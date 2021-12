Meilleurs jeux à acheter dans l’éruption massive de 2021

Capture d’écran : Origame numérique

Oui, les joueurs, c’est à nouveau cette période de l’année – le temps des soldes d’hiver Steam, qui devient plus une vente saisonnière normale et moins un gâchis ludique avec chaque année qui passe (pour le meilleur et pour le pire). 2021 a été une année assez formidable, bien qu’étrange, pour les jeux vidéo, je voulais donc apporter cette énergie étrange et désordonnée dans mes recommandations de fin d’année. Sans plus tarder, voici quelques jeux à découvrir dans le cadre des énormes soldes d’hiver de Steam :

Capture d’écran : Jeux Hopoo

Risque de pluie 2

Risk of Rain 2 est l’un des jeux vidéo les plus fous qui soient. Vous y faites partie d’une douzaine de petits gars et vous courez en vainquant des ennemis et en collectant des objets pour vous rendre plus fort. Il y a beaucoup d’ennemis et beaucoup plus d’objets. Vous deviendrez un aspect ascendant de la mort, vous tuerez le roi du néant, vous serez écrasé par une planète maintes et maintes fois jusqu’à ce que vous parveniez à peine à vous frayer un chemin. Facilement l’un des meilleurs roguelites de ces dernières années, le jeu est sur le point de recevoir sa première extension au début de 2022, c’est donc le moment idéal pour sauter dessus.

Capture d’écran : le système d’arc fonctionne

Coupable Gear

Le jeu de combat signature de 2021, et mon excellente introduction au genre, est en vente pour un délicieux 30% de réduction. Strive parvient à être une introduction parfaite à un genre réputé hostile grâce à sa structure de combo et son niveau de difficulté relativement simples, et sa pléthore de mécanismes de système qui permettent aux joueurs plus expérimentés de tirer beaucoup de profondeur de l’expérience.

Capture d’écran : Origame numérique

Génération Umurangi + Macro

est une excellente simulation de photographie avec une profondeur choquante. C’est également l’une des meilleures pièces de fiction cyberpunk de l’histoire du genre, racontant la chute d’une ville à cause de la mauvaise gestion de l’ONU, de la crise climatique et du kaiju. Macro, le premier et le seul DLC du jeu, s’appuie sur cela avec une conclusion étonnamment belle et pleine d’espoir. Umurangi Generation parvient à capturer la réalité de la vie au début des années 2020 à travers un incroyable acte d’autoportrait cyberpunk, et vous seriez idiot de passer à côté.

Capture d’écran : Inkle

La voûte céleste

Développé par le studio 80 Days et développeur d’outils de conception narrative, Inkle, Heaven’s Vault est un jeu d’archéologie sur le langage. La structure narrative unique du jeu, son écriture stellaire et sa conception de puzzle basée sur la linguistique en ont fait un classique culte moderne. En fait, le récit du jeu était suffisamment fort pour lui valoir non pas une, mais deux novélisations sorties il y a quelques mois.

Capture d’écran : Blackbird Interactive

Démolisseur de l’espace dur

Hardspace Shipbreaker est un jeu sur le capitalisme spatial, et brillant en plus. Vous incarnez un démolisseur de navires, un spécialiste hautement qualifié et mal payé qui passe ses journées à récupérer d’énormes vaisseaux spatiaux. L’utilisation par le jeu de la dépressurisation, des conduites de carburant, des systèmes électriques et du poids terrifiant de la gravité en font une expérience à la fois tendue et méditative qui ne ressemble à rien d’autre auquel j’ai jamais joué.

Capture d’écran : Dread XP

Ensemble d’éditeurs Dread XP

Dread XP est devenu l’un de mes éditeurs préférés de ces dernières années, produisant cinq incroyables collections d’horreur qui sont toutes contenues dans ce délicieux ensemble d’éditeurs à 24 $. Les collections Dread X parviennent à confronter systématiquement le joueur à des expériences d’horreur uniques et passionnantes, chacune étant créée par un développeur différent. Spookware, qui est également inclus dans le bundle, est un WarioWare d’horreur et je ne saurais trop le recommander.

Capture d’écran : Streum sur Studio

EYE Divine Cybermancie

EYE Divine Cybermancy est un jeu vidéo profondément étrange. Vous incarnez un membre cybernétiquement amélioré d’un ordre de foi étrange connu sous le nom d’EYE, qui fait beaucoup de violence à travers certains des jeux de simulation immersifs les plus ambitieux de ce côté de Deus Ex. À la fin, vous passerez d’infiltrations furtives et de fusillades tendues à des lapins sautant à travers les champs de bataille avec suffisamment de vitesse pour tester le mur du son, faisant exploser les ennemis de loin avec votre terrible puissance psychique. C’est une chose étrange et désordonnée que tout le monde devrait essayer au moins une fois.

Capture d’écran : Paradoxe interactif

Technologie de combat + DLC

Battletech est l’un des meilleurs jeux de tactique des cinq dernières années et il n’a pas reçu assez d’amour lors de sa sortie originale en 2019. Le jeu vous voit à la tête d’une nouvelle société de mercenaires, essayant de trouver sa place dans une galaxie brutale. conflit, tout en gérant vos maigres fonds, les coûts d’entretien des machines et les salaires des pilotes. Battletech parvient à franchir la ligne fine entre la profondeur tactique et la complexité pour l’amour de la complexité, et comprend une très bonne personnalisation de mech qui facilite certaines constructions vraiment farfelues.

Capture d’écran : Chaussure brillante

train monstre

Oui, oui, les constructeurs de decks roguelike sont bien trop courants à ce stade, mais… Monster Train se démarque vraiment avec ses combats de tower defense et sa formidable diversité de constructions. Vous incarnez le commandant d’un train essayant de se rendre au cœur de l’Enfer, qui a gelé à la suite du dernier assaut du ciel. Pour ce faire, vous combinerez plusieurs factions de puissants démons, chacun ayant ses propres stratégies et mécanismes. C’est un super petit jeu que je recommande chaleureusement à tout le monde.

Capture d’écran : Novectacle

La maison à Fata Morgana

The House in Fata Morgana est un roman visuel stellaire avec certains des meilleurs rebondissements narratifs que j’ai jamais vus sur n’importe quel support. Dans celui-ci, vous incarnez un protagoniste anonyme se déplaçant à travers l’histoire d’un manoir somptueux, chaque histoire révélant plus à la fois son passé et le vôtre. Le jeu parvient à être à la fois fascinant sur le plan conceptuel, à résonance thématique et à couper le souffle humain à chaque tournant – et c’est facilement l’une de mes histoires préférées dans tous les jeux vidéo.