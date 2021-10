Meilleurs jeux Apple Arcade pour iPhone et iPad

Le service d’abonnement aux jeux vidéo d’Apple, Apple Arcade, existe depuis 2019, offrant une sélection stupéfiante de plus de 200 jeux à jouer sur votre iPhone et iPad.

Bien qu’il soit facile de télécharger une version d’essai et d’essayer chaque jeu sur le service, cela fait beaucoup de jeux à choisir. Nous n’avons que peu de temps sur cette Terre avant que les mains squelettiques de la Mort ne nous tendent la main et nous entraînent dans le bourbier. Heureusement pour vous, nous sommes là pour vous aider à tirer le meilleur parti de la vie avant votre expiration.

Que vous souhaitiez une grande aventure, une histoire courte, un jeu de plate-forme amusant ou une stratégie approfondie, il existe un jeu Apple Arcade sur iOS pour vous. Alors plongeons-nous dans quelques-uns des les meilleurs jeux iPad et iPhone sur Apple Arcade.

Être développeur de jeux dans la vraie vie est difficile et stressant, mais Game Dev Story le rend amusant et aéré. C’est un jeu de gestion de stratégie où vous créez votre propre studio de développement et créez des jeux pour les dernières consoles, assistez à des remises de prix et même construisez votre propre console. Il s’agit de recruter la bonne équipe, de gérer son moral et de rechercher des mélanges intéressants de genres et de styles.

Un tireur de guerre ? Bien sûr, ça sonne bien. Un roman de guerre romantique ? Bizarre, mais essayez-le et voyez ce qui se passe. Le but du jeu est d’obtenir de bonnes notes d’évaluation, de remporter des prix Game of the Year et de gagner beaucoup d’argent pour financer des projets encore plus complexes et ambitieux à l’avenir.

Si les jeux ne sont pas tout à fait votre vitesse, qu’en est-il des routes ? Mini Motorways commence comme un jeu de stratégie méditatif où vous dirigez des voitures de différentes couleurs vers leurs dépôts respectifs, dessinant paresseusement des routes avec votre doigt sur l’écran tactile. À la fin de chaque niveau, vous essayez frénétiquement de désengorger les embouteillages, de construire des autoroutes pour contourner les plus gros bouchons et de maudire votre passé pour chaque erreur. Jouez-y si vous voulez que le temps passe.

Du créateur de Final Fantasy Hironobu Sakaguchi, Fantasian est un RPG japonais classique sur votre téléphone ou tablette. C’est magnifique pour démarrer, avec des dioramas fabriqués à la main qui ont été photographiés et numérisés dans le jeu, faisant apparaître chaque endroit que vous visitez sur l’écran. Il n’a pas la prémisse la plus originale – oh non, le protagoniste a encore perdu la mémoire – mais c’est l’un des JRPG les plus accessibles et les plus aérés que vous puissiez jouer.

Si un spin-off spirituel de Final Fantasy n’est pas à votre goût, que diriez-vous d’une ripo Zelda… nous voulons dire hommage. Alors qu’Oceanhorn 2 est un jeu d’action-aventure avec plus qu’un lien occasionnel (hein ? hein ?) avec Zelda, il parvient à dégager de la personnalité. C’est aussi très très joli.

Les énigmes sont juste assez difficiles pour vous garder engagé, et il y a un flux constant de nouvelles mécaniques et situations qui rendent Oceanhorn 2 difficile à lâcher – d’autant plus que vous pouvez y jouer sur l’appareil sur lequel vous êtes probablement en train de lire ceci.

Bien qu’il soit loin de la version la plus aboutie du jeu de basket-ball de 2K, NBA 2K21 est l’un des jeux les plus impressionnants graphiquement sur iPhone et iPad. Oui, ce sera beaucoup mieux si vous y jouez sur PS5, mais c’est magique que des jeux comme celui-ci fonctionnent même sur mobile. De plus, vous ne pouvez pas prendre votre PS5 dans le bus, n’est-ce pas ?

Oubliez ce que vous savez sur le golf. Prenez ce que vous en savez et jetez-le dans la poubelle la plus proche. Prenez une balle de golf et faites-la exploser (avertissement : ne faites pas ça). Qu’est-ce que le golf? se vend comme un jeu de golf pour les personnes qui détestent le golf et atteint cet objectif précis.

Si vous pensez que les parcours de mini-golf ne sont pas assez sauvages, qu’est-ce que le golf ? pose les questions suivantes : et si vous étiez la balle de golf, et si la balle se transformait en voiture et si le golf était en fait un jeu complètement différent ? C’est amusant avec la physique et les jeux de mots pendant des jours.

Sayonara Wild Hearts est un jeu où vous tirez au laser, conduisez des motos et combattez à l’épée tout en écoutant de la musique pop. C’est un jeu d’action rythmique en constante évolution qui surprend constamment à travers ses quelque 20 niveaux. Il y a une couche de maîtrise, un système de notation et une bande-son qui fouette. Cela va apprivoiser votre cœur sauvage.

Si vous recherchez une histoire courte, sérieuse et réconfortante, Alba: A Wildlife Adventure vaut bien un coup de pied sur Apple Arcade. Là où les jeux triple A hésitent souvent à avoir quelque chose de valable à dire, ce petit bijou de jeu comprend l’importance de la conservation et montre que tout le monde peut faire sa part pour lutter contre les symptômes du capitalisme incontrôlé. Jouez-le sur un téléphone cher pour un maximum d’ironie.

Les coureurs sans fin sont partout sur mobile, mais Alto’s Odyssey: The Lost City est parmi les meilleurs. Avec un style artistique minimaliste et saisissant, vous dévalez des dunes de sable en snowboard et vous mouvez le long de montgolfières, en esquivant les rochers et les gouffres tout en sautant et en faisant un backflip. Plus vous progressez, plus votre écharpe grandit. Cela ressemble à un véritable voyage, malgré sa simplicité.

Monument Valley est à la fois un casse-tête cérébral et une œuvre d’art. C’est époustouflant et magnifique, vous demandant de naviguer à travers les illusions d’optique et les astuces de l’appareil photo. En dire beaucoup plus serait le gâcher, mais c’est court, doux et inoubliable.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

