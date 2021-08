Meilleurs jeux Android gratuits 2021

Les meilleurs jeux d’action et d’aventure

Les meilleurs jeux Android gratuits

Les jeux d’action et d’aventure peuvent inclure une très grande variété de titres, donc d’une certaine manière, cette catégorie est un peu fourre-tout. Des coureurs sans fin ? Entrez. Des shoot’em up classiques de style arcade ? Entrez ici, adorables coquins. Des aventures à travers des mondes mystérieux ? Zut oui, entrez! Il y a un peu de tout ici, mais soyez assuré que l’un de ces jeux d’action et d’aventure gratuits

L’Odyssée d’Alto

Odyssey est un jeu magnifique qui propose des commandes simples et une rejouabilité infinie. Le jeu s’appuie sur la physique introduite dans Alto’s Adventure. Cela semble assez familier, sauf qu’Odyssey échange le cadre de la montagne enneigée contre un cadre diversifié qui passe des dunes du désert aux sections de temples luxuriants.

Ce jeu a introduit de nouvelles mécaniques de jeu amusantes, notamment des montgolfières, des wall riding et des démons de poussière qui propulseront votre personnage dans les airs. Tout est réuni pour donner l’impression d’une aventure unique, en reprenant les meilleures parties du premier jeu et en ajoutant de nouvelles façons d’enchaîner les tricks et d’explorer les pistes.

L’Odyssée d’Alto

Alto’s Adventure était déjà un jeu amusant, mais Odyssey va encore plus loin. Maîtrisez les pentes en utilisant une variété d’astuces tout en dévalant les pentes.

Ancêtre

Ancestor est un casse-tête au rythme rapide mélangé à un coureur d’action à défilement latéral. Vous aurez besoin de réflexes aiguisés et d’une réflexion rapide si vous avez l’espoir d’aller loin dans ce jeu. Vous incarnez un héros masqué qui doit traverser des terres dangereuses remplies de pièges et d’ennemis, le tout à l’aide d’un orbe mystérieux qui tire des lasers.

Frayez-vous un chemin en résolvant des énigmes rapides et en abattant les ennemis, y compris les combats de boss, tandis que le jeu s’adapte à vos compétences et augmente la difficulté au fur et à mesure. Si vous souhaitez soutenir le développeur, vous pouvez acheter des améliorations cosmétiques pour votre personnage et votre orbe laser, mais vous pouvez également déverrouiller tous les objets en collectant la devise de l’application pendant le jeu.

Ancêtre

Un jeu magnifique et addictif, Ancestor mélange des énigmes avec une action de course à défilement horizontal. Testez vos réflexes et vos compétences en résolution d’énigmes et profitez d’un bon jeu pendant que vous y êtes.

Brawlhalla

Source : Ubisoft

Brawlhalla est un excellent jeu de combat de plates-formes gratuit, un peu comme avoir Super Smash Bros. sur votre téléphone. Vous avez accès à des dizaines de millions de joueurs pour le matchmaking (y compris la prise en charge multiplateforme), une grande variété de modes de jeu et un gameplay globalement amusant pour vous divertir.

Il y a 50 personnages au moment de la rédaction, avec une rotation hebdomadaire de huit free-to-play. Vous pouvez gagner de l’or pour en acheter de nouveaux ou acheter le pack All Legends, qui débloque tous les personnages actuels et futurs. Le jeu reçoit des mises à jour régulières, possède une communauté florissante et est probablement l’un des meilleurs bagarreurs pour Android.

Brawlhalla

Pensez à Brawlhalla comme Super Smash Bros. pour votre téléphone, et vous avez l’essentiel de ce qu’il offre. C’est un excellent jeu à jouer de manière décontractée ou compétitive.

Étoiles de bagarre

Développé par Supercell – célèbre, ou peut-être tristement célèbre, pour Clash of Clans – Brawl Stars est un bagarreur d’arène au rythme rapide contrairement à la plupart des autres jeux sur le Play Store. C’est une rupture avec l’univers de Clash of Clans. Au lieu de cela, il permet aux joueurs de faire équipe dans un jeu MOBA qui se différencie des autres du genre avec son look coloré et cartoon soutenu par une grande variété de gameplay.

Il existe plusieurs modes de jeu disponibles, qui changent toutes les deux heures, il y a donc toujours quelque chose de nouveau à jouer chaque fois que vous vous connectez à l’application. Chaque partie est rapide et dure moins de trois minutes, elle est donc parfaite pour les petits jeux. Il y a beaucoup de choses à débloquer, des classements à conquérir et des cosmétiques pour les bagarreurs.

Étoiles de bagarre

Voici un MOBA amusant, rapide et facile à digérer pour votre plaisir de jeu. Brawl Stars est un moment amusant avec beaucoup de choses à faire et à voir et beaucoup de variété pour garder les choses intéressantes.

Crash Bandicoot : en fuite !

