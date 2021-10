Meilleurs jeux Castlevania, classés – GameSpot

La série Castlevania a été l’une des plus prolifiques et des plus anciennes de tous les jeux, avec le succès de ses nombreux jeux – y compris certains des plus grands jeux jamais créés – menant même à une populaire série animée Netflix. Avec une si grande sélection, il n’a pas été facile de classer les meilleurs jeux Castlevania, mais nous avons fait de notre mieux et nous allons certainement vous mettre en désaccord avec au moins quelques-uns des choix et des emplacements. Ce sont les 10 meilleurs jeux Castlevania, classés.

Plus de meilleures listes de franchises

Certains des jeux de cette liste se trouvent dans la Castlevania Anniversary Collection et dans la Castlevania Advance Collection récemment publiée.

10. Castlevania III : La malédiction de Dracula (NES)

Castlevania III : la malédiction de Dracula

Nous avons vu plusieurs franchises NES apporter de grands changements avec leur deuxième opus avant de revenir à ce qui fonctionnait auparavant lorsqu’un troisième jeu a finalement été publié. Super Mario l’a fait, Zelda l’a fait et Castlevania l’a fait aussi. Castlevania II: Simon’s Quest, non linéaire mais souvent cryptique et fastidieux, a été suivi de Castlevania III: Dracula’s Curse, qui a adopté une approche plus linéaire sans être aussi simple que le premier jeu. Il présentait plusieurs personnages jouables, dont certains que vous reconnaîtrez dans la série animée, ces deux objections ne signifiaient pas que le jeu était plus facile. Au lieu de cela, c’est sans doute la plus difficile de la trilogie originale, au point qu’il est raisonnable d’arrêter de fumer et de ne jamais la terminer.

9. Castlevania (NES)

Castlevania

Le jeu qui a tout déclenché sur la NES et a commencé – du moins en termes d’ordre de sortie – la lutte en cours entre la famille Belmont et le légendaire vampire Dracula, le premier Castlevania a fait beaucoup de bien. Sa direction artistique et sa musique, limitées comme elles devaient l’être sur le matériel de base du système, sont encore aujourd’hui classiques, et les ennemis sont tout aussi emblématiques. Combattre la mort littérale et les créatures mythologiques avant d’affronter Dracula a montré à quel point le vampire allait être puissant, même si vous aviez une pleine santé et une réserve presque illimitée d’eau bénite à jeter. Cependant, le Castlevania original était également un jeu profondément frustrant en raison de ses commandes rigides, qui ne vous permettaient pas de faire des sauts corrects comme vous le pouviez dans des jeux comme Super Mario Bros. Combinez cela avec un effet de recul lorsque vous subissez des dégâts, et vous aviez quelques contrôleurs cassés.

8. Castlevania : Lignées (Genèse)

Castlevania : Lignées

Franchise exclusive à Nintendo depuis des années (nous ne parlerons pas de ce terrible jeu d’arcade), Castlevania a fait le saut dans la compétition avec Castlevania: Bloodlines. Une exclusivité Sega Genesis, il n’était pas radicalement différent de ses prédécesseurs en termes de conception, avec un gameplay orienté vers l’action et le même mélange de plate-forme et de combat délicat pour lequel la série était célèbre. Là où cela s’est vraiment démarqué, cependant, ce sont les implications étranges de la tradition qu’il a faites, y compris les liens avec le roman de Bram Stoker Dracula qui n’ont pas été explorés en profondeur dans la plupart des autres jeux de la série. Comme les autres jeux Castlevania de l’ère 16 bits, les visuels de Castlevania: Bloodlines ont très bien résisté, et il est toujours aussi jouable aujourd’hui qu’il l’était en 1994.

7. Castlevania : L’aube du chagrin

Castlevania : L’aube du chagrin

Le successeur d’Aria of Sorrow – plus à ce sujet dans un instant – Castlevania: Dawn of Sorrow a poursuivi son histoire et son cadre plus modernes, abandonnant les récits séculaires des jeux passés et remettant les joueurs à la place de Soma Cruz. Héros surnaturel au pouvoir toujours croissant qui correspond au modèle Metroidvania vu pour la première fois dans Symphony of the Night, les capacités de Soma sont un peu plus variées que celles proposées par le clan Belmont. Mais c’est aussi ce que la DS elle-même a offert qui a fait ressortir Dawn of Sorrow, la carte du jeu étant affichée en permanence sur l’écran du haut, libérant ainsi de l’espace pour l’action sur l’écran du bas et aidant à éviter les pauses inutiles. Ce n’était certainement pas le seul jeu DS à faire cela, mais dans une série d’exploration lourde comme Castlevania, c’est extrêmement utile.

6. Castlevania : Ordre d’Ecclesia

Castlevania : Ordre d’Ecclesia

Le dernier jeu Nintendo DS de la série – et le dernier jeu Castlevania au détail avant que la franchise ne soit réinventée – Castlevania: Order of Ecclesia est également le dernier jeu original de la série avec la participation du légendaire producteur Koji Igarashi. Sa longue histoire avec Castlevania a peut-être été la raison pour laquelle Order of Ecclesia a apporté de si grands changements, rompant avec les châteaux lourds de retour en arrière en faveur d’une approche simplifiée qui mélange certains éléments des jeux ultérieurs avec les titres précédents basés sur le niveau. Encore une fois, il met également en vedette quelqu’un d’autre qu’un Belmont, vous mettant aux commandes de Shanoah, qui peut voler des ennemis magiques à la Kirby afin d’utiliser différentes armes. Bien que nous aimions le fouet classique Vampire Killer, cette variété aide à garder les choses fraîches, et cela vaut la peine d’être revisité par Order of Ecclesia.

