Meilleurs jeux à boire pour jouer avec la Nintendo Switch 2021

jeux à boire pour jouer avec la Nintendo Switch iMore 2021

Ah, les jeux à boire : la base de toute expérience de croissance chez les adolescents. Alors que la plupart des meilleurs jeux Nintendo Switch sont amusants en eux-mêmes, l’ajout de stipulations qui impliquent de prendre une gorgée de bière ou de votre whisky préféré peut faire passer une session amusante à un tout autre niveau. Besoin d’idées sur les meilleurs jeux à boire sur Nintendo Switch pour jouer lors d’une soirée beuverie ? Ceux proposés ici seront parfaits.

★ Favori en vedette : 1-2 Switch pour Nintendo Switch



Avec une importante collection de jeux uniques qui tirent pleinement parti des capacités de la Nintendo Switch, 1-2 Switch peut être la base de n’importe quelle soirée, mais c’est particulièrement amusant lorsque vous et vos amis êtes tous excités !

Raunchy Fun : Jackbox Party Pack 7 pour Nintendo Switch



Si vous jouez à un jeu à boire, il y a de fortes chances que vous vouliez quelque chose qui puisse divertir une foule mature. Avec Jackbox Party Pack, vous obtenez une poignée de jeux qui peuvent être aussi propres ou sales que vous le souhaitez, grâce au contenu saisi par l’utilisateur. De plus, si vous êtes nombreux, ils peuvent participer sur leurs smartphones et tablettes, vous n’avez donc même pas besoin d’acheter plus de contrôleurs !

Chug & Go : Mario Kart 8 Deluxe pour Nintendo Switch



Avez-vous déjà entendu le terme Beerio Kart ? C’est un produit populaire parmi les personnes qui utilisent Mario Kart comme récipient à boire depuis sa sortie initiale en 1992, et il peut maintenant être appliqué à son arrière-arrière-arrière-petit-enfant, Mario Kart 8 Deluxe ! Il existe de nombreux jeux à boire différents auxquels vous pouvez jouer avec Mario Kart.

Party Time ! : Mario Party Superstars pour Nintendo Switch



Il n’y a pas de fête comme une fête de Mario parce qu’une fête de Mario ne s’arrête pas ! Avec des dizaines de mini-jeux à votre disposition, vous pouvez vous amuser avec jusqu’à trois autres personnes à la fois. Ne deviens pas trop fou maintenant !

Mon tour ! : Nintendo Switch Online pour Nintendo Switch



Le service en ligne de Nintendo pourrait être l’endroit idéal pour les jeux à boire. De nombreux jeux NES classiques prennent en charge jusqu’à deux joueurs, et d’autres peuvent participer si vous passez la manette. Essayez de défier vos amis pour battre un niveau dans un certain laps de temps ou en obtenant tous les anneaux sans mourir, en les faisant tirer quand ils échouent !

Servez-moi ! : Mario Tennis Aces pour Nintendo Switch



Servez la balle, puis servez une bière à votre adversaire ! Mario Tennis Aces est un bon vieux jeu de compétition, la toile de fond parfaite pour un jeu à boire. Prenez une gorgée de votre boisson sur chaque score ou faute et voyez comment vous vous en sortez.

Du bon temps fracassant : Super Smash Bros. Ultimate pour Nintendo Switch



Super Smash Bros. Ultimate est déjà un jeu amusant et idiot malgré sa nature compétitive. Pour une touche de fête amusante, demandez aux perdants d’un tour de prendre un verre et de voir qui peut encore remporter une victoire.

Le chaos règne : Trop cuit ! Tout ce que vous pouvez manger – Nintendo Switch



Trop cuit est déjà mouvementé, alors pourquoi ne pas ajouter de la boisson au mélange ? Demandez aux équipes d’alterner les niveaux d’essai, les perdants devant prendre un verre, et vous aurez l’une des cuisines les plus amusantes (sinon les plus efficaces) du coin.

Il est temps de faire la fête sur Nintendo Switch

Vous devez toujours faire preuve de prudence et de modération lorsque vous buvez et jouez sur votre Nintendo Switch. Le but de ces jeux à boire est de s’amuser, et personne ne s’amusera si vous vomissez partout ou si vous pouvez à peine tenir debout ! Connaissez vos limites et arrêtez pendant que vous êtes en avance, de peur que vous ne vouliez que vos adversaires les plus sobres aient le dernier mot. Personne ne devrait jamais se sentir obligé de boire plus qu’il ne le souhaite, même si cette quantité ne l’est pas du tout.

Mais avec la prudence appropriée, n’importe lequel de ces titres peut être une soirée amusante à boire avec des amis. Nous apprécions particulièrement le Jackbox Party Pack 7 et, honnêtement, tous les jeux Jackbox. Chaque pack de fête contient cinq jeux de fête uniques qui peuvent être associés à différents jeux à boire ou simplement rendus plus ridicules lorsque tout le monde est un peu ivre.

1-2-Switch est également un excellent choix. Bien que de nombreuses personnes l’aient rejeté lors de son lancement, c’est un jeu qu’il est préférable de revisiter lorsqu’il est un peu ivre. Faites beaucoup de poses et de gestes idiots alors que tout le monde rivalise pour être le plus digne de rire.

Si vous ne pouvez pas entrer dans une pièce ensemble et boire avec des amis, il existe encore de nombreuses autres options pour vous amuser en soirée. Pensez à consulter n’importe quoi de notre liste des meilleurs jeux multijoueurs en ligne pour le Switch, dont chacun peut être génial, que vous jouiez spécifiquement à des jeux à boire ou que vous essayiez simplement de vous détendre avec des amis.

