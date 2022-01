Meilleurs jeux de zombies – 10 jeux de survie de zombies

Les jeux de survie zombie sont, comme leur sujet, nombreux et susceptibles de submerger un individu. Vous avez besoin d’aide pour choisir le meilleur jeux de zombies, et comme le personnage laconique qui tire le protagoniste désemparé de la rue dans le premier acte de chaque film de zombies, nous sommes là pour vous aider.

Le jeu de zombies est un thème plutôt qu’un genre, donc ci-dessous, nous aborderons les tireurs, les stratégies, les jeux d’aventure, plus de tireurs et un simulateur horticole. Ils vont partout, tu sais. Et bien que nous aimerions beaucoup inclure le mod Half-Life They Hunger sur cette liste en tant qu’entrée à part entière, car c’était vraiment une innovation dans le pastichage du cinéma zombie via un jeu de tir, ce n’est pas l’expérience la plus facile à vivre. courir ces jours-ci. Considérez-vous cependant comme un nom, They Hunger.

Quant à sa suite ? Oui, il y a des zombies. Et il y a Ravenholm, bien sûr. Mais cet univers a toujours été bien plus que cela, il serait donc réducteur de le mettre dans cette liste. Les jeux qui figurent ici, cependant, sont fièrement des danseurs d’accompagnement vidéo Thriller et se délectent de cette netteté de mise au point.

Projet Zomboid



« C’est l’histoire de la façon dont tu es mort. » Les célèbres premiers mots d’un jeu de survie en bac à sable isométrique qui existe sous diverses formes depuis presque aussi longtemps que Minecraft. Mais atteindre la version 1.0 en 2021 a enfin donné à Project Zomboid un sens du polissage et de la convivialité à la hauteur de sa profondeur et de sa capacité de réglage de longue date.

Ressemblant à un jeu DOS rempli de morts-vivants du début des années 90, semblable à Syndicate ou UFO: Enemy Unknown, il a un attrait rétro à revendre, mais il est plus que nécessaire par nécessité : son équipe de développement indépendante offre au monde de la variation et de l’interactivité. Faire cela dans un jeu qui ressemble à une démo d’Unreal Engine n’était tout simplement pas faisable, c’est donc un heureux accident que nous puissions profiter de l’invasion de zombies sous un angle différent, celui qui donne sa propre atmosphère dans un genre bourré de titres similaires.

Vous connaissez bien sûr le principe : évitez les cadavres qui se promènent maintenant d’une manière ou d’une autre, récupérez de la nourriture et des fournitures, méfiez-vous des autres humains, fermez les fenêtres. Cela n’empêche pas Zomboid de se sentir singulier dans une foule de genre chaotique.

Retour 4 Sang



Valve a-t-il déjà fait un retour en arrière dans les années 2000. « Ah, ça ? Just Half-Life 2. Ouais, c’est plutôt bien. Ensuite, nous sortirons probablement trois jeux générationnels en même temps, redéfinirons le jeu indépendant… oh, et nous avons un jeu de tir coopératif sur les zombies qui va tout changer.

Left 4 Dead ne serait pas copié autant qu’il aurait dû l’être dans les années qui ont suivi sa sortie. En fait, ce n’est que dans les années 2010 que nous avons eu l’embarras du choix dans les tireurs en coopération, et même maintenant, alors que le trio spirituel Back 4 Blood du développeur original Turtle Rock arrive, il n’a pas beaucoup de rivaux directs. La grande différence maintenant, ce sont les cartes de modificateur, qui reprennent l’idée du directeur de l’IA de l’original (cette force théorique et invisible qui vous a imposé des hordes et des promotions aux moments les plus inopportuns) et trouvent de nouvelles façons de vous mettre mal à l’aise et désorienté, désespéré dans une lutte pour la survie à presque tout moment.

