus grande différence est le prix.

Sinon, si vous décidez que les commutateurs et les concentrateurs intelligents ne valent pas la peine, gardez à l’esprit que la plupart des ampoules intelligentes ne nécessitent pas de concentrateur et qu’elles sont entièrement compatibles avec n’importe quelle prise de courant, quel que soit le fil neutre.

La meilleure alternative pour votre maison intelligente sans fil neutre consiste à rechercher à la place les meilleures ampoules intelligentes ou les meilleures ampoules contrôlées par Alexa. Ils sont généralement plus chers par ampoule mais permettent d’économiser de l’argent en ne nécessitant pas de concentrateur, et ils offrent également des commandes d’application et des commandes vocales Alexa.

