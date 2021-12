Meilleurs jeux de combat à jouer en 2021

Jeux de combat sont excellents. Si vous faites l’effort d’apprendre vraiment un jeu de combat traditionnel, il n’y a rien de tel. Toutes les décisions et la gymnastique mentale d’un jeu de stratégie complexe, regroupées dans un bagarreur compétitif serré et rapide. Battre les adversaires du processeur en mode histoire est une façon de profiter du jeu, bien sûr, mais ces titres sont généralement construits en pensant aux adversaires du monde réel.

Que vous soyez déjà un bagarreur expérimenté ou que vous cherchiez simplement un point d’entrée dans le monde des combattants compétitifs, cette liste est pour vous. Ici, nous avons compilé les meilleurs jeux de combat auxquels vous pouvez jouer en 2021 et en 2022.

Combattant de rue V



Street Fighter V était source de division au lancement et a encore beaucoup de choses que vous pouvez critiquer, mais c’est l’un des meilleurs combattants compétitifs que vous pouvez jouer en 2021. Le rythme relativement lent et le gameplay réfléchi en font un bon point d’entrée pour les combattants traditionnels, sinon un avec une courbe d’apprentissage abrupte. Avec un total de 45 personnages actuellement disponibles dans le jeu, il offre beaucoup à apprendre et à expérimenter.

Le netcode est encore un peu maladroit, mais la communauté Street Fighter est toujours aussi dynamique, vous pourrez donc toujours trouver un jeu en ligne, et peut-être même participer à un tournoi en ligne. Notre récente interview avec le champion Red Bull Kumite Problem X met en évidence la quantité de profondeur et de réflexion qui peut entrer dans un jeu apparemment simple de Street Fighter V.

Coupable Gear



Guilty Gear Strive est le jeu de combat essentiel de 2021, doté d’un excellent netcode de restauration, de superbes visuels montrant une version évoluée du style maison d’Arc System Works et d’un petit nombre de personnages variés qui peuvent offrir beaucoup au bon joueur. De plus, Guilty Gear Strive a déjà ajouté plusieurs nouveaux personnages au jeu sous forme de DLC et continuera à bénéficier d’un support jusqu’en 2022 et au-delà.

GGST comprend un excellent netcode de restauration, qui facilite certains des meilleurs jeux de combat en ligne disponibles sur n’importe quelle plate-forme, dans n’importe quel jeu. Le netcode de restauration est actuellement le meilleur moyen pour les jeux multijoueurs peer-to-peer, comme les combattants, de jouer en ligne, en ajustant le résultat de vos entrées image par image pour garantir que les deux joueurs sont parfaitement synchronisés.

Tous ces facteurs ont déjà fait de Guilty Gear Strive l’un des lancements de jeux de combat les plus réussis de tous les temps sur Steam, ainsi qu’un achat essentiel pour les amateurs de jeux de combat. D’un autre côté, les didacticiels robustes et les visuels élégants devraient également inciter les nouveaux joueurs à essayer.

BlazBleu



Un autre jeu Arc System Works, BlazBlue est un combattant 2D classique basé sur des sprites avec toute l’attitude de Guilty Gear et un plafond de compétences terrifiant. Prendre ce jeu au sérieux a traditionnellement été réservé à l’élite des jeux de combat, mais heureusement, cela est devenu plus facile très récemment. Les mises à jour du netcode de restauration ont été confirmées pour BlazBlue: Central Fiction et BlazBlue: Cross Tag Battle.

Contrairement aux jeux principaux, Cross Tag Battle comprend des personnages des séries Persona, Under Night In-Birth et RWBY, et est beaucoup plus accessible pour les nouveaux joueurs. Si vous recherchez un défi de taille, Central Fiction est idéal, mais Cross Tag Battle sera beaucoup plus facile à jouer si vous débutez dans les jeux de combat.

Granblue Fantasy : Versus



Dernier jeu Arc System Works, promis. Hé, ce n’est pas de notre faute, c’est l’un des développeurs de jeux de combat les plus expérimentés et les plus prolifiques au monde. Granblue Fantasy: Versus est un autre magnifique combattant basé sur la série mobile Granblue Fantasy, avec un système de combat qui peut récompenser à la fois les joueurs de jeux de combat nouveaux et expérimentés. Si vous avez du mal avec les entrées de mouvement pour les attaques spéciales, GBFV est fait pour vous.

Le netcode n’est malheureusement pas au même niveau que les autres jeux ASW de cette liste, mais il peut toujours offrir une expérience en ligne décente. De plus, dans le style du RPG mobile, il existe un long mode histoire proposant des combats de bagarre en 2D contre des monstres, et même un système de butin gacha à compléter – ne vous inquiétez pas, il n’utilise que la monnaie du jeu sans aucune option pour dépenser de l’argent réel.

Melty Blood : Type Lumina



Melty Blood a été exclusivement parlé à voix basse pendant très longtemps, mais avec Melty Blood: Type Lumina, on a l’impression que la série attire enfin l’attention de la communauté des jeux de combat au sens large. Le jeu est essentiellement un spin-off d’une saga de roman visuel appelée Tsukihime, prenant les personnages de cette série et les plongeant dans un combat mortel.

La série était incroyablement niche jusqu’à très récemment, mais cette année, Melty Blood: Type Lumina est arrivé sur console et PC équipé – vous l’aurez deviné – de rollback netcode. Le netcode est vraiment un sujet important lorsqu’une pandémie a rendu les tournois du monde réel difficiles, voire impossibles, ce qui a donné à des jeux comme Melty Blood: Type Lumina l’opportunité de briller.

Power Rangers : Bataille pour la grille



Nous aimons tous voir nos personnages préférés se battre – c’est la raison pour laquelle Super Smash Bros. et ses imitateurs existent – ​​mais il n’y a pas beaucoup de jeux comme Power Rangers : Battle for the Grid. Le développeur nWay a consacré beaucoup de temps et d’attention à ce titre, et voulait qu’il soit à la hauteur d’autres jeux de combat compétitifs, en s’inspirant de nombreux combattants populaires comme Marvel VS Capcom 3.

Battle for the Grid a eu de nombreuses mises à jour de personnages DLC depuis son lancement initial en 2019. Même maintenant, il continue de recevoir du nouveau contenu et reste le seul jeu de combat compétitif à proposer un jeu croisé entre Stadia, PC, PS4, Xbox One et Nintendo Systèmes de commutation.

Super Smash Bros. Ultimate



Super Smash Bros. Ultimate a enfin terminé une incroyable série de DLC, se terminant par un total de 82 personnages jouables – et cela sans compter une poignée de combattants Echo. Avec 69 personnages uniques dans le seul jeu de base, une longue histoire et plusieurs modes de jeu avec des options solo et multijoueur, c’est l’un des jeux de combat les plus complets de tous les temps.

Le dernier personnage, Sora, a été lancé il y a quelques mois à peine (Sora est un très gros problème), après les entrées de personnages emblématiques comme Sephiroth, Kazuya et oui, même Minecraft Steve. Bien que ce soit sans doute le moins traditionnel des jeux de combat inclus dans cette liste, Super Smash Bros. Ultimate est facilement l’un des plus accessibles et il est incroyable de jouer pendant des heures avec des amis. Si vous ne deviez jouer qu’à un seul jeu de combat, ce devrait probablement être celui-ci.

Écrit par Dave Aubrey au nom de GLHF.