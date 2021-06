Meilleurs jeux de sport pour PS4 2021

La PS4 dispose d’un immense catalogue d’excellents jeux qui vous permettent de vous détendre, de visiter un nouveau monde ou de sortir avec des amis en ligne. Cela comprend un grand nombre de jeux de sport destinés aux fans et aux concurrents de tous types. Alors, que vous souhaitiez constituer une équipe de rêve mettant en vedette vos athlètes professionnels préférés ou pratiquer un sport sauvage et futuriste qui mettra vos réflexes et votre conscience de la situation à l’épreuve, il existe un jeu pour cela. Nous avons élaboré un guide de certains des meilleurs jeux de sport PS4 disponibles actuellement afin que vous puissiez profiter de toutes les sensations.

Ligue des fusées

Pourquoi jouer au foot avec des gens quand on peut le faire avec des Battle-Cars personnalisées ? Affrontez vos amis dans l’arène grâce au multijoueur local et au jeu en ligne qui vous permettent de partager des jeux avec des personnes jouant sur PC, Xbox One ou Nintendo Switch. L’impressionnant moteur physique est facile à prendre en main et ajoute du réalisme au sport fantastique.

Rocket League est devenu gratuit sur toutes les plateformes l’été dernier, ce qui n’a fait qu’ajouter à la popularité du jeu. Si vous voulez payer un peu, vous pouvez accéder à des défis spéciaux, à des objets échangeables et à de nouvelles voitures. Cette année, le jeu organise des événements sur le thème de NASCAR et de la Formule 1, afin que les amateurs de voitures puissent gagner des récompenses qu’ils voudront montrer.

Rocket League est également un titre majeur d’esports, donc les joueurs peuvent apprendre de nouveaux mouvements en regardant les pros s’affronter et même s’inscrire pour tester leurs compétences contre les meilleures équipes. Quel que soit le niveau auquel vous jouez, vous voudrez vous enregistrer régulièrement pour relever les défis hebdomadaires et découvrir des modes à durée limitée qui gardent le jeu frais.

FutureGrind

Version de science-fiction du BMX freestyle, FutureGrind vous met au défi de maîtriser les tricks et la vitesse tout en évitant de vous électrocuter en roulant sur le mauvais rail. Enchaînez d’énormes combos sur des rails flottants sur des dizaines de pistes destinées à tester vos compétences tout en récompensant la créativité.

Chaque modèle de vélo se comporte différemment, vous encourageant à adapter votre style tout en essayant de satisfaire vos sponsors. Si vous le faites, vous serez récompensé par de nouveaux vélos pour courir. Il y a aussi un mystérieux complot qui se déroule dans les coulisses, avec quelqu’un qui regarde chaque mouvement que vous faites.

Combinant des éléments de Trials HD, Tron et Tony Hawk, FutureGrind est un jeu plein d’action aux couleurs vives avec une excellente bande-son originale. Cela peut être frustrant d’apprendre le système, mais cela récompensera la persévérance.

BOXVR

Vos doigts ne doivent pas être la seule chose à faire de l’exercice lorsque vous jouez à un jeu de sport. BOXVR vous permet d’effectuer un échauffement rapide ou un entraînement de cardio-boxing d’une heure conçu par des instructeurs de fitness et accompagné de votre choix de musique.

Votre entraînement est enregistré afin que vous puissiez voir combien de calories vous avez brûlées et suivre vos objectifs de mise en forme, vous aidant à rester motivé en montrant vos progrès quotidiens. Ensuite, changez les choses avec 100 morceaux de musique, y compris du rock et du hip-hop, que vous pouvez combiner avec des routines d’exercices d’intensité variable. Enfin, enregistrez vos entraînements personnalisés pour pouvoir vous lancer et commencer à transpirer.

Le jeu nécessite un PSVR, une PlayStation Camera et deux contrôleurs PlayStation Move pour être utilisé. Vous pouvez jouer seul ou rejoindre jusqu’à cinq autres joueurs en ligne pour avoir l’impression d’un cours d’entraînement en groupe.

La série est spécialisée dans l’offre de l’expérience de football la plus réaliste possible, vous permettant de jouer contre des équipes du monde entier. Cette édition a ajouté l’eFootball au titre pour refléter l’accent mis sur l’esport compétitif avec des milliers de dollars de prix en jeu.

Le jeu se joue comme un jeu de plateforme d’action run & gun, avec une physique finement réglée pour vous donner un énorme contrôle sur le ballon lorsque vous le dribblez sur le terrain. Les développeurs ont travaillé avec le milieu de terrain espagnol Andres Iniesta, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, pour affiner davantage l’authenticité du jeu.

Vous pouvez également viser la victoire à une échelle différente en jouant au mode Master League du jeu, où vous jouerez le rôle d’un directeur de club. Donc, que vous soyez un passionné de football ou que vous vous intéressiez simplement au sport après avoir regardé Ted Lasso, ce jeu immersif vaut la peine d’être essayé.

Le golf de tout le monde

Personnalisez votre avatar et montrez votre swing lors de tournois quotidiens ou en multijoueur local jusqu’à quatre personnes. Entre les défis, vous pouvez parcourir le parcours en voiturette de golf, aller à la pêche et rechercher des objets de collection.

