Meilleurs jeux de sport pour Nintendo Switch 2021

Meilleur

jeux de sport pour Nintendo Switch iMore 2021

Avec son HD Rumble, ses commandes Joy-Con et sa concentration sur la coopération ou la compétition sur canapé, la Nintendo Switch est parfaite pour les jeux de sport. Et bien qu’il n’en ait pas eu beaucoup au lancement, lentement mais sûrement, le système a acquis d’excellents titres sportifs de grandes franchises et de développeurs indépendants, créant certains des meilleurs jeux Nintendo Switch que vous pouvez acheter en ce moment. Que vous recherchiez quelque chose de stupide ou de réaliste, ce sont les meilleurs jeux de sport Switch.

★ Favori en vedette : Mario Tennis Aces Nintendo Switch



Mario Tennis Aces ramène la série Mario Tennis avec un service impressionnant après l’entrée terne de la Wii U. Un mode solo décontracté vous plongera dans le jeu et vous habituera à ses commandes, mais la viande de Mario Tennis Aces se trouve dans son multijoueur en ligne.

Gooooooooaaal ! : FIFA 21 Legacy Edition



FIFA 18 a aidé à lancer des jeux de sport majeurs et réalistes à son retour sur les consoles Nintendo, prouvant que le Switch pouvait gérer les graphiques détaillés et les matchs complexes. La dernière version de FIFA pour 2021 comprend les derniers kits, clubs et équipes de certaines des meilleures ligues du monde. Il existe également une liste énorme de joueurs populaires faisant des apparitions dans de nombreuses équipes, et bien sûr, le mode Ultimate Team.

39 $ sur Amazon

Trou d’un coup : Golf Story pour Nintendo Switch



Golf Story est sorti de nulle part pour trouver une place parmi les autres succès indépendants sur Switch. D’autant plus que le système manque jusqu’à présent d’un titre Mario Golf fort, Golf Story comble cette lacune et plus encore avec son histoire de taille décente et sa rejouabilité charnue. Soyez juste averti : celui-ci a un style artistique classique 2D 8 bits, qui n’est peut-être pas pour vous. Ce petit bijou propose du sport et une histoire dramatique pour ceux qui veulent un peu plus que simplement frapper une balle.

15 $ chez Best Buy

Pause rapide : NBA 2K21 pour Nintendo Switch



NBA 2K21 est le meilleur jeu de basket que vous allez trouver. Vous pouvez jouer au mode MyGM, MyLeague et MyCareer, où vous créez votre propre joueur et les suivez à mesure qu’ils développent leurs compétences, signent avec des équipes et (espérons-le) gagnent de nombreux matchs de basket-ball. Le mode Quartiers offre un monde quelque peu ouvert où les joueurs peuvent rencontrer d’autres joueurs jouant simultanément et jouer à des jeux de ramassage.

KO ! : Fitness Boxe 2



Ce jeu de boxe n’est pas de nature compétitive, mais il utilise les commandes de mouvement de la Nintendo Switch pour un avantage considérable. Cet avantage est de vous faire bouger, car Fitness Boxing 2 consiste à vous offrir un entraînement cardio amusant. La meilleure chose à propos de Fitness Boxing 2 est que vous n’avez pas besoin d’autres périphériques de contrôleur, juste les Joy-Cons fournis avec votre Switch. Et si vous avez déjà joué à Fitness Boxing, votre profil sera transféré sur Fitness Boxing 2 ! Peasy facile! Maintenant bouge toi !

Soyez l’entraîneur : Football Manager Touch 2021



Moins sportifs et plus intéressés par le management ? Football Manager est passé à Switch avec Football Manager Touch 2018, et malgré les craintes qu’il soit beaucoup trop réduit pour être agréable, il s’agit en fait d’une entrée solide dans la série. L’itération 2021 est similaire aux versions précédentes. Ce simulateur de club comprend plus de 117 ligues de 52 nations, ou vous pouvez en créer une pour n’importe quelle ligue du jeu, puis jouer contre l’IA ou en ligne avec des amis et des inconnus.

