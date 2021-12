Meilleurs jeux à jouer après The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2021

Meilleur

À l’heure actuelle, vous avez peut-être battu The Legend of Zelda: Breath of the Wild puisqu’il s’agissait de l’un des premiers jeux sortis sur Nintendo Switch, et vous avez peut-être envie de jouer à d’autres jeux de type Zelda. Nous avons rassemblé les meilleurs jeux auxquels jouer après Breath of the Wild. Certains sont d’autres jeux de la série Zelda, et certains partagent d’autres aspects des joies de Breath of the Wild. Voyez lesquels attirent votre attention !

★Favori en vedette : The Legend of Zelda : Link’s Awakening pour Nintendo Switch



Il y a quelques jeux Zelda sur le Switch, mais ce jeu à l’ancienne réinventé est notre préféré. Avec un nouveau style 3D mignon, les joueurs peuvent profiter d’une nouvelle version d’un vieux classique. Incarnez le héros légendaire, Link, alors qu’il sauve son île tout en découvrant le poisson du vent.

La préquelle, en quelque sorte : Hyrule Warriors : Age of Calamity pour Nintendo Switch



Pour rester dans le scénario de la calamité évoqué dans Breath of the Wild, optez pour le nouveau Hyrule Warriors: Age of Calamity. Il se déroule pendant la guerre 100 ans avant Breath of the Wild mais ne conduit pas nécessairement à toutes les destructions qui sont devenues ce premier jeu. C’est une chronologie alternative où vous incarnez les héros que vous aimez dans Breath of the Wild, affrontant tous les Moblins et autres monstres venant prendre le contrôle du château avec un peu d’aide du futur.

Les premiers guerriers : Hyrule Warriors : Definitive Edition pour Nintendo Switch



C’est le premier jeu Hyrule Warriors à sortir. Ceux-ci sont assez différents des jeux Zelda typiques car vous pouvez jouer autant de héros dans les jeux Zelda, y compris Zelda elle-même. Au lieu d’une exploration plus ouverte, vous êtes placé sur un champ de bataille, combattant constamment des monstres alors que vous vous dirigez vers vos objectifs pour terminer les niveaux et finalement gagner la guerre.

Skins Zelda spéciaux : Cadence of Hyrule : Crypt of The Necrodancer avec The Legend of Zelda pour Nintendo Switch



Ce n’est pas nécessairement l’un des jeux de type Zelda, mais il propose des armes et des personnages Zelda ! Il s’agit d’une version Zelda de Crypt of the NecroDancer, où les joueurs doivent se déplacer au rythme de la musique lorsqu’ils traversent des donjons pour vaincre des monstres.

Sauvez le royaume : Xenoblade Chronicles 2 pour Nintendo Switch



Cela a fait la liste des jeux de type Zelda pour ses similitudes dans le scénario. Vous incarnez un héros combattant le mal pour défendre son royaume, vous pouvez cuisiner de la nourriture et il y a même une épée légendaire. Cependant, il existe suffisamment de différences pour rendre cela agréable, comme le style de combat et plusieurs personnages voyageant ensemble.

Monde ouvert : The Elder Scrolls V : Skyrim pour Nintendo Switch



L’une des choses les plus révolutionnaires à propos de Breath of the Wild par rapport aux jeux Zelda précédents est à quel point il a un concept de monde ouvert. Si vous avez aimé la possibilité de parcourir la carte à votre guise et de suivre diverses missions, Skyrim propose ce même monde ouvert avec une touche plus médiévale, ajoutez des dragons. De plus, avec un amiibo Legend of Zelda, vous pouvez obtenir des tenues et des équipements spéciaux.

Vieille école : CrossCode pour Nintendo Switch



Si jouer à Breath of the Wild vous a inspiré à revenir aux débuts de Zelda, comme des jeux avec quelque chose de style 16 bits, CrossCode est un excellent choix. Parcourez les donjons et sortez-en en résolvant des énigmes et affrontez vos ennemis en cours de route.

Continuez à explorer: Immortals Fenyx Rising pour Nintendo Switch



Explorez un pays magnifique et choisissez la mission que vous suivez dans votre quête ultime pour sauver le monde pour le bien des dieux. Chaque morceau de cette terre est inspiré par les dieux eux-mêmes et offre des créatures célèbres comme Méduse et d’autres contre lesquelles combattre.

Abordable : Blossom Tales : Le roi endormi



Peut-être que vous ne voulez pas encore dépenser beaucoup d’argent sur un nouveau jeu. Blossom Tales: The Sleeping King vous ramène à l’époque des robots de donjon de style 16 bits de Zelda à bas prix. Dans ce magnifique jeu, vous allez résoudre des énigmes et vous frayer un chemin à travers les donjons pendant plus de 15 heures de jeu.

Déroutant, mais mignon ! : Yono et les éléphants célestes



Incarnez l’adorable éléphant Yono alors qu’il résout des énigmes avec sa trompe pour remplir son rôle de protecteur et sauver un monde qui est tout nouveau pour lui. En chemin, il en apprendra davantage sur les humains et les éléphants et sur la façon dont ils s’entrelacent.

Un nouveau chevalier : Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm



Avec quelques nouveaux amis, ce héros relève le défi de combattre une armée sombre pour sauver Arcadia. Rassemblez des objets à utiliser au combat et sur des puzzles. Avez-vous vos compétences de combat prêtes?

Un héros improbable : Death’s Door pour Nintendo Switch



En jouant à des jeux Zelda, vous incarnez un jeune garçon. Dans Death’s Door, vous incarnez un autre héros improbable : un corbeau. Tout au long de l’aventure, le corbeau combat des bêtes en utilisant des armes de mêlée, de la magie et des flèches tout en découvrant l’origine des portes.

Soyez le héros !

Si vous avez besoin de plus d’héroïsme dans votre vie, ces jeux sont faits pour vous. Vous pourriez rechercher beaucoup de choses dans Zelda, du monde ouvert à l’histoire des héros en passant par les combats de donjons. Avec ces jeux, vous obtiendrez le petit morceau de Zelda dont vous rêvez peut-être après Breath of the Wild.

Reprenant, mais en le gardant à jour, The Legend of Zelda: Link’s Awakening offre ce style Game Boy de robot de donjon mais a un look graphique 3D adorable et mis à jour. Si vous aimez le style 16 bits et recherchez un robot de donjon avec plus que du style, CrossCode est fait pour vous.

Mais vous pouvez toujours découvrir les styles de jeu les plus récents et les plus uniques de l’univers Zelda avec Hyrule Warriors: Age of Calamity et gratter cette démangeaison Zelda aussi ! Peu importe ce que vous aimez dans Breath of the Wild, il y a un nouveau jeu auquel jouer ensuite ! Faites-nous savoir quel est votre favori.

