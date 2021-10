Meilleurs jeux d’entraînement Nintendo Switch 2021

Meilleur

Jeux d’entraînement Nintendo Switch iMore 2021

La Nintendo Switch est une console adaptable. Branchez-le sur la base pour jouer sur le grand écran de télévision à la maison, ou emportez-le avec vous partout où vous allez pour une expérience portable. C’est un excellent moyen de rester en forme. Avec le bon jeu, vous n’aurez pas à vous souvenir d’aller à la salle de sport ou d’abandonner votre routine lorsque vous voyagez. Sortez vos pantalons de survêtement car ce sont les meilleurs jeux Nintendo Switch pour faire de l’exercice.

Coup de cœur en vedette : Ring Fit Adventure pour Nintendo Switch



Choix du personnel

Le jeu Ring Fit: Adventure est livré avec des accessoires spéciaux, le Ring-Con et la sangle de jambe, qui sont utilisés pour suivre vos mouvements pendant que vous jouez. Il emmène les joueurs dans une aventure pour vaincre les ennemis en utilisant des mouvements d’exercice, combinant des entraînements et des jeux.

Bunny hop : Jump Rope Challenge pour Nintendo Switch



Choix du personnel

Créé par des développeurs Nintendo qui travaillaient à domicile cet été pour faire de l’exercice rapidement, ce jeu simple vous permet d’utiliser vos Joy-Cons comme les poignées d’une corde à sauter tandis qu’un mignon lapin à l’écran suit vos progrès. Vous pouvez rivaliser avec un ami ou vous efforcer de battre votre meilleur score.

Gratuit chez Nintendo

Roulez avec les coups de poing : Fitness Boxing 2 : Rythme et exercice pour Nintendo Switch



La suite du jeu de boxe populaire, Fitness Boxing 2, reprend ce que l’original a fait de bien et ajoute un peu de polissage. Choisissez parmi neuf instructeurs virtuels et suivez leurs entraînements ou créez le vôtre. Vous piquerez, esquiverez et rebondirez pour vous remettre en forme en un rien de temps.

Dansez sur les derniers tubes : Just Dance 2021 pour Nintendo Switch



Le dernier jeu de danse d’Ubisoft vous fera vibrer, vous et votre famille, en un rien de temps. Il y a 40 nouvelles pistes sur lesquelles jongler et de nombreux mouvements pour garder le gameplay intéressant pendant que vous transpirez.

20 $ chez Best Buy

Entraînement mineur : Mario Tennis Aces pour Nintendo Switch



Cela ne vous donnera peut-être pas, à vous et à vos amis, un entraînement cardio très intense, mais balancer le Joy-Con pendant que vous volez la balle de tennis d’avant en arrière peut faire battre votre cœur. Vous avez le choix entre plusieurs parcours et personnages amusants. Mieux encore, il peut prendre en charge jusqu’à quatre joueurs à la fois sur un même écran.

Entraînements quotidiens rapides : Fitness Boxing pour Nintendo Switch



Obtenez un entraînement rapide et intense avec Fitness Boxing. Suivez une routine quotidienne de 10 à 40 minutes et éliminez-la rapidement. Le jeu vous donnera un IMC approximatif et gardera une trace des calories brûlées à chaque séance d’entraînement afin que vous puissiez garder un œil sur vos performances par rapport à vos objectifs. Vous pouvez même combattre vos amis sur le ring !

50 $ chez Best Buy 30 $ sur Amazon

Danse du monde entier : Zumba : Burn It Up ! pour Nintendo Switch



Obtenez des points supplémentaires pour danser avec énergie en apprenant des styles de danse du monde entier avec Zumba. Jouez à différents niveaux de forme physique, avec des chansons à succès ou même avec des amis. Les instructeurs gardent votre énergie et vous gardent en mouvement et motivé pendant que vous dansez le long de leurs routines.

Jouez à votre façon : ARMS pour Nintendo Switch



Avec ce jeu de boxe intense, vous pouvez jouer en utilisant vos mouvements physiques ou simplement les boutons de la manette. Jusqu’à deux joueurs peuvent s’affronter, contre des ennemis en 2v2 ou de vrais joueurs en ligne. Les personnages de ce jeu ont des bras surpuissants que vous pouvez utiliser pour vraiment assommer la concurrence.

On se croirait en vacances : Sports Party pour Nintendo Switch



Donnez à votre cerveau l’impression d’être en vacances pendant que vous vous entraînez légèrement en jouant au tennis, au golf, au frisbee, au basket-ball, au jet ski ou à la planche à roulettes dans ce jeu sur le thème de la plage. Créez votre personnage et jouez avec jusqu’à quatre joueurs. C’est un pour toute la famille!

Lancez votre jeu : Knockout Home Fitness pour Nintendo Switch



Ces entraîneurs personnels ont des personnalités. Choisissez votre entraîneur, de strict à amical, et entraînez-vous quotidiennement avec ces routines de remise en forme inspirées des arts martiaux. Ces séances sont rapides, donc si vous n’avez le temps que pour environ 5 minutes d’exercice par jour et que vous voulez que ce soit intense, ce jeu est fait pour vous !

Meilleurs jeux d’entraînement Switch

S’engager dans l’exercice n’est pas toujours facile. Cela peut être redouté et ressembler à un autre élément de votre liste de tâches. Mais avec ces jeux, penser à faire votre entraînement peut être un peu plus amusant. Jouer à un jeu d’aventure et vaincre des monstres dans Ring Fit Adventure semble bien plus amusant que de faire des squats de base à la salle de sport, en se regardant dans le miroir.

Si ce n’est pas votre style et que vous aimez inclure des amis ou un partenaire responsable, il existe également des options pour cela ! Dansez toute la nuit d’une manière facile pour les autres, avec ou sans Joy-Con, en démarrant Zumba Burn It Up ! ou Just Dance 2021. Ou, apportez l’élément de la musique lorsque vous suivez votre IMC et vos calories brûlées de manière plus traditionnelle avec Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise. Cependant, vous choisissez de le faire, de vous amuser et de vous mettre en forme !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.