Viser l’or : Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sur Nintendo Switch



Les personnages de Mario et Sonic se réunissent dans cette extravagance de jeu olympique croisé! Les favoris des fans bien-aimés des deux franchises se retrouvent pris dans un stratagème de Bowser et du Dr Robotnik, et se retrouvent dans un jeu vidéo rétro sur le thème olympique de 1984, où les Jeux olympiques ont eu lieu au Japon. Parcourez un mode histoire ou jouez à des mini-jeux de sports olympiques avec des amis. Le jeu bascule entre le pixel art 2D et les graphismes 3D modernes. Chaque personnage a ses propres forces et faiblesses, alors choisissez judicieusement !

Brûlez ces calories : Ring Fit Adventure pour Nintendo Switch



Ring Fit Adventure est la Wii Fit de cette génération. Avec les accessoires Ring-Con et Leg Strap, vous pouvez vous entraîner à fond avec votre Nintendo Switch ! Ring Fit Adventure a un mode campagne avec une histoire à traverser, et vous devez combattre des ennemis en faisant divers exercices, ainsi qu’en courant sur place pour vous déplacer. Si le mode Aventure n’est pas votre truc, le jeu propose des entraînements personnalisés et des séries d’exercices que vous pouvez également faire. Quoi qu’il en soit, vous allez certainement transpirer avec ce jeu. Aucun abonnement au gym n’est requis!

Démarrez vos moteurs : Rocket League Ultimate Edition



Personnalisez votre voiture et allez sur le terrain dans ce jeu rapide qui combine course et football. Participez à des matchs compétitifs en ligne et profitez de modes spéciaux et d’événements en jeu disponibles pour une durée limitée qui vous permettent de débloquer des objets spéciaux. La progression se fait sur toutes les plateformes, que ce soit par le biais de tournois et de défis pour montrer vos compétences.

50 $ sur Amazon

Touchez le green : Mario Golf : Super Rush pour Nintendo Switch



Le Royaume Champignon est arrivé sur le parcours ! Choisissez votre personnage préféré et profitez d’une partie de golf agréable, calme et traditionnelle ou ajoutez du chaos avec le battle golf. Gardez une trace de vos statistiques et devenez un pro du golf.

Déchiquetez-le : Tony Hawk Pro Skater 1+2



Ces titres classiques de skateboard ont été totalement reconstruits et améliorés pour jouer sur la Switch. Les joueurs obtiennent tous les mêmes modes de jeu originaux, créent des fonctionnalités, des astuces et des bandes sonores avec des mises à niveau. Retournez au tuyau, et c’est parti.

Coup de circuit ! : RBI Baseball 21



Personnalisez votre propre joueur, personnalisez votre propre équipe, jouez à un jeu rapide ou jouez en ligne. Avec RBI Baseball 21, il existe de nombreuses façons de jouer et de personnaliser votre expérience. Arriverez-vous aux World Series ?

30 $ chez Best Buy

Obtenez votre dose de sport sur Switch

Bien que nous ne soyons peut-être pas tous athlétiques, le sport est quelque chose que tout le monde peut apprécier, qu’il s’agisse de participer activement ou de regarder. Mais les jeux vidéo sur le thème du sport nous permettent de jouer quand nous voulons et de nous amuser à le faire. Le Switch n’a pas commencé avec de nombreux titres sportifs dans sa bibliothèque, mais il ne cesse de croître au fil du temps.

Nous aimons tous ces jeux de sport, mais lequel choisir ? Naturellement, cela dépend des sports que vous aimez, mais si vous voulez quelque chose que de nombreuses personnes différentes peuvent apprendre et apprendre rapidement, Mario Tennis Aces est ce qu’il vous faut. Ce n’est pas seulement extrêmement amusant, mais permet également de jouer jusqu’à quatre personnes à la fois. Assurez-vous de l’attraper avec l’accessoire de raquette de tennis pour votre Nintendo Switch si vous voulez vraiment le monter d’un cran.

Et si vous voulez réellement brûler des calories pendant que vous jouez à des jeux vidéo, assurez-vous de vous procurer Ring Fit Adventure. Il y a une tonne d’exercices différents à faire, et croyez-moi, vous transpirez en jouant, donc cela fonctionne et coûte moins d’un an d’abonnement à un gymnase !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.