Meilleurs interrupteurs HomeKit 2021

Meilleur

HomeKit interrupteurs d’éclairage iMore 2021

Les meilleurs interrupteurs HomeKit sont un moyen rapide et facile de moderniser votre maison. Les interrupteurs d’éclairage HomeKit vous permettent de contrôler l’éclairage de votre maison via l’application Home ou Siri, et ils fonctionnent dans les scènes et l’automatisation avec d’autres accessoires. Donc, si vous possédez l’une des meilleures serrures de porte HomeKit, vos lumières peuvent s’allumer automatiquement lorsque vous déverrouillez votre porte. Voici notre guide des meilleurs interrupteurs d’éclairage intelligents HomeKit que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Le plus compatible : Kit de gradation sans fil Lutron P-BDG-PKG1W Caseta avec pont intelligent



Choix du personnel

Le gradateur Lutron Caseta utilise la technologie Clear Connect pour une communication sans fil avec le hub inclus, rendant les connexions rapides et fiables. Ce gradateur a des commandes de luminosité intégrées et s’ajuste avec l’application Home d’Apple, l’application Caseta ou l’un des assistants vocaux populaires. Ce gradateur fonctionne également sans fil neutre, ce qui est idéal pour les maisons plus anciennes.

Intelligent et abordable : interrupteur d’éclairage intelligent meross – 1 paquet



Ce commutateur intelligent de meross est un moyen convivial pour votre portefeuille d’ajouter HomeKit sans vous ruiner. Bien qu’il soit bon marché, le commutateur d’éclairage intelligent meross est incroyablement réactif et ultra-fiable. De plus, cet interrupteur d’éclairage fonctionne avec HomeKit dès la sortie de la boîte via Wi-Fi sans concentrateur requis.

21 $ sur Amazon

Centre de contrôle : Brilliant Smart Home Control (panneau à 1 interrupteur)



Le Brilliant Smart Home Control est notre choix pour ceux qui recherchent le centre de commande ultime dans le mur. Le Smart Home Control s’installe comme n’importe quel autre interrupteur d’éclairage, vous offrant des commandes tactiles fluides pour toute votre maison en quelques minutes. Grâce à HomeKit, vous pouvez tamiser vos lumières connectées et il prend en charge divers appareils tels que Sonos et Ring, réunissant tout sous un même toit.

Configuration facile : Eve Light Switch pour Apple HomeKit



L’interrupteur d’éclairage d’Eve présente un design épuré et minimaliste qui ne crie pas « intelligent » lorsqu’il est installé sur le mur. Le commutateur n’a qu’un seul pavé tactile capacitif à semi-conducteurs pour les commandes, en utilisant un robinet pour l’activer et le désactiver. L’Eve Light Switch utilise Bluetooth pour sa connexion HomeKit, qui se couple directement avec l’application iOS Home sans aucun paramètre ni compte Wi-Fi requis.

Deux-en-un : Interrupteur d’éclairage intelligent Aqara (pas de neutre, double bascule), nécessite AQARA HUB



L’Aqara Smart Light Switch Double Rocker est la seule option compatible HomeKit sur le marché avec deux boutons indépendants. Avec deux boutons, vous pouvez contrôler l’éclairage et un ventilateur de plafond avec un seul interrupteur, ou vous pouvez choisir de ne pas câbler le deuxième bouton et de l’utiliser pour automatiser d’autres accessoires Aqara.

45 $ chez Amazon 45 $ chez Newegg

Sûr et sécurisé : WeMo Smart Light Switch 2ND Gen



L’interrupteur d’éclairage intelligent WeMo sans concentrateur et certifié UL se concentre sur la sécurité et la fiabilité avec une protection contre les surcharges et les surintensités. Les fonctionnalités intelligentes incluent la prise en charge de HomeKit, Alexa et Google Assistant, ainsi que l’application WeMo via Wi-Fi, permettant des horaires et des minuteries. Ce commutateur a également une garantie extra-longue de trois ans si cela ne suffisait pas.

Allumez les lumières avec les meilleurs interrupteurs HomeKit

Les meilleurs interrupteurs HomeKit permettent de contrôler facilement une ou plusieurs lumières sans dépenser une fortune en ampoules HomeKit individuelles. La prise en charge de Siri est également disponible avec tous les appareils HomeKit, vous pourrez donc prononcer des phrases telles que « Hey Siri, allumez les lumières du salon » pendant que l’assistant virtuel s’occupe de tout.

Vous cherchez un interrupteur qui fonctionne avec les assistants vocaux intelligents les plus populaires ? Le kit de gradateur sans fil Caseta Lutron P-BDG-PKG1W avec pont intelligent reçoit notre recommandation, et il se trouve également qu’il s’agit de l’un des commutateurs les plus rapides et les plus fiables du marché. De plus, ce gradateur ne nécessite pas de fil neutre, ce qui le rend compatible avec les maisons anciennes et nouvelles.

Si vous voulez un interrupteur HomeKit facile à installer, alors l’Eve Light Switch fait le travail et le fait avec style. Ce commutateur se connecte directement à HomeKit via Bluetooth, vous n’avez donc pas besoin de télécharger une autre application, d’entrer un long mot de passe Wi-Fi ou de créer un autre compte juste pour contrôler vos lumières.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.