5. Castlevania : les seigneurs de l’ombre

Castlevania : les seigneurs de l’ombre

Révélé à l’origine sans le nom Castlevania, quiconque joue à travers la majeure partie de Castlevania: Lords of Shadow peut se demander ce que cela avait à voir avec la série, à l’exception du nom de famille « Belmont » pour le protagoniste Gabriel. Cependant, une tournure célèbre rend le nom de Castlevania beaucoup plus clair et couronne ce qui est l’un des jeux d’action-aventure les plus sous-estimés de la génération Xbox 360 et PS3. Un brillant système de combat hack-and-slash, une musique orchestrale, un ton solennel et des acteurs hollywoodiens dans les rôles principaux l’ont tous aidé à devenir un succès dormant. Ses suites, à la fois Lords of Shadow 2 et Mirror of Fate de la 3DS, n’ont pas eu autant de succès, ce qui est dommage compte tenu de la qualité de l’original aujourd’hui.

4. Castlevania : Rondo de sang

Castlevania : Rondo de sang

C’est là que les choses deviennent un peu confuses. Il existe deux versions différentes de Castlevania : Rondo of Blood – celle que nous avons classée comme la quatrième meilleure de la série, et une autre appelée Castlevania : Dracula X, qui est arrivée sur Super Nintendo. Si vous vouliez le meilleur jeu au milieu des années 90, vous deviez avoir un moteur PC, qui est la version japonaise du TurboGrafx-16. Il est devenu un peu plus facile à jouer plus tard, avec un remake inclus dans Castlevania: The Dracula X Chronicles, un éventuel portage sur PS4 avec Castlevania Requiem et une place sur l’excellente console TurboGrafx-16 Mini. Des visuels flashy avec des animations fluides et une conception sonore brillante le rendent beaucoup plus récent qu’il ne l’est réellement (le jeu est sorti pour la première fois en 1993 et ​​nécessitait un périphérique CD). Rondo of Blood est une entrée souvent négligée à ne pas manquer, surtout parce qu’un autre jeu de notre liste en est en fait une suite.

3. Castlevania : Aria of Sorrow

Castlevania : Aria of Sorrow

Le dernier jeu de la série à sortir pour Game Boy Advance était également le meilleur, et il l’a fait en s’éloignant autant que possible du cadre et des prémisses standard de Castelvania. Dracula avait toujours un rôle dans le jeu, mais cela a pris des directions étranges sans rapport avec les Belmonts et leur bataille apparemment sans fin contre le seigneur vampirique. Soma Cruz, qui est revenu dans la suite Dawn of Sorrow, fait sa première apparition dans ce jeu, et vous pouvez utiliser un tas d’armes différentes pour vaincre vos ennemis tout en utilisant leurs capacités pour améliorer encore votre puissance. S’il y a déjà eu un jeu Castlevania destiné aux clients Hot Topic avec des cheveux lissés et des chemises Hawthorne Heights, c’est bien celui-ci, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

2. Castlevania : Symphonie de la nuit

Castlevania : Symphonie de la nuit

Le jeu qui a tout changé, Castlevania: Symphony of the Night était un départ assez radical pour la série, passant d’une plate-forme d’action principalement basée sur les niveaux à un action-RPG ouvert qui s’est clairement inspiré de la série Metroid. Cela a même conduit à un nouveau nom pour tout un sous-genre de jeux – metroidvania – et à un modèle auquel Castlevania s’en tiendrait principalement pendant plus d’une décennie. Bien qu’il soit sorti sur la PlayStation d’origine bien dans sa durée de vie, Konami n’a pas forcé les visuels 3D dans Symphony of the Night, quelque chose qu’il n’a pas pu s’empêcher de faire dans les jeux Nintendo 64 médiocres, et a plutôt livré un style visuel 2D flashy et intemporel. La traduction anglaise du jeu offrait également un peu d’humour involontaire, y compris la célèbre phrase « misérable petit tas de secrets ». Mais assez parlé, c’est le numéro 2 !

1. Super Castlevania IV

Super Castlevania IV

Est-il controversé d’avoir autre chose que Symphonie de la nuit (ou Aria of Sorrow) à la première place ? Probablement, mais avoir raison n’est pas toujours facile. Super Castlevania IV est la formule originale de Castlevania perfectionnée, complétée par certaines des meilleures plateformes d’action jamais livrées dans un jeu 2D. Le mouvement rigide des jeux précédents est remplacé par des sauts affinés que vous pouvez ajuster dans les airs, et la puissance accrue de la Super Nintendo a permis à Konami d’offrir plus d’effets ambiants, de meilleurs environnements et un sprite Simon Belmont beaucoup plus détaillé. Un effet d’arrêt sur image très léger et intentionnel lorsque vous frappez des ennemis donne également plus de poids à chaque attaque sans avoir besoin de grondement dans le contrôleur, ce qui est particulièrement important lorsque vous affrontez les boss difficiles du jeu.

Mais pensez-vous que tout cela compte ? Vous êtes tellement stupide! Super Castlevania IV pourrait être légendaire sur la seule base de sa musique. En utilisant l’excellente puce sonore de la SNES, les orgues de style gothique hurlent pendant que vous vous battez dans les sections effrayantes du château de Dracula, et les airs resteront coincés dans votre tête pendant des semaines après avoir fini de jouer.