Les coureurs sans fin font peau neuve dans Crash Bandicoot: On the Run !, une entrée mobile étonnamment fidèle dans la célèbre série Crash. Crash est connu pour son humour, ses couleurs aveuglantes, ses boss insensés (ou peut-être N’Sane ?) et ses plates-formes stimulantes. Bien que différent de ses cousins ​​sur console à bien des égards, On the Run vous met dans la peau de Crash ou de Coco Bandicoot alors qu’ils traquent le Dr Neo Cortex et ses hordes de sbires.

Le gameplay est simple mais satisfaisant avec des commandes tactiles intuitives. Le crash s’exécute automatiquement ; votre travail consiste à glisser vers la gauche, la droite, le haut et le bas pour le manœuvrer autour des trois voies de chaque niveau, qui regorgent de fruits wumpa, d’ennemis et de toutes sortes d’obstacles. C’est presque une perte de temps idéale et parfaite pour tuer un peu de temps pendant que vous vous ennuyez de votre crâne chez le dentiste. Facile à prendre et à jouer, puis à reposer, On the Run ! Ce n’est peut-être pas une expérience révolutionnaire, mais ce qu’elle fait, elle le fait très bien.

Jeu gratuit, en fuite ! monétise par le biais d’annonces et de microtransactions. Vous pouvez faire beaucoup de progrès sans payer, mais vous progresserez plus rapidement en adhérant au programme.

Crash Bandicoot : en fuite !

Crash Bandicoot obtient son tour sur le carosel sans fin d’un coureur sans fin. De superbes commandes, un gameplay amusant et la saveur Crash que vous connaissez et aimez tous se réunissent dans cette parfaite perte de temps.

Industrie

Mindustry est un incroyable jeu de tower defense sandbox ouvert qui vous épatera avec le niveau de profondeur et de personnalisation disponible pour le joueur. Non seulement vous devez renforcer vos défenses, mais vous devez également maintenir votre chaîne d’approvisionnement pour fournir des ressources à votre base et à vos tourelles.

Le mode campagne vous charge de ressources minières tout en vous défendant contre des vagues d’ennemis très agressifs, et il existe également une prise en charge complète des matchs multijoueurs personnalisés et un éditeur de carte. Il n’a pas fallu longtemps pour commencer à développer des stratégies rudimentaires qui ont fonctionné pendant un certain temps, mais bientôt les ennemis de l’IA ont compris ma tactique, ont réussi à contourner mes défenses et ont détruit ma base.

L’ensemble du jeu est gratuit, sans publicité ni achat intégré.

Industrie

Un jeu entièrement gratuit sans aucune condition, Mindustry est un jeu de tower defense extrêmement amusant qui nécessite une tonne de stratégie pour conquérir.

Pokémon Go

Pokémon Go est toujours aussi fort avec une base de joueurs en bonne santé qui les attrape toujours. Bien que l’engouement initial se soit calmé, il est toujours courant de voir des gens jouer à Pokémon Go dans le bus et ailleurs dans la ville. Il est si populaire qu’il y a de fortes chances que vous ayez déjà vérifié le jeu ou que vous fassiez partie des millions de personnes qui explorent encore votre ville à la recherche de trouvailles rares et de journées d’événements communautaires. Il s’est même adapté au problème de la pandémie et aux gens coincés à la maison, alors bravo à Niantic pour l’avoir fait.

Pokémon Go a été le premier jeu à inaugurer les jeux de réalité augmentée basés sur la localisation pour le grand public, et il reste le plus étoffé et le plus amusant à jouer de tous les jeux que nous ayons vus.

Vous pouvez jouer au jeu sans jamais faire un seul achat, mais si vous voulez un stockage supplémentaire, des incubateurs d’œufs, etc., vous devrez alors débourser de l’argent. C’est un excellent jeu pour l’été et pour sortir avec des amis… une fois que vous pouvez le faire en toute sécurité, bien sûr.

Pokémon Go

Pokémon Go est incroyablement populaire pour de nombreuses raisons. Tout le monde en retire quelque chose de différent, et c’est le passe-temps d’été parfait.

Force céleste rechargée

Sky Force Reloaded est l’un de ces jeux purs qui est juste un plaisir à jouer. C’est un jeu de tir de haut en bas qui rappelle le genre rétro classique avec des graphismes magnifiques et un gameplay stimulant. Frayez-vous un chemin à travers 15 missions pleines d’action alors que vous éliminez des ennemis tout en évitant les attaques qu’ils vous renvoient.

Collectez des étoiles et améliorez vos navires en essayant de gagner toutes les médailles de chaque mission à chaque niveau de difficulté. Il y a aussi beaucoup de plaisir pour les yeux, des objets à débloquer à trouver et des compétences à débloquer. C’est un jeu incroyablement bien poli d’une franchise légendaire et célèbre, faisant de Sky Force Reloaded un jeu incontournable.

Force céleste rechargée

Les fans des vieux jeux de tir d’arcade de haut en bas adoreront Sky Force Reloaded. C’est magnifique, bien fait et amusant à jouer.