Resident Evil 7



Si le chef Ramsey fait la grimace à un hamburger trop cuit ou à une omelette coriace, imaginez comment il ferait face au genre de cauchemars de cuisine que vit la famille Baker. Quel est le problème, Gordon ? Assiette d’entrailles grises non identifiées un peu rare pour vous ? C’est peut-être l’ambiance qui ne va pas. Ici, ouvrons les fenêtres et mettons un peu de lumière à l’intérieur – oh, il semble que tout le monde soit hideux et la pièce est également pleine d’entrailles. Ça ne fait rien.

C’était un geste courageux, passer à la première personne pour la première fois en 2017. Et cela n’a fait que rendre Resident Evil 7 plus tendu. Vous êtes plus proche de l’action maintenant, parfois insupportablement proche, et le jeu le sait. Rythmé de manière experte, c’est une révolution pour la série – et oui, il y a encore des zombies dedans. Ils ne sont pas de la variété classique créée par Umbrella Corporation, mais plutôt formés de moisissures surnaturelles (honnêtement, cette boulangerie est sale), mais ils ont quand même l’air, agissent et tombent comme des morts-vivants.

Lumière mourante



La réception de la sortie initiale de Dying Light en 2015 était celle de sourires polis plutôt que de mains jointes et de halètements. Nous étions saturés par les morts-vivants, ainsi que par les jeux des moules Assassin’s Creed et Far Cry qui mettaient l’accent sur le parkour et l’escalade de tours pour débloquer plus de cartes. Ce nouveau jeu de zombies n’avait pas assez de discernement, c’était largement convenu.

Mais le développeur Techland a travaillé obstinément et intelligemment sur son bébé. En 2017, c’était une proposition très différente, avec un énorme succès. Une nouvelle campagne d’histoire, des véhicules fonctionnels et de nouveaux ennemis ont tous été ajoutés via une extension autonome, puis 10 packs supplémentaires ont encore étoffé le squelette. Il y a encore des événements à durée limitée qui se produisent régulièrement six ans plus tard, et ils sont joués par une communauté qui a remboursé le dévouement de Techland au jeu avec le leur.

Plantes contre Zombies



Vous pourriez assez facilement, et à tort, prendre Plants vs. Zombies pour un jeu occasionnel dès les premières impressions. Mais essayez de vous dire cela 40 heures plus tard, lorsque vous êtes obsédé par la composition de votre jardin zen et que vous sentez que votre journée pourrait vraiment être gâchée si les zombies portant des échelles grimpent sur vos Tallnuts.

Ce sont souvent les idées les plus simples qui s’avèrent les meilleures : les cronuts. Sent comme de l’alcool d’ados. Un système mondial de réseaux informatiques interconnectés qui utilisent la suite de protocoles Internet (TCP/IP) pour communiquer entre les réseaux et les appareils. Et cette maxime s’applique tout à fait à un jeu dans lequel une flore anthropomorphisée repousse une armée envahissante de zombies de dessins animés par vagues commodes.

mort en hausse



Si vous voulez jouer un film Roméo, alors Dead Rising est votre porte d’entrée. Situé dans un centre commercial au début de l’armageddon zombie, il vous place en tant que journaliste incroyablement musclé et entraîné au combat Frank West. Vous pouvez sembler beaucoup plus susceptible de couper une promo pour Monday Night Raw que de gagner un Pulitzer, mais il y a un appareil photo autour de votre cou pour vous le rappeler si vous êtes confus. Dans ce centre commercial, et à l’extérieur, à perte de vue, êtes-vous prêt pour cela ? Des morts-vivants.

Pour survivre, Frank et le gang de survivants qu’il localise et ramène au coffre-fort doivent improviser. Ce qui était un inventaire de bibelots de consommation assez insignifiants il y a quelques heures à peine devient soudainement un arsenal. Le magasin d’outils est un trésor d’armes de mêlée. Le magasin de sport plein d’objets contondants et de rembourrage qui sauvent des vies. Le magasin de jouets – eh bien, à vrai dire, nous n’avons jamais su pourquoi Frank prend le temps de se déguiser en personnages Lego ou en enfants skateurs lors d’un siège contre l’humanité par des morts cannibales, mais il a de très gros biceps donc nous avons jamais été enclin à insister sur la question avec lui. Cet humour décalé, ces armes improvisées et cette mécanique temporelle unique qui ne vous laisse que peu de temps pour sauver les survivants et découvrir le mystère qui se cache derrière avant que l’hélicoptère n’arrive sur le toit, rendent Dead Rising vraiment unique et un régal durable à jouer.