Ce n’est pas un jeu de sport particulièrement sérieux, vous permettant de jouer en appuyant simplement sur quelques boutons. C’est pour les gens qui pensent que conduire une voiturette de golf et choisir des vêtements élégants sont aussi amusants que de balancer un club. Si vous recherchez quelque chose de mignon et familial plutôt qu’une simulation approfondie, ce jeu social vaut la peine d’être essayé.

Madden NFL 21

La dernière entrée dans le jeu de football comprend une copie de la version PS5, vous pourrez donc suivre vos progrès avec vous sur la console de nouvelle génération. Le jeu ajoute The Yard, un mode inspiré du football de basse-cour qui est ouvert aux règles de la maison, ainsi qu’un nouveau mode histoire Face of The Franchise.

Il n’y a pas beaucoup de différence dans le jeu par rapport aux entrées précédentes de la série, mais cela améliore le gameplay et les visuels. Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter localement et vous pouvez rejoindre jusqu’à six en ligne. Si vous souhaitez débourser pour une version plus premium, vous débloquerez des joueurs supplémentaires pour votre équipe, bien que vous puissiez également les gagner en relevant des défis.

Certains des meilleurs joueurs ont également des capacités Superstar X-Factor, ce qui donne au jeu une impression de RPG. Vous aurez envie de continuer à jouer régulièrement pour amener le football Fantasy à un nouveau niveau.

F1 2020

Affrontez les meilleurs pilotes de Formule 1 du monde sur 22 circuits dans le 12e match de la série Codemasters. Étant donné que plusieurs courses présentées dans le jeu ont été annulées, reportées ou déplacées en raison de la pandémie de COVID-19, le jeu est basé sur la façon dont le championnat était initialement prévu pour 2020 plutôt que sur des événements réels.

La nouvelle version ramène le mode coopératif local en écran partagé qui ne fait plus partie de la franchise depuis 2014. Vous pouvez également utiliser une aide à la direction pour aider à uniformiser les règles du jeu.

Il ajoute également une foule de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de constituer votre propre équipe, de choisir un pilote, un sponsor et un fournisseur de moteurs. Le mode carrière vous permet de construire des installations à développer au fil du temps. Vous aurez également accès pour la première fois à un rétroviseur pour vous sentir vraiment immergé dans la course.

NBA 2K21

La dernière édition de la franchise de basket-ball se joue de manière assez similaire à NBA 2K20, mais améliore l’histoire en mode MyCareer. Vous ferez votre propre joueur et essayerez de l’aider à être à la hauteur de l’héritage de son père, légende du basket-ball universitaire, alors qu’il participe au lycée et à la NCAA. Djimon Hounsou et Michael K. Williams prêtent leurs talents à la campagne, qui donne l’impression de jouer à travers un jeu de sport.

Les visuels de NBA 2K21 sont si bons que vous aurez l’impression de regarder un match de basket en direct. C’est également l’une des meilleures simulations du sport, avec des passes et des tirs très réalistes et même des appels injurieux des arbitres.

Bien que le gameplay soit facile à prendre en main, vous serez récompensé pour vous entraîner à perfectionner vos compétences et à développer des mouvements dignes des plus grandes stars du jeu. Par exemple, vous pouvez prendre des photos en appuyant simplement sur un bouton ou obtenir plus de contrôle à l’aide d’un stick analogique. Cette itération du jeu nécessite également moins de microtransactions si vous souhaitez constituer votre liste MyTeam.

OlliOlli : édition combinée épique

Les jeux de skateboard à défilement horizontal OlliOlli et OlliOlli2 : Welcome to Olliwood vous permettent de tester vos mouvements à travers des dizaines de niveaux et de modes de jeu, y compris des défis quotidiens. Le système de combo d’OlliOlli2 a été étendu, vous donnant plus de contrôle sur votre utilisation de la commutation de mouture, des retours et des manuels.

Grind avec des amis grâce au multijoueur local en écran partagé pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes dans le nouveau Combo Rush, qui dispose de quatre modes de jeu. L’édition exclusive PS4 comprend également la création de featurettes pour les jeux, une bande-son, un livret avec des illustrations et des commentaires des développeurs et une interview en studio.

Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2

Initialement sortis en 1999 et 2000, les jeux de patinage ont été reconstruits en HD avec des versions remasterisées de tous les patineurs, niveaux et astuces. Créez votre propre skateur et park pour montrer votre style tout en essayant de réaliser des combos de tricks et de jammer sur les superbes bandes sonores.

Le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk vous donne le choix de jouer avec le schéma de contrôle original du jeu ou d’utiliser une version plus moderne avec des sticks analogiques. Vous pouvez également jouer avec de nouveaux mouvements spéciaux pour tous les patineurs, y compris Steve Caballero et Elissa Steamer.

Jouez en écran partagé avec un ami sur le canapé ou essayez le nouveau mode multijoueur en ligne. Il vous permettra également de tester vos compétences en relevant des défis qui débloqueront de nouveaux objets. Vous pouvez également trouver des personnages secrets des jeux originaux, dont un inspiré de Jack Black.