The Walking Dead de Telltale



(Jeux révélateurs)

La plupart des jeux sur les morts-vivants consistent à tirer avec des armes à feu. Le spin-off épisodique révélateur de Telltale consiste à lancer des regards. C’est émotionnel, humaniste, souvent touchant et plein de décisions angoissantes. Il pourrait y avoir un peu d’artifice à leur sujet, si vous vous arrêtiez vraiment pour réfléchir à la raison pour laquelle deux personnages se positionneraient de manière à être à la fois équidistants de vous et mutilés par des zombies. Mais peu importe : vous vous souciez d’eux, et ce n’est pas facile à faire dans un jeu d’aventure interactif.

L’instinct paternel du joueur envers Clementine, une jeune fille survivant seule jusqu’à ce que Lee et le gang la croisent, s’approfondit profondément à chaque épisode. Vous savez que le jeu va exploiter cela avant sa conclusion, mais aucun cynisme ne peut vous galvaniser contre une menace pour ce lien.

Call of Duty: WW2



D’une part, un jeu de tir solo inhabituellement sensible et scénarisé se déroulant dans l’un des recoins les plus douloureux et les plus sombres de l’histoire. De l’autre : le mode Zombies !

C’est très COD, n’est-ce pas, ce désir d’être tout pour tous les joueurs qui aiment tirer sur des déclencheurs virtuels. Thématiquement et tonalement, le mode Zombies de Call of Duty WW2 s’adapte à son offre principale comme un costume à 20 $, mais il n’en reste pas moins qu’il s’agit probablement de l’itération la plus agréable du mode de survie aux vagues de longue durée proposé par la série. Ses cartes se développent dans des coins et recoins toujours plus intéressants, son armement un curieux mélange de science-fiction authentique d’époque et de science-fiction Heath Robinson. Et le tournage, bien sûr, comme toujours, donne l’impression de plonger dans une piscine de papier bulle.

Ils sont des milliards



Non, mais ils le sont vraiment. Vous pensez que votre base est absolument scellée et protégée de tout intrus gris et baveux. Vous avez pris en compte tous les angles et renforcé chaque point faible avec plus de murs, une tourelle pleine d’archers, des barbelés à l’extérieur du périmètre et des tireurs d’élite entraînés aux bons endroits. Et puis ils arrivent, ressemblant à l’une de ces publicités trompeuses de jeux mobiles, par milliers. Et il s’avère que les points faibles n’étaient pas vos vrais points faibles. Ils ont trouvé les vrais points faibles, les ont parcourus et ont déjà commencé à manger votre peuple.

C’est un match difficile, They Are Billions. Au moment où vous réalisez votre erreur, il y a tellement de cadavres en désordre qui les traversent que les rectifier est un défi suprême. Si vous êtes doué, vous avez la possibilité de le réparer, de panser vos blessures et de vous dire que vous ne serez pas si bête la prochaine fois. Mais la prochaine fois, il y en aura deux fois plus.

État de décomposition 2



Dead Rising, via Les Sims. Sa première sortie a introduit le concept génial de créer et de gérer une colonie ainsi que de simplement survivre, et bien qu’il ait eu des défauts, eh bien – c’est à cela que servent les suites.

C’est donc dans State of Decay 2 qu’une session de jeu peut être dominée par votre désir de trouver le meilleur chef absolu de la région pour bien nourrir votre gang. Et puis le suivant pourrait être dominé par la paranoïa que quelque chose pourrait arriver à ce chef que vous avez si soigneusement sauvé et ramené à la base. Cela change de la fouille des conteneurs pour les clips de munitions.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.